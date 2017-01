Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 23 glasov Ocenite to novico! Domen Prevc je na prvem treningu skočil odlično, na drugem pa ga je polomil. V petek ga čaka vodilni skakalec v točkovanju novoletne turneje Daniel Andre Tande. Foto: EPA Peter Prevc je bil najboljši Slovenec v kvalifikacijah in se bo v prvi seriji pomeril z Anžetom Semeničem. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Domen Prevc na zadnji tekmi turneje v paru s Tandejem

Wellinger z rekordom skakalnice dobil kvalifikacije

5. januar 2017 ob 14:15,

zadnji poseg: 5. januar 2017 ob 18:19

Bischofshofen - MMC RTV SLO

Andreas Wellinger je z rekordom skakalnice (144,5 m) v Bischofshofnu dobil kvalifikacije za zadnjo tekmo 65. novoletne turneje. Na petkovi tekmi bo nastopilo šest Slovencev.

Drugo mesto je na skakalnici Paula Ausserleitnerja zasedel Manuel Fettner (141,5 m), tretji je bil Stephan Leyhe (142,0 m). Izmed Slovencev je bil najboljši Peter Prevc na 10. mestu (133,0 m), njegov brat Domen je zasedel 12. mesto (134,5 m), mesto za njim pa je končal Jurij Tepeš (137,5).

Justin za las prekratek

Na tekmo so se uvrstili tudi Jernej Damjan (122,5 m), Cene Prevc (118,0 m) in Anže Semenič (116,5 m). Prekratek je bil Rok Justin (112,5 m), ki je končal na 49. mestu. Kvalifikacije sta izpustila Kamil Stoch in Markus Eisenbichler.



Domen proti Tandeju, Petra čaka Semenič

Za skupno zmago na novoletni turneji sta v boju ostala le Daniel Andre Tande in Kamil Stoch, ki ju loči 1,7 točke. Tretjeuvrščeni Stefan Kraft zaostaja skoraj že za 17 točk.

Norvežan Tande ga je v kvalifikacijah polomil (121,0 m) in se bo v prvi seriji pomeril z Domnom Prevcem. Peter Prevc se bo pomeril s Semeničem, Damjan s Čehom Romanom Koudelko, Cene Prevc z Norvežanom Robertom Johanssonom, Tepeš pa z Američanom Michaelom Glasderjem.

Na treningu blestela Stoch in Weelinger

Na prvem treningu je odlično nastopil Domen Prevc, ki je s 139,5 m zasedel drugo mesto. Boljši je bil le Stoch, ki je bil meter in pol daljši.

Drugi trening je pripadel Wellingerju, ki je pristal pri 142,5 m. Od Slovencev je bil najboljši Peter Prevc (131,5) 11., mesto za njim je bil Tepeš (135,5).

Zadnja tekma novoletne turneje bo v petek ob 16.45.

Pari prve serije:

JANDA (ČEŠ/26) - RHOADS (ZDA/25)

ŠTURSA (ČEŠ/27) - TOLLINGER (AVT/24)

DAMJAN (SLO/28) - KOUDELKA (ČEŠ/23)

SCHIFFNER (AVT/29) - TAKEUČI (JAP/22)

MÄÄTTÄ (FIN/30) - VASILJEV (RUS/21)



FREITAG (NEM/31) - KRAFT (AVT/20)

SAKUJAMA (JAP/32) - KLIMOV (RUS/19)

C. PREVC (SLO/33) - JOHANSSON (NOR/18)

ZIOBRO (POL/34) - HULA (POL/17)

T. HOFER (AVT/35) - STJERNEN (NOR/16)



GRANERUD (NOR/36) - HAYBÖCK (AVT/15)

BICKNER (ZDA/37) - KASAI (JAP/14)

GLASDER (ZDA/38) - TEPEŠ (SLO/13)

TANDE (NOR/39) - D. PREVC (SLO/12)

HLAVA (ČEŠ/40) - ITO (JAP/11)

SEMENIČ (SLO/41) - P. PREVC (SLO/10)

MATURA (ČEŠ/42) - KUBACKI (POL/9)

ALTENBURGER (AVT/43) - DESCOMES (FRA/8)

ZOGRAFSKI (BLG/44) - GEIGER (NEM/7)

KOFLER (AVT/45) - FANNEMEL (NOR/6)



VANCURA (ČEŠ/46) - KOT (POL/5)

ASCHENWALD (NEM/47) - ZYLA (POL/4)

KOBAJAŠI (JAP/48) - LEYHE (NEM/3)

STOCH (POL/49) - FETTNER (AVT/2)

EISENBICHLER NEM/50 - WELLINGER (NEM/1)

Izidi kvalifikacij: daljave točke 1. A. WELLINGER NEM 144,5 144,4 2. M. FETTNER AVT 141,5 144,1 3. S. LEYHE NEM 142,0 141,3 4. P. ZYLA POL 137,0 139,8 5. M. KOT POL 138,0 134,8 6. A. FANNEMEL NOR 139,0 133,5 7. K. GEIGER NEM 135,0 133,4 8. V. DESCOMBES FRA 135,5 132,2 9. D. KUBACKI POL 138,0 132,0 10. P. PREVC SLO 133,5 131,2 ... 12. D. PREVC SLO 134,5 130,8 13. J. TEPEŠ SLO 137,5 130,3 24. J. DAMJAN SLO 122,5 106,3 33. C. PREVC SLO 118,0 101,2 39. D. A. TANDE NOR 121,0 97,1 41. A. SEMENIČ SLO 116,5 95,0 49. R. JUSTIN SLO 112,5 85,2

Vrstni red v novoletni turneji (3/4): 1. D. A. TANDE NOR 710,3 2. K. STOCH POL 708,6 3. S. KRAFT AVT 693,7 4. P. ZYLA POL 686,7 5. M. FETTNER AVT 671,1 6. M. EISENBICHLER NEM 669,0 7. M. KOT POL 665,5 8. S. LEYHE NEM 651,2 9. P. PREVC SLO 648,0 10. J. KLIMOV RUS 647,7 ... 14. D. PREVC SLO 633,6 18. C. PREVC SLO 615,1 27. J. TEPEŠ SLO 491,6 31. J. DAMJAN SLO 458,7 50. A. SEMENIČ SLO 191,9 SKUPNI VRSTNI RED Po deseti tekmi (od 27): 1. D. A. TANDE NOR 632 točk 2. D. PREVC SLO 596 3. K. STOCH POL 533 4. S. KRAFT AVT 504 5. M. KOT POL 383 6. M. FETTNER AVT 364 7. M. EISENBICH. NEM 361 8. M. HAYBÖCK AVT 329 9. S. FREUND NEM 309 10. A. KOFLER AVT 252 ... 13. P. PREVC SLO 202 24. J. TEPEŠ SLO 86 31. C. PREVC SLO 42 52. J. DAMJAN SLO 2

A. G.