Domen Prevc pred "letalsko premiero" neprepričljiv

Pet Slovencev do točk, dva med deseterico

29. januar 2017 ob 14:18,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 16:57

Willingen - MMC RTV SLO/STA

Nemčija ima tudi ob poškodbi Severina Freunda skakalca za velike dosežke - Andres Wellinger je dobil tekmo v Willingenu, na kateri sta bila sva Slovenca med 10: Jurij Tepeš (8.) in Peter Prevc (9.).

21-letni Wellinger, drugi po prvi seriji, je s skokoma 147,5 in 135,0 metra slavil drugo zmago med elito in navdušil domače navijače. Le tri desetinke točke je zaostal Avstrijec Stefan Kraft, tretji pa je bil njegov rojak Manuel Fettner. Daniel Andre Tande, vodilni po prvi seriji (149,5 metra je bila daljava dneva), je na četrtem mestu ostal brez stopničk, peto mesto pa je osvojil vodilni v skupnem seštevku Kamil Stoch, ki je v Willingen prišel s popotnico izjemnih rezultatov na poljski turneji.

Peter Prevc zadovoljen s finalnim skokom

Med Slovenci je bil najboljši Jurij Tepeš, osmi. To je njegov drugi najboljši rezultat sezone. Po prvi seriji je bil Tepeš šesti, potem ko je bil edini Slovenec, ki je preskočil mejo 140 metrov (142), v finalu pa ni imel najboljših razmer in je skočil 125,5 metra. Peter Prevc je v finalu z enajstega napredoval na deveto mesto. Po skoku, dolgem 142,5 metra, je s stisnjeno pestjo pokazal, da je zadovoljen, čeprav seveda še zdaleč ni na tisti ravni kot lani, ko je med drugim zmagal tudi v Willingenu.

Domen Prevc zbral le šest točk

V prvi seriji so bile vetrovne razmere odlične, številni gledalci ob skakalnici Mühlenkopf (tokrat jih je bilo 17 tisoč) so videli veliko skokov čez mejo 140 metrov. V finalu se je ozračje umirilo, nalet je ostal nizek, daljave pa so bile precej manjše. Med tistimi, ki je imel slabe razmere, je bil tudi Domen Prevc, ki ni uspel nadgraditi najboljšega skoka v poskusni seriji (144 m). Po prvi seriji (133 m) je bil 17., v finalu pa je skočil le 120 metrov in nazadoval na 25. mesto. Vseeno je ostal tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala, vendar se mu je Stefan Kraft približal na 66 točk.

Janus zadovoljen z izidi Slovencev

Točke sta osvojila še Jernej Damjan (27. mesto) in Cene Prevc (28.). "Tekma je bila lepa, pet naših je bilo v finalu. Mislim, da je bilo to prvič letos, dva sta bila med deseterico, zato sem zadovoljen. Jurij se je lepo vrnil, glede na to, da je bil prejšnji teden bolan. Peter je bil po dolgem času med deseterico, upam, da mu bo to vlilo novega elana za naprej. Bil pa je poizkusni skok boljši kot oba na tekmi, tako da določene rezerve so in bistvo je to, da je Peter tudi zadovoljen s tem. Domen tudi na treningih skače toplo-hladno, upam, da ga bomo sestavili do Oberstdorfa," je povedal trener Goran Janus.

Pred Oberstdorfom trening v Planici

Skakalce konec naslednjega tedna čakajo poleti v Oberstdorfu, kamor potuje tudi 17-letni Domen Prevc, ki bo tako prvič tekmoval na letalnici. Janus je namreč povedal, da se bo na tekmo v poletih vrnila enaka slovenska zasedba, kot je bila v Willingenu. "Anže Lanišek je dobil dodatno sedmo kvoto prek celinskega pokala in odhaja na polete v Oberstdorf poleg vseh ostalih, ki so tekmovali v Willingenu. V torek in sredo bomo trenirali v Planici, upam, da nam bo vreme šlo na roko in da bomo opravili čim več dobrih skokov."

Willingen, posamična tekma

Končni vrstni red: daljave točke 1. A. WELLINGER NEM 147,5/135,0 242,3 2. S. KRAFT AVT 148,5/135,5 242,0 3. M. FETTNER AVT 144,5/136,0 241,0 4. D. A. TANDE NOR 149,5/134,0 240,4 5. K. STOCH POL 145,0/135,0 232,9 6. M. HAYBÖCK AVT 135,5/145,5 225,9 7. G. SCHLIEREN. AVT 141,5/135,0 222,5 8. J. TEPEŠ SLO 142,0/125,5 221,1 9. P. PREVC SLO 137,5/142,5 218,5 10. P. ZYLA POL 138,0/131,0 216,2 11. J. KLIMOV RUS 132,5/140,0 214,8 12. A. STJERNEN NOR 135,0/133,0 209,5 13. M. KOT POL 133,0/135,0 207,1 ... 25. D. PREVC SLO 133,0/120,0 187,5 27. J. DAMJAN SLO 133,5/118,5 178,9 28. C. PREVC SLO 131,5/119,5 170,6 Po prvi seriji: daljave točke 1. D. A. TANDE NOR 149,5 134,6 2. A. WELLINGER NEM 147,5 133,4 3. S. KRAFT AVT 148,5 130,6 4. K. STOCH POL 145,0 126,3 5. M. FETTNER AVT 144,5 125,6 6. J. TEPEŠ SLO 142,0 123,7 7. G. SCHLIEREN. AVT 141,5 116,8 8. J. ZIOBRO POL 143,5 115,3 9. P. ZYLA POL 138,0 113,5 10. R. FREITAG NEM 133,0 112,0 11. P. PREVC SLO 137,5 108,4 12. D. KUBACKI POL 135,0 108,1 13. A. FANNEMEL NOR 138,0 107,6 ... 17 D. PREVC SLO 133,0 106,3 26. J. DAMJAN SLO 133,5 101,1 30. C. PREVC SLO 131,5 99,4 Brez finala: 34. A. LANIŠEK SLO 132,0 96,4 38. A. SEMENIČ SLO 129,5 94,5

Svetovni pokal

Po 15. tekmi (od 27): 1. K. STOCH POL 978 točk 2. D. A. TANDE NOR 853 3. D. PREVC SLO 786 4. S. KRAFT AVT 720 5. M. KOT POL 544 6. M. HAYBÖCK AVT 542 7. M. FETTNER AVT 518 8. M. EISENBICH. NEM 477 9. A. WELLINGER NEM 418 10. P. ZYLA POL 403 ... 16. P. PREVC SLO 259 21. J. TEPEŠ SLO 178 33. C. PREVC SLO 60 35. J. DAMJAN SLO 55 56. B. PAVLOVČIČ SLO 3 Pokal narodov, po 18 tekmah: 1. POLJSKA 3.491 točk 2. AVSTRIJA 3.126 3. NEMČIJA 3.090 4. NORVEŠKA 2.161 5. SLOVENIJA 2.091 6. ČEŠKA 584 7. JAPONSKA 533 8. RUSIJA 531 9. FRANCIJA 273 10. FINSKA 143

Ženska tekma v Rašnovu

Končni vrstni red daljave točke 1. S. TAKANAŠI JAP 96,0/97,5 247,3 2. M. LUNDBY NOR 95,5/93,0 241,9 3. D. IRASCHKO AVT 93,0/94,0 235,4 4. J. ITO JAP 90,0/90,5 224,1 5. K. ALTHAUS NEM 91,0/91,5 223,1 6. C. VOGT NEM 91,5/90,5 218,4 7. I. AVAKUMOVA RUS 87,0/92,0 212,0 8. S. WÜRTH NEM 89,5/87,0 211,7 9. J. SETO JAP 88,5/89,0 210,0 10. S. HENDRICKSON ZDA 89,0/89,0 208,2 ... 14. M. VTIČ SLO 85,0/88,0 200,3 15. Š. ROGELJ SLO 86,0/85,0 194,9 28. U. BOGATAJ SLO 83,0/79,5 173,8 Brez finala: 34. E. LOGAR SLO 79,5 81,3

Svetovni pokal

Po 12. tekmi (od 19): 1. S. TAKANAŠI JAP 995 točk 2. J. ITO JAP 842 3. M. LUNDBY NOR 697 4. D. IRASCHKO AVT 510 5. I. AVAKUMOVA RUS 503 6. K. ALTHAUS NEM 441 7. C. VOGT NEM 417 8. E. KLINEC SLO 390 9. J. SEIFRID. AVT 353 10. S. WÜRTH NEM 321 11. M. VTIČ SLO 307 ... 16. Š. ROGELJ SLO 177 25. N. KRIŽNAR SLO 74 31. U. BOGATAJ SLO 60 35. E. LOGAR SLO 36

