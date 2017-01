Domen Prevc v finalu z 12. na peto mesto

Grilc: Ima rezerve v zaletu

14. januar 2017 ob 12:45,

zadnji poseg: 14. januar 2017 ob 19:36

Wisla - MMC RTV SLO/STA

Domen Prevc je na tekmi smučarjev skakalcev za svetovni pokal v Wisli zasedel peto mesto. Zmagal je Poljak Kamil Stoch in prevzel vodstvo v svetovnem pokalu.

Ljubljenec domačih navijačev in zmagovalec novoletne turneje je vodil že po prvi seriji, v drugi pa le še potrdil prepričljivo zmago, saj je najbližjega zasledovalca premagal za 16,3 točke. Zmedlo ga ni niti krajše čakanje in umik s štartne klopi zaradi zahtevnih vetrovnih razmer. Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft, tretji pa Nemec Andreas Wellinger.

Do te tekme nosilec rumene majice Domen Prevc v prvi seriji svoje naloge ni opravil najbolje in je zasedal 12. mesto. V finalu je dosežek popravil, tako kot Norvežan Daniel Andre Tande, ki je z osmega napredoval na četrto mesto. Pred Prevcem je imel pol točke prednosti, je pa najboljši Slovenec zadržal štiri točke prednosti pred Norvežanom v svetovnem pokalu. Stoch, ki je zmagal tretjič v sezoni in 18. v karieri, beži za 42 točk.

Za drugo najboljšo uvrstitev Slovencev na skakalnici Adama Malysza je poskrbel Jurij Tepeš, ki se je z 21. povzpel na 15. mesto, dve mesti je pridobil tudi 16. Jernej Damjan (tretji na petkovih kvalifikacijah), Cene Prevc pa je z 18. nazadoval na 26. mesto. V drugi seriji je nastopil nekoliko pozneje od načrtovanega, saj mu je ušla smučka po skakalnici in je moral počakati, da so mu jo prinesli. Bor Pavlovčič je ostal brez finala na 41. mestu. Podrobne izide lahko preverite v spodnji FIS-ovi aplikaciji.

"Ne morem kriviti vetra za slabše skoke"

"Krivulja mojih skokov niha, malo je šla navzdol. Toda treba je iti mirno z glavo naprej in mirno nadaljevati sezono. Danes sem bil osredotočen na skok in me naletavanje snega ni motilo, snega sploh nisem opazil. Skakalnica je bila vrhunsko pripravljena, saj so sneg odstranjevali. Žal pa med mojim skokom razmere niso bile najboljše. Bile so slabše, toda tudi jaz bi lahko skočil bolje. Torej ne morem kriviti vetra za slabše skoke. Mislim tudi, da je bil po občutkih moj drugi skok slabši od prvega, ker se v Wisli v vetru da hitro pridobiti nekaj dodatnih metrov," je ocenil Domen Prevc.

"Peto mesto je odličen izid, ne glede na to, da je imel Domen v prvi seriji veliko smole, slabše razmere in je kot edini dobil pribitek (1,4 točke, op. a). V razmerah, ko je bil nalet nizek, se je naredila razlika za vodilnimi. Mislim, da bi pred prvim skokom Domna lahko počakali. Ima pa še rezerve v zaletu, ker bi se lahko nižje vozil in ne bi toliko zamujal. Pohvaliti gre tudi preostale tri za ekipni uspeh, lahko smo zadovoljni," je pojasnil pomočnik slovenskega trenerja Jani Grilc.

Domen Prevc, ki je dobro nastopil na petkovem treniningu, se je bolje kot v prvi odrezal tudi v poskusni seriji, ko je imel je tretji izid (128,0 m). Zaostal je le za tudi tam najboljšima Stochom (132,5 m) in Kraftom (132,0 m).

V Wislo ni pripotoval Peter Prevc, ki se je zaradi slabe forme odločil za krajši premor. Manjkata tudi Severin Freund in Simon Ammann, se je pa po več kot letu dni v karavano vrnil Gregor Schlierenzauer. Avstrijec se z 31. mestom ni uvrstil v drugo serijo.

V nedeljo bo v Wisli še ena tekma, ki bo prav tako ob 16.00, kvalifikacije zanjo pa ob 14.30.

Lanišek prepričljivo najboljši

Tudi tretji cikel celinskega pokala so skakalci začeli odlično. Anže Lanišek, ki se je po slabši formi umaknil iz svetovnega pokala in se je zdaj vrnil v mednarodno konkurenco, je v Garmisch-Partenkirchnu zmagal, konkurenco pa je premagal za več kot 30 točk. Skočil je 137 in 131,5 metra. Drugo mesto je osvojil Avstrijec Florian Altenburger, na tretje pa je s četrtega mesta po prvi seriji napredoval Miran Zupančič. Nejc Dežman je bil deseti, Jaka Hvala 18., Rok Justin 19., Matjaž Pungertar 21., 25. pa Tilen Bartol.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 133,0/124,0 268,0 2. S. KRAFT AVT 133,0/117,0 251,7 3. A. WELLINGER NEM 127,5/120,5 249,1 4. D. A. TANDE NOR 123,0/122,5 247,9 5. D. PREVC SLO 120,0/128,0 247,4 6. M. FETTNER AVT 127,5/120,5 246,1 7. P. ZYLA POL 126,5/120,0 246,0 8. M. HAYBÖCK AVT 130,0/117,0 242,6 9. M. KOT POL 122,5/128,0 242,0 10. V. D. SEVOIE FRA 125,0/123,5 241,9 ... 15. J. TEPEŠ SLO 125,5/125,5 235,5 16. J. DAMJAN SLO 124,0/122,5 234,9 26. C. PREVC SLO 126,0/113,0 222,7 ------------ zunaj finala: ------------ 31. G. SCHLIEREN. AVT 120,5 106,7 41. B. PAVLOVČIČ SLO 117,0 96,6

Po 1. seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 133,0 139,1 2. S. KRAFT AVT 133,0 135,7 3. M. HAYBÖCK AVT 130,0 128,5 4. A. WELLINGER NEM 127,5 124,6 5. P. ZYLA POL 126,5 124,2 6. M. FETTNER AVT 127,5 123,3 7. A. STJERNEN NOR 127,5 121,6 8. D. A. TANDE NOR 123,0 121,2 9. K. GEIGER NEM 125,5 120,8 10. R. JOHANSSON NOR 125,0 120,3 11. V. D. SEVOIE FRA 125,0 119,8 12. D. PREVC SLO 120,0 118,1 ... 18. C. PREVC SLO 126,0 115,5 . J. DAMJAN SLO 124,0 115,5 21. J. TEPEŠ SLO 125,5 115,3 ------------ zunaj finala: ------------

31. G. SCHLIEREN. AVT 120,5 106,7

41. B. PAVLOVČIČ SLO 117,0 96,6

Svetovni pokal (12/27): 1. K. STOCH POL 733 točk 2. D. PREVC SLO 691 3. D. A. TANDE NOR 687 4. S. KRAFT AVT 590 5. M. KOT POL 457 6. M. HAYBÖCK AVT 441 7. M. FETTNER AVT 426 8. M. EISENBICH. NEM 405 9. P. ZYLA POL 313 10. S. FREUND NEM 309 ... 16. P. PREVC SLO 210 21. J. TEPEŠ SLO 138 32. C. PREVC SLO 47 35. J. DAMJAN SLO 29

Po 13 tekmah: 1. POLJSKA 2.228 točk 2. AVSTRIJA 2.098 3. NEMČIJA 1.916 4. NORVEŠKA 1.442 5. SLOVENIJA 1.315 6. JAPONSKA 405 7. ČEŠKA 394 8. FRANCIJA 240 9. RUSIJA 202 10. ŠVICA 85

T. J., M. R.