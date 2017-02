Domen Prevc z 220 m po prvi seriji četrti

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

4. februar 2017 ob 12:34,

zadnji poseg: 4. februar 2017 ob 16:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Oberstdorfu je na sporedu prva letošnja tekma svetovnega pokala v smučarskih poletih. Po prvi seriji vodi Stefan Kraft, Domen Prevc je četrti, Peter Prevc pa deseti.

Najboljši skakalci letošnje zime so imeli v prvi seriji najugodnejše razmere. Zato so se tudi naredile kar občutne razlike. Prvih pet je v 20 točkah, šesti pa za vodilnim Kraftom zaostaja že 33 točk. Avstrijec je v prvi seriji poletel 227,5. Sedem točk ima naskoka pred Andreasom Wellingerjem, ki je z 234,5 m postavil nov rekord letalnice Heinija Klopferja, a je skočil s štirih zaletnih mest višje kot Kraft. Tretji je z 222,5 m Kamil Stoch, za njim pa je Domen Prevc, ki se je izkazal z 220,0 m.

Enaka daljava je uspela tudi Petru Prevcu, ki je po nastopu z naskokom prevzel vodstvo, toda skočil je z 31. zaletnega mesta. Tako je njegova daljava zadostovala za deseto mesto. Jernej Damjan je bil s 185,5 m 17., Anže Lanišek je pristal pri 181,5 m in zasedel 21. mesto, Jurij Tepeš pa je bil 28., potem ko je imel po poletu 183,0 m težave ob vožnji v iztek in je celo padel. V zahtevnih razmerah se ni znašel Cene Prevc, ki je pristal pri 159,5 m in se ni prebil v finale.

Prvo serijo so zaznamovale težke razmere, večina skakalcev pa je imela močan veter v hrbet. Prvi je prek 200 m poletel šele Jevgenij Klimov s številko 26. Tako je žirija že po devetih skakalcih s 25. naleta zvišala na 27. Po nastopu Gregorja Schlierenzauerja, ki je imel številko 18, so zvišali še za dve mesti, za dodatni dve pa po številki 23, ki jo je nosil Stephan Leyhe. Po skoku Petra Prevca so vrnili rampo na zaletno mesto 27, po izjemnem poletu Wellingerja so ga dali na 25, najboljših šest skakalcev svetovnega pokala pa je skakalo s 23.

V poskusni seriji je bil najboljši Kamil Stoch, ki je pristal pri 224 m. Še pol metra daljši je bil Markus Eisenbichler, ki je imel četrto oceno. Najboljši od Slovencev je bil z 208,5 m na sedmem mestu Domen Prevc, Jurij Tepeš je bil z 215,5 m deveti, Jernej Damjan s 198,5 m 17., Cene Prevc s 197,5 m 31., Anže Lanišek s 138 m 38., Peter Prevc pa je v zahtevnih razmerah skočil le 122 m in zasedel zadnje mesto.

Dežman in Hvala ponovila MSP leta 2012

Na tekmi celinskega pokala v Erzurumu, s čimer se je začela nova perioda, je v precej okrnjeni konkurenci slavil Nejc Dežman, ki je s 143 m postavil rekord prenovljene turške naprave. Za 0,4 točke je premagal Jako Hvalo. Tak vrstni red je bil v Erzurumu pred petimi leti na mladinskem svetovnem prvenstvu. Popolno slovensko prevlado je preprečil Italijan Sebastian Colloredo na tretjem mestu. Četrti je bil Matjaž Pungertar, peti Miran Zupančič, ki vodi v skupnem seštevku, šesti Rok Justin, deseti pa Timi Zajc.

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 227,5 229,4 2. A. WELLINGER NEM 234,5 222,1 3. K. STOCH POL 222,5 218,2 4. D. PREVC SLO 220,0 217,4 5. D. A. TANDE NOR 215,5 209,7 6. M. EISENBICH. NEM 211,5 196,5 7. M. HAYBÖCK AVT 207,0 195,8 8. A. STJERNEN NOR 217,5 192,8 9. P. ZYLA POL 214,0 189,6 10. P. PREVC SLO 220,0 188,0 ... 17. J. DAMJAN SLO 185,5 170,6 21. A. LANIŠEK SLO 181,5 164,7 28. J. TEPEŠ SLO 183,0 150,0 33. C. PREVC SLO 159,5 137,6