Domen že v prvem poletu čez 200 metrov, Vančura še 10 m dlje

416. del rubrike Športni SOS

6. februar 2017 ob 12:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvi letošnji poleti v Oberstdorfu so precej pozornosti poželi tudi zaradi Domna Prevca, ki se je še kot nepolnoleten prvič spustil po letalnici. In to zelo uspešno.

Na portalu Športni SOS smo prejeli kar nekaj vaših vprašanj, ki se dotikajo njegove starosti in dosežka. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

907. Domen Prevc je na svojem prvem poletu pristal pri 205 metrih. Koliko skakalcem je še uspelo na svojem letalskem debiju preleteti 200-metrsko znamko? Kolikšna je najdaljša daljava ob tovrstnem debiju.

Blaž Kavčič

Od leta 2010 je to uspelo petim skakalcem. Najdaljši debi je imel Tomaš Vančura, ki je na letalnici prvič nastopil lani na svetovnem prvenstvu v Kulmu. 20-letni Čeh je v prvi seriji treninga pristal pri 215 metrih. Zanimivo, Domen Prevc v tem pogledu ni niti najboljši Slovenec. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Skakalec Prizorišče Metri Tomaš Vančura Kulm 2016 215,0 Phillip Sjön Vikersund 2015 208,0 Aleksander Zniszczol Planica 2012 206,5 Anže Lanišek Planica 2015 206,0 Domen Prevc Oberstdorf 2017 205,0 Cene Prevc Planica 2015 199,0 Vladimir Zografski Oberstdorf 2013 197,5 Stefan Kraft Oberstdorf 2013 191,5 Johan A. Forfang Kulm 2015 191,0 M. Maksimočkin Planica 2015 187,5



Opomba: Podatki veljajo za skakalce, ki so svoj debi na letalnicah dočakali po 1. 1. 2010. Štejejo debiji na uradnih treningih.

908. Koliko 17-letnikov je do zdaj preletelo 200 metrov?

Miha Kranjc

V zadnjih desetih letih je bilo samo pet skakalcev, ki so še nepolnoletni premagali mejo 200 metrov. Med temi je z naskokom na vrhu Domen Prevc.

Skakalec Prizorišče Metri Domen Prevc Oberstdorf 2017 225,0 Arthur Pauli Planica 2007 206,5 Pavel Karelin Oberstdorf 2008 204,5 Andreas Wellinger Planica 2013 201,5 Klemens Muranka Planica 2012 200,0



Opomba: Podatki veljajo za tekme od 1. 1. 2007 naprej.

909. Kolikokrat so nemški sodniki letos dali slovenskim skakalcem najslabšo oceno?

Andrej Kadunc

Nemški sodniki so na letošnjih tekmah slovenskim smučarskim skakalcem podelili 125 ocen. V le devetih primerih se je zgodilo, da je bila ta ocena najslabša med vsemi petimi sodniki, v 44 primerih je bila to najnižja ocena, a je tako nizko oceno dal vsaj še en drug sodnik, v preostalih 72 primerih pa je vsaj eden od preostalih sodnikov slovenskim skakalcem v primerjavi z Nemcem podelil nižjo oceno.

Slavko Jerič, @lavkeri