Dominantna Rijeka na Rujevici ugnala prvaka Walesa

Manjkalo je še več golov

11. julij 2017 ob 22:42

Reka - MMC RTV SLO

Prvo tekmo drugega predkroga Lige prvakov med hrvaškim in valižanskim nogometnim prvakom, Rijeko in The New Saintsi, so dobili varovanci Matjaža Keka z 2:0.

Rijeka je domače občinstvo na Rujevici razveselila že v 4. minuti z golom - po prekršku nad Mariem Gavranovićem je Rijeka prišla do prostega strela na samem robu kazenskega prostora. Josip Mišić je žogo po sredini poslal prek živega zidu v mrežo valižanskega kluba.

Le minuto pozneje je bil blizu zadetka Alexander Gorgon, a se je z obrambo izkazal valižanski vratar.

Čeprav je imela Rijeka veliko priložnosti v prvem polčasu, se je ta končal z le prednostjo enega gola.

Na drugi gol so navijači čakali vse do 68. minute. Stefan Ristovski je z desne strani žogo lepo podal v kazenski prostor, kjer jo je na drugi vratnici sprejel in dal gol "as s klopi" Florentin Matei.

Statistika - posest žoge 64:36, streli 24:3 in streli v okvir vrat 10:1 - jasno govori, da je bila Rijeka dominantnejša in je na dobri poti v tretji predkrog Lige prvakov.

LIGA PRVAKOV, 2. PREDKROG, PRVE TEKME

RIJEKA - THE NEW SAINTS (WAL) 2:0 (1:0)

5.500; Mišić 4., Matei 68.

Rijeka: Sluga, Zuta (63./Matei), Elez, Župarić, Ristovski, Mišić, Bradarić, Heber, Gorgon (78./Maleš), Vesović, Gavranović (87./Črnic).

Trener: Matjaž Kek

QARABAG (AZR) - SAMTREDIA/GRU 5:0 (3:0)



HIBERNIANS (MLT) - SALZBURG 0:3 (0:2)



PARTIZAN - BUDUĆNOST 2:0 (0:0)

Đurđević 11-m/53., Leonardo 63.

Povratne tekme bodo 18. in 19. julija.

Sreda ob 19.00:

ZRINJSKI MOSTAR - MARIBOR

Povratna tekma bo v sredo, 19. julija, ob 20.15.

D. S.