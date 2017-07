Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Veronika Domjan je s svojim najboljšim izidom sezone prišla do brona. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Domjanova bronasta v metu diska na evropskem prvenstvu do 23 let

Horvatovi rekord in finale, v boju za odličja tudi Janežič

14. julij 2017 ob 21:57

Bydgoszcz - STA

Veronika Domjan je na 11. evropskem prvenstvu za mlajše člane do 23 let v poljskem Bydgoszczu v finalu v metu diska osvojila bronasto medaljo. Z 58,48 m je dosegla svoj najboljši izid sezone.

20-letna Domjanova iz Zavrča je bila ves čas na tretjem mestu. Začela je z 56,82 m, nato pa nadaljevala s 56,48, prestopom in 58,48 m. Daljavo dneva je tako zmogla v četrti seriji, v zadnjih dveh pa je vrgla še 56,26 in 56,41 m. Tudi njena najslabša daljava je bila večja, kot jo je na četrtem mestu zmogla Španka June Kintana (56,30 m). Zmagala je Nemka Claudine Vita (61,79 m), druga pa je bila Poljakinja Daria Zabawska (59,08 m).

Lani je bila najmlajša v slovenski ekipi in je že na svoji prvi veliki članski tekmi prišla v finale, 10. mesto je osvojila na EP-ju v Amsterdamu. V kvalifikacijah tega tekmovanja je z 60,11 m izboljšala svoj prejšnji državni rekord, ki pa je še vedno več kot meter slabši od norme za svetovno prvenstvo v Londonu (61.20). Domjanova, predlanska evropska mladinska podprvakinja, je letošnjo sezono začela izvrstno, saj je bila marca srebrna na 17. evropskem zimskem pokalu v metih v španskem Las Palmasu med mlajšimi članicami.

Normo za SP bo lovila v Novem mestu

"Vedela sem, da me ne more nobena tekmica prehiteti in mi odvzeti brona, želela pa sem si srebra in do tega mi je zmanjkalo pol metra. Od norme za SP me tudi loči še zelo malo. Bom dala vse od sebe, da jo osvojim v sredo v Novem mestu ali konec prihodnjega tedna na DP-ju v Celju. Tehnično delam dobre mete, mogoče disk malo preveč zadržujem in gre zato malo previsoko in prej pade dol. Moram ga pustiti, da odleti, in potem bom dosegala še večje daljave. To je že moja druga medalja, zelo sem je vesela, ker sem menjala trenerja in je bilo kar nekaj vzponov in padcev. To je zdaj dodatna motivacija za naprej. S trenerjem Rolandom Vargo, ki je nastopal za Hrvaško, sicer pa je Madžar, sva se zelo dobro ujela, daje mi še dodatno energijo in sem vesela tudi njegove spodbude," je povedala Domjanova.

Horvatova v finalu s slovenskim rekordom in normo za SP

Anita Horvat (Mass) je v kvalifikacijah teka na 400 m zasedla skupno drugo mesto in s časom 51,94 postavila slovenski rekord. Horvatova je dosegla tudi normo za svetovno prvenstvo v Londonu (52,10) in se uvrstila v sobotni finale. Horvatova je slavila zmago v drugi skupini, skupno pa je bila hitrejša le Latvijka Gunta Latiševa Cudare (51,80). Izboljšala je prejšnji slovenski absolutni rekord (52,02), ki ga je Brigita Langerholc Žager dosegla 14. avgusta 2000 v Ljubljani.

"Danes sem prvič prvih 100 metrov začela hitreje kot običajno. Tekmovalke so me potegnile naprej in potem sem vlekla ta ritem do konca. Ko sem videla izid, sem takoj pomislila, da je to nov državni rekord, tako do 23 let kot absolutni, ter tudi norma za SP, ki sem jo lovila že vso sezono. Zato sem izjemno vesela. Vsekakor je letošnja sezona zame zelo uspešna, imela sem veliko dobrih tekem, najbolj sta mi uspeli v Velenju in zdaj še tu na Poljskem. Nastopov pa tu še nisem končala, želim si dobrega teka tudi v finalu. Tekla bom na vso moč in kar bo prišlo, bo le še plus na današnji izjemen čas," je bila zadovoljna Horvatova.

Janežič z najboljšim časom v finale

Slovenski rekorder Luka Janežič je drugi dan prvenstva v polfinalu na 400 m dosegel najboljši čas med vsemi sodelujočimi in se s 45,73 sekunde uvrstil v sobotni finale.

Janežič je bil prepričljivo najboljši že v četrtkovih kvalifikacijah (46,44). Član celjskega Kladivarja je tudi v polfinalu potrdil vlogo favorita za najvišja mesta. Bil je najboljši v drugi kvalifikacijski skupini. Skupno drugi čas je dosegel Danec Benjamin Lobo (45,85), v prvi skupini pa je bil najhitrejši Norvežan Karsten Warhom (46,06), ki je dosegel skupno četrti čas. Po pričakovanjih naj bi bil najhujši tekmec Janežiča za najvišjo stopničko prav nekdanji mladinski svetovni prvak v mnogoboju Warholm, ki je v tej sezoni zmagal na domačih tekmah diamantne lige na 400 m ovire v Oslu in Stockholmu.

V finalu suvanja krogle je bil deveti Nace Pleško (Olimpija, 18,55 m), 11. pa Blaž Zupančič (Mass, 18,33 m); Laura Blatnik Guzelj (Kronos Ljubljana) je bila 23. (37:22,04) na 10.000 m.

Jan Petrač (Mass) je bil 14. v kvalifikacijah na 800 m in je s časom 1:49,85 izpadel, kot tudi Julija Praprotnik (Kronos), ki je je bila 19. v kvalifikacijah na 400 m ovire (1:00,07); za polfinale pa je bilo treba teči 59,66 sekunde. V kvalifikacijah sta na 400 m tekli še dve Slovenki; 22. je bila Maja Pogorevc (Slovenj Gradec, 54,59), 23. pa Anja Benko (Panvita Murska Sobota, 54,99).