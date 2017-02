Domnu do prave forme ne manjka le pika, ampak kar cel i

Ob Petru Prevcu v Lahti z najboljšo popotnico Lanišek

22. februar 2017 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Goran Janus je v ekipo za Lahti uvrstil šest skakalcev. Trije se prvič podajajo na nordijsko svetovno prvenstvo, brata Cene in Domen Prevc pa sta debitanta na velikih tekmovanjih.

Ob Petru Prevcu, ki je kljub slabši letošnji sezoni z izidi in s prikazanimi skoki v zadnjem času znova tisti, od katerega se na Finskem največ pričakuje, v Lahti z najboljšo popotnico potuje Anže Lanišek, ki bo prvič nastopil na nordijskem svetovnem prvenstvu. 20-letni Domžalčan se je že lani boril za FIS-ove snežinke na svetovnem prvenstvu v poletih, kjer je bil v posamični konkurenci 12., z ekipo pa je zasedel četrto mesto.

Lanišek se je izkazal na zadnji postaji v Pjongčangu, kjer je bil na veliki napravi, ko je izvrstno skočil v drugi seriji, četrti, na manjši pa je po dobrem prvem skoku v drugo malce nazadoval in bil za Petrom drugi najboljši Slovenec na 14. mestu: "Forma je bila že preden sem začel skakati v kontinentalnem pokalu v Garsmich-Partenkirchnu prava. Sem pa malce slabše skakal na tekmah, saj gre forma vedno tako, da se dviga, potem malce pade in se znova dvigne. Težko jo je pa načrtovati. Zdaj se mi je poklopilo. Lahko pa bi dobro skakal že v Willingenu, Oberstdorfu ali v Saporu, tako pa sem v Pjongčangu."

Lanišku se je izpolnila tiha želja pred sezono

Še pred odhodom na azijsko turnejo je Janus razkril pet skakalcev za svetovno prvenstvo. Laniška, ki se do tedaj v svetovnem pokalu ni ujel in je le v Oberstdorfu na poletih osvojil točke, ni bilo med njimi. Vendar pa je ostalo še odprto šesto mesto, ki ga je s prikazanim na olimpijski igralki zapolnil Lanišek. "Nisem čutil nobenih pritiskov, saj Lahtija nisem imel več v načrtu. Goran je imenoval ekipo, fantje pa so si to mesto zaslužili, ker so celo sezono dobro skakali. Nisem se sekiral, potem pa sem naredil svoje delo, umirjeno skakal in rezultat je prišel sam od sebe."

"V ekipo sem se uvrstil v zadnjem trenutku. Sem zelo vesel, saj se je izpolnila tiha želja pred sezono. Že lani sem skakal na Kulmu, kjer se mi je poklopilo in sem bil tudi na letalnici močan. Z rezultati v Lahtiju se ne bom obremenjeval. Moram narediti prave skoke in se osredotočiti nase. Upam, da bom skakal, kot sem sposoben. Vedno je veliko zadovoljstvo, ko dobro skačeš. Četudi bi bil 20., pomembno je, da narediš svoj skok. To je zame največje zadovoljstvo, ko skočim v dno skakalnice," je dodal Žaba, ki bo glede na formo morda celo drugi najmočnejši člen slovenske ekipe.

Domen se v Lahtiju dobro počuti

V svetovnem pokalu je najvišje uvrščeni Slovenec Domen Prevc, ki je trenutno četrti. Zmagovalec štirih tekem v tej sezoni je v zadnjem času v nekoliko slabši formi. Težave ima pri počepu in posledično z zaletno hitrostjo. Kaj manjka piki na i, da bo forma, kakršna je bila do na primer novoletne turneje, kamor je prišel z rumeno majico? "Mislim, da mi trenutno kar cel i manjka, do prave forme. Mogoče sem z rezultati še poleg, ampak ta hitrost me v zadnjem času kar daje. To je prva težava, ki jo moram odpraviti, s tem pa bo tudi ta pika na i prišla."

Na Finskem se je 17-letni skakalni as že izkazal, saj je letošnjo sezono odprl z zmago v Ruki, kar je bil njegov prvenec na najvišji stopnički v svetovnem pokalu. Lani je že skakal v Lahtiju, bil pa je 15. in 29.: "Zelo rad skačem tam, saj je okolje prijetno in všečno. Že lani sem užival, četudi rezultati niso bili taki, kot bi si želel. Če pa pogledam trenutno stanje, mislim, da se rezultati počasi stopnjujejo, kar je spodbudno. Želja je, da bi užival in dobro skakal, pa četudi bom recimo 20. Ne bom se sekiral, ker vem, da je tudi veter pogoj za dobro uvrstitev Lahtiju. Po drugi strani pa se na veter ne smemo ozirati, ampak moramo skakati po najboljših močeh."

Cene upa, da v Lahtiju najde rešitev za počep

Debi na svetovnem prvenstvu čaka tudi njegovega brata Ceneta. 20-letni skakalec iz Dolenje vasi se je letos zasidral v ekipi svetovnega pokala, potem ko je imel v preteklosti nekaj težav z zdravjem, letošnjo sezono pa je odlično začel v celinskem pokalu. V zadnjem času je sicer rezultatsko nekoliko manj uspešen, saj na primer v Aziji na štirih tekmah ni uspel priti do točk svetovnega pokala.

"Glede na skoke v zadnjem mesecu je moja želja predvsem, da izboljšam predstave. V tistih šestih treningih, ki jih bomo imeli na voljo, mi mora to uspeti in če mi dobro, se mi morda uspe uvrstiti na tekmo, sicer pa bom zgolj rezerva. Že pred azijsko turnejo nisem skakal najbolje. Dalj časa se že lovim pri počepu, s trenerji pa nam še ni uspelo najti rešitve. Upam, da nam v Lahtiju uspe," je povedal Cene Prevc, ki je bil pred dvema letoma v Lahtiju že 17., kar je še vedno njegova tretja najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu.

Damjan že šestič na svetovnem prvenstvu

Ob odsotnosti Roberta Kranjca, ki okreva po operaciji, je najizkušenejši slovenski skakalec Jernej Damjan. V zadnji sezoni se ni znašel, potem je bil poškodovan, a se je nato letos s konstantnimi skoki zasidral med dobitniki točk in si prislužil nastop na šestem nordijskem svetovnem prvenstvu. Ob tem ima tudi vrhunsko posamično uvrstitev, saj je bil v Oberstdorfu na srednji napravi, ko je Rok Benkovič postal svetovni prvak, šesti. Ob tem je Damjan edini skakalec, ki je bil v ekipi pri vseh slovenskih medaljah na ekipnih preizkušnjah svetovnih prvenstev. Vse tri so bronaste – leta 2005 v Oberstdorfu na srednji napravi, leta 2011 v Oslu na veliki in leta 2012 na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu.

"Brada, ki jo ima tisto šesto mesto, je že res dolga. Želja vedno obstaja, a bodimo realni. Trenutno letos nisem pokazal forme, da bi se lahko uvrščal blizu vrha. Ne bom sanjal in si ustvarjal neke utvare, da lahko skočim do medalje. Je pa pri skokih vedno vse mogoče, sploh v Lahtiju, ki je precej vetroven. Če imaš veliko sreče, se lahko zgodi marsikaj. Grem naredit svoj maksimum, kar bodo pa dali pogoji in vse ostalo … Upam, da bo res dobro. Bi se res prilegel dober izid. Želja je, da bi odskakal čim več tekem. Če bom vse štiri, bo tako velik cilj izpolnjen," je povedal 33-letni Damjan.

Tepeš bo raje treniral za veliko napravo

Na prvi tekmi na srednji napravi pa za ekipo ne bo konkuriral Jurij Tepeš, ki je ostal doma in bo na Finsko odpotoval le za tekmo na veliki skakalnici, ko bo zamenjal enega izmed peterice. Po tretjem mestu na poletih v Oberstdorfu je, ko je moral zaradi padca na prvi tekmi na bavarski letalnici tudi menjati čevlje, imel težave v Aziji, kjer je na štiri tekmah ostal brez točk. "Da ostanem doma, smo se odločili skupaj s strokovnim štabom. Goran mi je to omenil že pred Oberstdorfom. Rekel sem, da bom premislil, zdaj pa je bila idealna priložnost, ko je šlo malce na slabše. Če bi dobro skakal tudi v Aziji, bi šel na 90-metrsko skakalnico," je dejal Tepeš.

"Izrazil sem željo, da bi zadnji trening pred prvenstvom naredil na 90-metrski skakalnici, ker je v Lahtiju tudi velika nekoliko manjša kot v Planici in so na njen nižje hitrosti. Zdaj bom treniral in testiral čevlej. Velikih ambicij na srednji skakalnici tako ali tako ne morem imeti, ker dejansko nisem narejen za tja. Te skakalnice mi ne ležijo. Bolje je, da ta teden izkoristim za trening, da vidim, ali se je forma res podrla, ali so bili težava res samo čevlji," je dodal nosilec brona z ekipne tekme s Holmenkollna 2011.

Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik