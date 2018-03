Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Hildebrandova je v ciljni ravnini izgubila prvo mesto v boju z Domračevo. Foto: Reuters Darja Domračeva je v izjemni formi v teku. Foto: Reuters VIDEO Domračeva v Kontiolahtiju... Dodaj v

Domračeva z izjemnim tekom v zadnjem krogu do šprinterske zmage

Slovenske biatlonke ostale brez točk

9. marec 2018 ob 17:45,

zadnji poseg: 9. marec 2018 ob 18:57

Kontiolahti - MMC RTV SLO

V Kontiolahtiju se je nadaljeval svetovni pokal tudi za biatlonke. Ženski šprint je dobila Darja Domračeva, ki je z izjemnim tekom v zadnjem krogu za pol sekunde prehitela Franzisko Hildebrand.

Žena Oleja Einarja Bjoerndalna, ki je na olimpijskih igrah v Pjongčangu ujela pravo formo in pritekla Belorusiji presenetljivo zlato medaljo v štafeti, je na streljanju stoje zgrešila en strel. Nemka Hildebrandova je zadela vseh deset strelov, a je v zadnjih 800 metrih izgubila kar devet sekund. Tretje mesto je zasedla Italijanka Lisa Vittozzi.

Prva od trojice Slovenk je na 7,5 km dolgo progo krenila najizkušenejša Anja Eržen, ki je prvi in zadnji strel stoje poslala mimo, in četrte letošnje točke svetovnega pokala so šle po zlu.

Točk ni bilo pričakovati od mladih Polone Klemenčič, ki je med elito štartala drugič, in Nine Zadravec, ki je prvič dobila priložnost v tej konkurenci. Klemenčičeva je na obeh streljanjih zgrešila po enkrat, Zadravčeva pa v prvo enkrat, v drugo pa dvakrat. Erženova je na koncu osvojila 59. mesto, Klemenčičeva je bila na 91., Zadravčeva pa na 92. mestu.

Šprint 7,5 km (Ž): * 1. D. DOMRAČEVA BLR 20:56,8 (1) 2. F. HILDEBRAND LAT +0,5 (0) 3. L. VITTOZZI ITA 5,5 (1) 4. J. DŽIMA UKR 17,2 (0) 5. L. DAHLMEIER NEM 19,4 (1) 6. V. VITKOVA ČEŠ 21,0 (0) 7. V. SEMERENKO UKR 21,1 (0) 8. M. DORIN HABERT FRA 32,0 (0) 9. M. HAMMERSCHMIDT NEM 33,9 (1) 10. K. MÄKÄRÄINEN FIN 34,4 (2) ... 59. A. ERŽEN SLO 2:09,1 (2) 91. P. KLEMENČIČ SLO 3:50,9 (2) 92. N. ZADRAVEC SLO 4:01,6 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupni vrstni red (16/22): 1. K. MÄKÄRÄINEN FIN 623 2. A. KUZMINA SLK 588 3. D. WIERER ITA 548 4. L. DAHLMEIER NEM 530 5. D. DOMRAČEVA BLR 496 ... 71. A. ERŽEN SLO 20

A. G.