Domžalčani gredo v Marseille dokončat "misijo nemogoče"

Zadošča zmaga z 1:0

22. avgust 2017 ob 15:45

Domžale - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Domžal optimistično odhajajo na povratno tekmo 4. predkroga Evropske lige v Marseille, kjer bodo v četrtek skušali presenetiti domače in si zagotoviti evropsko jesen.

Domžalčani so v Stožicah iztržili remi (1:1), ki jim pred povratno tekmo daje realne možnosti za napredovanje. Teoretično bi jim na slovitem stadionu Velodrome, kjer se bo zbralo 40.000 gledalcev, zadoščala zmaga z 1:0.

Rožman: Radi bi ga zabili v 93. minuti

"Če govorimo o idealnem scenariju, bi ga radi zabili gol v 93. minuti, tik pred koncem tekme. Zadetek za napredovanje moramo dati, to je neizbežno. Naše razmišljanje gre v to smer. Tudi prejeti zadetek na začetku nas ne bi pahnil v negotovo situacijo. Imamo svoje adute, vsega ne bi razkril, je pa dejstvo, da oni pred domačimi gledalci igrajo še za 30 odstotkov bolje kot v gosteh, zato bo treba biti najboljši, kar se bo dalo," je na novinarski konferenci povedal trener Domžal Simon Rožman in v šali dodal, da si po današnjem treningu želi, da ne bi bilo enajstmetrovk.

Trener poudarja, da se na tekmo, ki jim samo za uvrstitev v skupinski del prinaša 2,6 milijona evrov, skušajo pripravljati čim bolj v miru in poskušajo izklopiti vse zunanje dejavnike, ki bi lahko vplivali na ekipo. "V Marseillu bo navijaško vzdušje, ki ga - razen mogoče enega našega nogometaša - še nismo bili deležni. Na vse to se je treba pripraviti," poudarja domžalski strateg, ki o tekmecu sicer ni izgubljal preveč besed.

Radi bi bili kot varnostni avtomobil, ki prvi pripelje v cilj

"Zavedamo se njegove kakovosti, individualne kakovosti, zvezdnikov ... Nekako bi si želeli, da bi bili mi nekakšen varnostni avtomobil, če primerjam s formulo 1, ko vsi vozijo za njim, on pa prvi pripelje v cilj. Zavedamo se, da bomo prisiljeni k obrambni igri, ampak imamo svoje načrte, kako to izpeljati. V fante verjamem, imamo vse igralce na razpolago, vprašljiv je le Gaber Dobrovoljc, ki se počasi vrača. Z njim imamo na voljo tudi nove taktične rešitve," še pravi Rožman in dodaja, da bodo fantje motivirani, da bodo igrali čez svoje zmožnosti tako tekalno kot organizacijsko. "Zelo si želim, da bi nam uspel met, v katerega razen igralcev, strokovnega vodstva in drugih v klubu bržčas nihče ne verjame."

Med tistimi, ki bodo poskušali pustiti svoj pečat, bo tudi Zeni Husmani: "Marseille je zelo kakovostna ekipa, kar je pokazal že v Ljubljani. Tehnično so igralci zelo dobri, so ena boljših ekip v Franciji. Mi se bomo poskusili disciplinirano braniti, čim dlje držati ničlo, potem pa na koncu presenetiti za napredovanje. Vse bomo dali od sebe. Vsi verjamemo v našo kakovost, bomo pa videli v Franciji, kaj bo to prineslo."

Tekmo, ki si jo bo na jugu Francije ogledalo tudi približno 20 domžalskih navijačev, bodo sodili Izraelci na čelu z Orlom Grinfeldom.

EVROPSKA LIGA



4. PREDKROG, povratne tekme



Četrtek ob 20.45:

MARSEILLE - DOMŽALE 1:1



Ob 18.00:

AEK LARNAKA - VIKTORIA PLZEN 1:3



Ob 18.45:

DINAMO KIJEV - MARITIMO 0:0



Ob 19.00:

ÖSTERSUND - PAOK SOLUN 1:3

ŠERIF TIRASPOL - LEGIA VARŠAVA 1:1

ZENIT - UTRECHT 0:1



OLEKSANDRIJA (UKR) - BATE BORISOV 1:1

SALZBURG - VIITORUL CONSTANTA 3:1

MACCABI TEL AVIV - ALTACH 1:0

Četrtek ob 19.30:

SÜDUVA (LIT) - LUDOGOREC 0:2

FENERBAHČE - VARDAR 0:2

Ob 20.00:

VIDEOTON - PARTIZAN BEOGRAD 0:0

SKENDERBEU (ALB) - DINAMO ZAGREB 1:1

MIDTJYLLAND - APOLLON LIMASSOL 2:3

AEK ATENE - CLUB BRUGGE 0:0

Ob 20.45:

ROSENBORG - AJAX AMSTERDAM 1:0

BRAGA - HAFNARFJÖRDUR 2:1

ATHLETIC BILBAO - PANATHINAIKOS 3:2

SHKENDIJA (MAK) - MILAN 0:6

Ob 21.00:

HAJDUK SPLIT - EVERTON 0:2

CRVENA ZVEZDA - KRASNODAR 2:3

Ob 21.05:

AUSTRIA DUNAJ - OSIJEK 2:1

V odebljenem tisku so izidi prve tekme.

A. V.