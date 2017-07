Domžalčani po minimalnem porazu še upajo na presenečenje

Petersen najprej zadel, nato pa zapravil najstrožjo kazen

27. julij 2017 ob 21:05,

zadnji poseg: 27. julij 2017 ob 22:50

Freiburg - MMC RTV SLO

Nogometaši Freiburga so na prvi tekmi 3. predkroga Evropske lige na stadionu Schwarzwald premagali Domžale z 1:0. Na povratni tekmi naslednji četrtek v Stožicah bo še zelo zanimivo.

Izbranci Christiana Streicha, ki so v pretekli sezoni končali Bundesligo na sijajnem sedmem mestu, so sredi priprav na novo sezono, ki se začenja 19. avgusta. Imeli so terensko premoč (streli 11:9, v okvir 5:4, koti 6:2, posest 58:42 %), a so se Domžalčani disciplinirano branili in obdržali možnosti za napredovanje.



Petersen na pravem mestu

V 17. minuti je imel prvo priložnost Florian Niederlechner, ki je zadel zunanji del mreže. Gostitelji so povedli iz prve nevarne akcije na tekmi v 20. minuti. Po predložku Tima Kleindiesta z desne strani je Niederlechner žogo z voleja podal pred vrata, kjer je Nils Petersen iz bližine zatresel mrežo z levo nogo.

Milić obranil najstrožjo kazen

Domžalčani so prvič resneje zagrozili v 22. minuti, ko je po podaji Senijada Ibričića z glavo poskusil Amedej Vetrih, a le za malo zgrešil. Le minuto zatem je Vetrih v kazenskem prostoru podrl Niederlechnerja. Z bele točke je streljal Petersen, vendar je Dejan Milić njegov poskus v spodnji desni kot odbil. V 28. minuti je za zadnjo lepšo priložnost v prvem polčasu poskrbel Vetrih, a je njegov udarec z desetih metrov ustavil Alexander Schwolow.

Malo priložnosti v drugem polčasu

V drugem polčasu je najprej poskusil Christian Günter s prostega strela z 18 metrov, dobro pa je posredoval Milić. V 54. minuti so slovenski pokalni prvaki zahtevali enajstmetrovko, potem ko je eden izmed domačih igralcev domnevno igral z roko v kazenskem prostoru, a sodniki niso piskali najstrožje kazni. Pet minut pozneje je na drugi strani z glavo malo nenatančno meril Caglar Söyüncü, v 63. minuti pa je dober strel Amirja Abrashija ustavil domžalski vratar. To je bila tudi zadnja nevarnejša akcija na tekmi.