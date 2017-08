Domžalčani v napad od prve minute

Tekma v Stožicah se bo začela ob 21.05

3. avgust 2017 ob 12:24

Nogometaši Domžal so v Evropi dobili zadnjih pet domačih evropskih tekem. Zmaga bo potrebna tudi nocoj, če hočejo varovanci Simona Rožmana narediti senzacijo in izločiti sedmo ekipo Bundeslige Freiburg.

Povratni obračun 3. predkroga Evropske lige se bo na stadionu v Stožicah začel ob 21.05. Nemci imajo s prve tekme prednost 1:0. Dvoboj je odločil izkušeni Nils Petersen, za katerim je sedma sezona v elitni nemški ligi.

V Domžalah so po dobri uvodni tekmi optimisti in so prepričani, da Freiburg lahko pade. "Zares imamo priložnost odigrati dobro tekmo. Nasprotnik je takšen, kot je. V nogah imamo ugoden izid s prve tekme. Prepričan sem, da bomo s pomočjo navijačev, ki jih pričakujemo veliko, dali vse od sebe. Vzdušje v ekipi je izjemno, senzacija je dosegljiva," meni vezist Senijad Ibričić.

Zelo zanimiv bo tudi trenerski dvoboj. Nasproti si bosta stala najmlajši trener slovenske lige Simon Rožman in strateg, ki ima med vsemi trenutnimi strokovnjaki, najdaljši staž v Bundesligi. 52-letni Christian Streich je 18 let starejši od Rožmana. Na klopi Freiburga sedi pet let, sedem mesecev in dva dneva. O nasprotniku govori spoštljivo: "Domžale so zelo dobro organizirane. V taktični postavitvi 4-1-4-1 delujejo izjemno. Želimo si okrniti njihovo napadanje proti našim vratom in seveda tudi zadeti. Menim, da se tekma ne bo končala z izidom 0:0."

Rožman upa, da bo njegova ekipa narekovala tempo. "Pomembno dejstvo se mi zdi, da želimo imeti pobudo v igri, to se pravi, da ne bomo tekmo samo odigrali in čakali, kaj se bo zgodilo. Od igralcev bom zahteval, da prevzamejo pobudo. Tako se nasprotnik ne bo počutil tako udobno, kot se je na domačem igrišču. Tekaško smo v tem trenutku v vrhunski formi. Ne gre nam na roko ritem tekem, ne gre nam na roko vročina, ampak fantje imajo nor motiv. Težko bo. Tekma bo energetsko zelo zahtevna. Preteči bo potrebno 13 kilometrov, narediti 35 šprintov," meni Rožman.

Težava bo tudi vročina. "Res je vroče kot v tropih. Upam, da se bo temperatura do 21. ure spustila na 28 stopinj Celzija. V tem primeru bo šlo," je povedal Streich.

Preostali zanimivejši pari:

Četrtek ob 18.30:

ODD (NOR) - DINAMO ZAGREB (1:2)

(Stojanović)



Ob 19.00:

SPARTA PRAGA - CRVENA ZVEZDA (0:2)

VIDEOTON - BORDEAUX (1:2)

GABALA (AZR) - PANATHINAIKOS (0:1)



Ob 19.30:

FENERBAHČE - STURM GRADEC (2:1)

HAJDUK SPLIT - BRÖNDBY (0:0)

(Sikošek)



Ob 20.45:

OSIJEK - PSV EINDHOVEN (1:0)

OOSTENDE - MARSEILLE (2:4)

MILAN - CRAIOVA (ROM) (1:0)

ATHLETIC BILBAO - DINAMO BUKAREŠTA (1:1)

RUŽOMBEROK (SLK) - EVERTON (0:1)



Ob 21.00:

PANIONIOS - MACCABI TEL AVIV (0:1)

