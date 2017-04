Domžalčani zanesljivo v finale pokala

Nogometaši Domžal so prvi finalisti Pokala Slovenije, potem ko so tudi na povratni tekmi v Novem mestu z 2:0 premagali Krko.

Domžalčani tako v finale napredujejo s skupnim izidom 4:0. Domžale so boljše začele srečanje na stadionu Portoval, a je obetavnim akcijam manjkal zaključek. Na drugi strani so domači pretili iz protinapadov. V enem od njih je Matej Potokar dobro streljal in namučil Dejana Milića.

Žužek povedel Domžale v vodstvo

V 30. minuti pa vodstvo Domžal. Žan Žužek je kakšnih 20 metrov od vrat prejel žogo, nato preigral Žana Florjanca, ustrelil, žoga je oplazila Miho Drnovška, spremenila smer in končala za hrbtom Darka Marjanovića. 1:0 je bil tudi izid polčasa. Statistika prvega dela: streli 9:1, streli v okvir vrat 2:1 - oboje za Domžale, medtem ko so imeli domači žogo nekoliko več v posesti (51:49).

Majer pokopal upe Krke

Domžalčani so v 54. minuti razblinili vse dvome o potniku v finale. Žan Majer je lepo vtekel na podajo v kazenski prostor. Marjanović je njegov strel ubranil "napol", tako da je Majer kakšen meter pred golovo črto spet prišel do žoge in jo "pospravil" v mrežo.

Varovanci Simona Rožmana so v nadaljevanju tekme rutinirano nadzirali položaj na zelenici in se veselili tretje uvrstitve v finale. Končna statistika: posest žoge 54:46 za domače, streli 23:5, streli v okvir vrat pa 6:3.

Navijač s kijem iskal Elekeja

Druga povratna polfinalna tekma med Mariborom in Olimpijo bo v sredo. Dan pred obračunom v Mariboru je prišlo do neljubega dogodka, saj je dopoldne tabor ljubljanskega kolektiva obiskal navijač, ki je v rokah držal kij in iskal Blessinga Elekeja, misleč da imajo Ljubljančani tedaj trening, ki pa so ga preložili na popoldne.

Elekeju je želel sporočiti, naj "pokaže več"

Olimpija je imela tako dopoldne le medijski termin pred povratno tekmo z Mariborčani. Za kratek čas je druženje trenerja Safeta Hadžića in kapetana Nemanje Mitrovića s sedmo silo zmotil moški z bejzbolskim kijem, ki je iskal nigerijskega napadalca Elekeja. Ker ga ni našel, je namenil še nekaj besed Hadžiću. Zanimivo je, da sta se Hadžić in Mitrović z njim rokovala in pozneje skupaj z njim zavila tudi v bližnji gostinski lokal pri stadionu Železniškega atletskega kluba v Šiški. Neuradno je šlo za zagretega navijača Olimpije, ki je želel Elekeju sporočiti, naj "pokaže več".

Pokal Slovenije, polfinale, povratni tekmi

Krka - DOMŽALE 0:2 (0:1) 0:2

Žužek 30., Majer 54.

Krka: Marjanović, Drnovšek , Cerovec, Jurečič (69./Dedić), Mojstrović, Kostanjšek , Dežmar, Slunjski, Puklin, Florjanc, Potokar (71./Trščinar).

Domžale: Milić, Brachi, Elsner, Dobrovoljc, Balkovec, Franjić, Majer, Žinko, Žužek , Repas, Ožbolt.

Sodnik: Slavko Vinčič (Maribor)





Sreda ob 17.15:

MARIBOR - OLIMPIJA 1:2

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

V krepkem tisku je izid prvih tekem.

Finale bo 31. maja v Kopru.

