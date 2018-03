Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Maribora in Domžal so se v tej sezoni Prve lige srečali dvakrat: 11. avgusta je bilo v Mariboru 0:0, konec oktobra pa je v Domžalah z 0:1 slavil Maribor. Od takrat so Domžale nanizale šest zmag, pri čemer niso dobile niti enega zadetka. Foto: BoBo Dodaj v

Domžale bodo poskušale zmagoviti niz nadaljevati v Ljudskem vrtu

Milanič: Od te tekme veliko pričakujemo

12. marec 2018 ob 19:44

Maribor - MMC RTV SLO

Državno nogometno prvenstvo se nadaljuje že v torek z derbijem med Mariborom in Domžalami (ob 16.00). Za državne prvake bo to zelo zahteven preizkus, saj Domžalčani od 28. oktobra nizajo zmage.

Prav Maribor je bil tisti, ki mu je v 14. krogu zadnjemu uspelo ugnati Domžale, in tudi zadnji, ki mu je uspelo zatresti njihovo mrežo. V spomladanski del sezone so varovanci Simona Rožmana krenili z zmago nad Ankaranom Hrvatinom (0:4) in Gorico (3:0) in so v nizu šestih zaporednih zmag.

"Smo v dobri formi. To bo sicer že tretja tekma v enem tednu, in ker nimamo tako širokega kadra kot Maribor, bi lahko bolj čutili utrujenost. Vsekakor smo zadnje čase videti dobro, zavedamo pa se tudi, kdo je naš naslednji tekmec. Malenkosti bodo odločale. Smo neobremenjeni, si pa želimo izboriti mesta za Evropo," nam je povedal Simon Rožman, ki ne bo mogel računati na poškodovanega vezista Petra Franjića.

Na vprašanje, ali bo proti tekmecu, ki je na papirju močnejši, spreminjal slog igre in izbral bolj obrambno različico, Rožman odgovarja: "Imamo svoj sistem, ki se ga držimo. Določene prilagoditve so mogoče, več ne bi razkrival."



Maribor po zimskem premoru ni razveselil navijačev, sprva je dvakrat remiziral (Aluminij, Rudar), v zadnjem krogu pa je vendar odigral tako, kot se od udeleženca Lige prvakov spodobi, in v gosteh ugnal Ankaran Hrvatine (0:3).

"Malo bo časa za pripravo, a je psihološki trenutek pozitiven. Za nas bo to zelo pomembna tekma, od katere veliko pričakujemo," je za klubsko spletno stran povedal trener Darko Milanič, ki še vedno nima popolne ekipe. "Šuler in Mlakar trenirata brez zapletov, manjkala pa bosta Vrhovec in Doumbia, ki je težje poškodovan."

Dino Hotić verjame, da sobotna zmaga pomeni začetek pozitivnega vijoličastega niza: "Domžale so vedno zahteven nasprotnik, pričakujemo lahko agresivne goste, tekmo z veliko tempa in zanimivo za gledalce. Pričakujem pa tudi našo zmago. Pridobili smo samozavest, imamo kakovost."

To bo že 69. medsebojni obračun Maribora in Domžal. Maribor ima 31 zmag, Domžale 15.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 23. krog

Torek ob 16.00:

MARIBOR - DOMŽALE



Ob 18.00:

KRŠKO - ANKARAN HRVATINI



Sreda ob 14.00:

CELJE - TRIGLAV



Ob 16.00:

OLIMPIJA - RUDAR



Četrtek ob 15.00:

GORICA - ALUMINIJ

Lestvica: OLIMPIJA 22 16 4 2 39:10 52 MARIBOR 21 14 6 1 37:13 48 DOMŽALE 20 11 4 5 40:16 37 RUDAR 20 10 3 7 28:19 33 CELJE 21 8 6 7 27:27 30 GORICA 21 7 2 12 21:32 23 KRŠKO 19 5 4 10 24:37 19 ALUMINIJ 21 4 6 11 22:35 18 TRIGLAV 20 3 5 12 16:35 14 ANKARAN HRVATINI 21 2 6 13 18:48 12

