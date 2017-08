Domžale iščejo vse poti za evropsko senzacijo

Tekaško so v vrhunski formi

1. avgust 2017 ob 14:18

Domžale - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Domžal z upanjem pričakujejo povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo, ko bodo proti Freiburgu skušali izničiti zaostanek 1:0.

Tekma bo v četrtek ob 21.05 v Stožicah. "Čakata nas še dva dneva do tekme leta za našo mlado ekipo. Že na prvi tekmi smo videli tisto, kar smo pričakovali. Okusili smo moč, disciplino Freiburga. V večjem delu tekme smo tudi mi pokazali zobe in kakovost, bili tudi dominantni, žal pa nam ni uspelo zadeti. Ampak imamo aktiven rezultat," je previden trener Domžal Simon Rožman.

Nagradna igra

Vabljeni k sodelovanju v nagradni igri. Odgovor na vprašanje "Kdo je dosegel edini zadetek na prvi tekmi 3. predkroga Evropske lige med Freiburgom in Domžalami?" napišite v komentarju pod fotografijo na Facebooku tukaj. Izmed vseh pravilnih odgovorov bomo izžrebali tri srečneže, ki bodo prejeli po dve vstopnici za četrtkovo povratno tekmo 3. predkroga Evropske lige med NK Domžale in SC Freiburg v Stožicah.



Matjašič ne bo igral

"Kakovost je na strani Freiburga, prav tako denar in vse skupaj. Želja, motiv in energija pa bodo na naši strani. Upamo na sijajno predstavo z naše strani. Popravili smo določene podrobnosti v igri, mislim, da nas to lahko nagradi. To bi bila prava senzacija v Evropi," pravi Rožman, ki ne bo moral računati na Jureta Matjašiča.

Freiburg kontinuirano napada

Prvi mož domžalske stroke ni želel razkriti podrobnosti o igri: "Veste, tudi tekmeci berejo. Freiburg zelo dobro in kontinuirano napada, ko pride v zadnjo tretjino, ima kakovosten zaključek. Z naše strani ne bo kalkulacij. Od prve minute bomo poskušali zadevo peljati v svojem ritmu. Imamo načrt, videli pa bomo, v kakšni meri ga bomo lahko izpeljali."

Tekaško so v vrhunski formi

"Ko jih stisneš v obroč, se branijo z devetimi, desetimi igralci. Tu pripravljamo določena presenečenja. Pomembno dejstvo je, da si želimo imeti pobudo, saj se tako tekmec ne počuti tako udobno kot doma. Tekaško smo v vrhunski formi. Ne gresta pa nam na roko ritem tekem in vročina. Ampak fantje imajo ogromen motiv. Preteči bo treba po 13 kilometrov, narediti 35 sprintov, tako da bo energijsko gledano teka zelo težka," je srečanje z novinarji končal Rožman.

Povratne tekme, četrtek ob 21.05:

DOMŽALE - FREIBURG 0:1

S. J.