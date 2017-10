Prva liga: Ob 20.20 Aluminij - Olimpija

Zmage Triglava, Gorice in Domžal

14. oktober 2017 ob 09:54,

zadnji poseg: 14. oktober 2017 ob 20:07

Velenje - MMC RTV SLO

12. krog državnega nogometnega prvenstva zaključujeta Aluminij in Olimpija, ki mora vsaj remizirati, če želi znova prevzeti vodstvo na prvenstveni lestvici.

Konec julija so Ljubljančani v Stožicah zmagali s 4:0, tokrat pa jih v Kidričevem bržkone čaka težje delo.

Triglav se veseli prve zmage

V prvi tekmi dneva je Triglav s 3:1 premagal Krško, kar je bila njegova prva zmaga v sezoni. Dva gola je dosegel Matej Poplatnik. Poplatnik (sedmi gol sezone) je odločilni zadetek dosegel v 56. minuti, ko je preigral Marka Krajcerja in Jona Gorenca ter z 12 metrov matiral Marka Zalokarja.

Gostje so sicer povedli v 10. minuti, ko je Miljan Škrbić unovčil enajstmetrovko, ki jo je z vlečenjem - prav Škrbićevega - dresa zakrivil David Zec. Za vodilnega strelca lige je bil to deseti zadetek v sezoni.

Domači so izenačili v 19. minuti, prav tako z enajstmetrovke. Marko Jakolič je storil prekršek prav nad najboljšim strelcem Triglava, ta pa je z bele točke dosegel svoj skupno šesti zadetek v sezoni. Deset minut pozneje pa so Kranjčani tudi nekoliko srečno povedli. Po podaji pred vrata je žoga zadela nesrečnega in nespretnega Lea Ejupa, od katerega se je odbila v mrežo Krčanov. Zadnjo lepšo priložnost v prvem delu je imel Alen Krcić, ko je s približno desetih metrov streljal mimo gola v 40. minuti.

Celjani v Gorici najprej "zamudili", nato še izgubili

V drugi tekmi dneva je Gorica z 2:1 premagala Celje. Tekma v Novi Gorici se je začela s polurno zamudo, saj so imeli Celjani na poti na Primorsko nekaj težav z gnečo na cesti. Primorci so povedli v 21. minuti, ko je Jaka Kolenc je poslal dolgo podajo v kazenski prostor gostov, kjer je žogo lepo ustavil Rifet Kapić, jo spravil čez vratarja Metoda Jurharja, nato pa jo poslal v prazno mrežo, kar je bil tudi izid polčasa. V drugem delu je Gorica povišala vodstvo v 66. minuti. Dejan Žigon je z leve strani podal do vtekajočega Kyriana Nwabuezeja, ki je nato ukanil še Jurharja. V 76. minuti so Celjani znižali zaostanek. Po podaji Rudija Požega Vancaša s prostega strela z leve strani je bil najvišji v skoku Elvedin Džinić, ki je z glavo zadel za 2:1 in za svoj drugi gol v sezoni. V 83. minuti je imel Mitja Križan priložnost za izenačenje, a je Sorčan žogo po njegovem strelu z glavo odbil. Gorica se je s šesto zmago točkovno izenačila z Rudarjem na tretjem mestu.

Domžale napolnile mrežo Ankarana

Domžalčani so pričakovano (gladko) opravili z Ankaranom, ki je ob Kamniški Bistrici padel s 6:0. Varovanci Simona Rožmana so vse dvome o zmagovalcu rešili v prvem polčasu. Mrežo gostov je v 27. minuti načel Nermin Hodžić, ki je zadel s 15 metrov. V 38. minuti je bil Tilen Klemenčič na daljši vratnici na pravem mestu po predložku Amedeja Vetriha. Piko na i domžalski igri v prvem polčasu je v 43. minuti postavil Senijad Ibričić. V drugem polčasu so Domžalčani dosegli še tri gole. Najprej Petar Franjić (57.), nato pa ob koncu tekme njunega drugega Hodžić in Ibričić. Domžale so tako prekinile niz treh tekem brez zmage in se povzpele na peto mesto.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 12. krog:

Danes ob 20.20:

ALUMINIJ - OLIMPIJA

Aluminij: Kovačič, Vrbanec, Jakšič, Muminović, Lukanc, Mensah, Mesec, Mensah, Tahiraj, Krajnc, Nunić.

Olimpija: Ivačič, Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec, Kapun, Ćanadžija, Oduwa, Alves, Savić, Vombergar.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

TRIGLAV - KRŠKO 3:1 (2:1)

300; Poplatnik 19./11-m, 56., Ejup 29./avtogol; Škrbić 10./11-m

Triglav: Džafić, Arh Česen, Zec, Bojić, Šmit (52. Križaj/68./Suljević), Krcić (59./Majcen), Tijanić, Robnik, Mlakar, Poplatnik, Podlogar .

Krško: Zalokar, Šturm , Ejup , Krajcer , Jakolič , Mujan (77./Gajič), Jovanović (89./Kovačič), Balić, Jurina (46./ Gorenc), Mandić , Škrbić.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)

GORICA - CELJE 2:1 (1:0)

400; Kapić 21., Nwabueze 66.; Džinić 76.

Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček , Kavčič, Curk, Žigon, Kolenc, Kapić, Osuji, Filipović (46./Grudina ), Nwabueze (88./Gulič).

Celje: Jurhar, Vidmajer, Kelhar (82./Predragović), Džinić, Brecl, Pišek, Žinko , Požeg Vancaš, Dangubić , Štraus (58./Gatarić, 60./Križan), Lupeta.

Sodnik: Dragoljub Perić (Kranj)

DOMŽALE - ANKARAN HRVATINI 6:0 (3:0)

400; Hodžić 27., 90., Klemenčič 38., Ibričić 43., 92., Franjić 57.

Domžale: Milić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Širok (72./Rom), Husmani (46./Hebaj ), Franjić (65./Balkovec), Vetrih, Hodžić, Alvir, Ibričić.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Karamatić (45./Delgado), Škvorc, Badžim, Primc (59./Kidrič), Burkić, Pahor, Nkama, Klapan, Cerovec (72./Humar), Meledje.

Sodnik: Tomi Glažar (Hajdina)

Odigrano v petek:

RUDAR - MARIBOR 1:2 (1:0)

2.500; Mary 34.; Mešanović 52., Bohar 82.

: Tomašević 88./Rudar

Lestvica: MARIBOR 12 8 4 0 21:8 28 OLIMPIJA 11 8 3 0 23:5 27 RUDAR 12 6 1 5 14:13 19 GORICA 12 6 1 5 14:14 19 DOMŽALE 12 4 4 4 26:14 16 KRŠKO 12 4 3 5 20:22 15 CELJE 12 2 6 4 12:16 12 ALUMINIJ 11 2 4 5 13:18 10 TRIGLAV 12 1 5 6 11:22 8 ANKARAN HRVATINI 12 1 3 8 11:33 6

T. O., A. V.