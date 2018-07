Domžale odbile vse napade Ufe v Rusiji

Prva tekma 2. predkroga letošnje Evropske lige

26. julij 2018 ob 16:00,

zadnji poseg: 26. julij 2018 ob 17:52

Ufa - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal so na prvi tekmi 2. predkroga letošnje Evropske lige na gostovanju v Rusiji remizirali z Ufo (0:0).

Varovanci Simona Rožmana so se dobro zoperstavili ruskemu prvoligašu. Še več, na tekmi so bili nevarnejši, pripravili so si več resnejših priložnosti, s kančkom sreče bi lahko Rusijo zapustili tudi z zmago.

Zmagovalec dvoboja bo 3. predkrogu igral z boljšim iz dvoboja med budimpeštanskim Honvedom in luksemburško ekipo Progres Niederkorn.

Domžale v prvem delu boljši nasprotnik

Domžalčani so tekmo dobro začeli, hitro so pritisnili na vrata gostiteljev, domači branilci so bili ves čas pod pritiskom, v 12. minuti so morali blokirati strel Senijada Ibričića, že nekaj minut pozneje je z razdalje nevarno sprožil še Adam Gnezda Čerin in za las zgrešil okvir vrat Aleksandra Belenova. Gostitelji so bili nekoliko nevarnejši šele v zaključku prvega polčasa, ko so pretili z vseh strani, a je bila domžalska obramba, na čelu z opreznim vratarjem Dejanom Milićem, kos vsem ruskim poskusom. Še najbolj vroče je bilo v tretji minuti dodatka prvega polčasa, ko je po predložku Bojana Jokića z leve strani Jemal Tabidze nevarno sprožil proti vratom, na golovi črti mu je veselje preprečil Tilen Klemenčič.

Zelo vroče po dobri uri igre

Drugi polčas so nekoliko bolje začeli gostitelji, v deveti minuti nadaljevanja je po Klemenčičevem prekršku do strela prišel Ivan Paurević, a je zgrešil Milićeva vrata. Igra se je nato povsem razživela, (pol)priložnosti so si sledile na obeh straneh, še posebej je bilo vroče v 62. minuti, ko so Domžalčani dvakrat nevarno zapretili Belenovu. Najprej je v kazenskem prostoru sprožil Lovro Bizjak in izsilil pomembno obrambo domačega vratarja, hip zatem je po podaji Agima Ibraimija Ibričić z roba kazenskega prostora meril previsoko.

Milić v 80. minuti rešil svojo ekipo

Rožmanovi varovanci so dokazali, da se niso ustrašili ruskega nasprotnika, še naprej so nekajkrat nevarno zapretili, v 72. minuti je pred golom žogo mimo vratnice z glavo po Ibraimijevem predložku poslal še Andraž Kirm. Gostom je dih nato zastal osem minut pozneje, ko je Sylvester Igboun pobegnil domžalski obrambi in v ogenj poslal Paurevića, ki se je iz oči v oči znašel z vratarjem Milićem, a ga ni uspel premagati. Domžalski kapetan se je izkazal z novo odlično obrambo.

Pri začetnih 0:0 je ostalo do konca tekme. Domžalčani so svoje delo v Rusiji opravili z odliko, malce grenkega priokusa vendarle dodaja dejstvo, da niso dosegli izjemno pomembnega zadetka v gosteh, saj so si priigrali kar nekaj lepih priložnosti. Povratna tekma bo 2. avgusta.

Evropska liga, 2. predkrog, prva tekma:

UFA (RUS) - DOMŽALE 0:0

11.210 gledalcev

Ufa: Belenov, Živogljadov, Nedelcearu, Tumasjan, Tabidze, Jokić, Paurević, Obljakov (76./Carp), Salatić, Igboun, Krotov (46./Fatai).

Domžale: Milić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Melnjak, Husmani, Ibraimi (84./Nicholson), Gnezda Čerin, Ibričić, Kirm, Bizjak (90./Žužek).

Sodnik: Donatas Rumčas (Litva)

Mitja Lisjak