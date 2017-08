Domžale po "senzacijo, ki je Evropa ne pomni"

Tekma bo ob 20.45

24. avgust 2017 ob 09:09

Marseille - MMC RTV SLO

"To bo fantastična izkušnja, ki se bo končala, jaz trdno verjamem, z novo senzacijo, ki je Evropa ne pomni," je pred povratno tekmo z Marseillem nepopravljivi optimist trener nogometašev Domžal Simon Rožman.

Obračun zadnjega predkroga za Evropsko ligo na stadionu Velodrome, kjer pričakujejo 40.000 gledalcev, se bo začel ob 20.45. Domžalčani so na prvi tekmi v Stožicah z všečno igro prišli do neodločenega izida 1:1, kar pomeni, da morajo na povratni tekmi za napredovanje nujno doseči gol.

"Vse se more ujemati. Verjemite, da bomo naredili vse, kar je v naši moči: od ekonoma do predsednika kluba. Igralci so na to pripravljeni. Čutijo maksimalno podporo. Vsi verjamejo, da lahko igrajo na tej ravni. To so dokazali ne samo z eno tekmo, ampak s šestimi, tudi, denimo, proti Mariboru. Lahko tečejo, taktično so dozoreli, imamo prav vodje na igrišču. Gremo v pekel po senzacijo, ki je Evropa ne pomni," je odločen Rožman.

Zadnjo tekmo v domžalskem dresu bo odigral Jan Repas, ki se nato seli k tekmecu Marseilla iz elitne francoske lige, Caenu.

EVROPSKA LIGA4. PREDKROG, povratna tekma

Danes ob 20.45:

MARSEILLE - DOMŽALE (1:1)



Verjetni postavi



Marseille: Mandanda, Evra, Sertic, Rami, Sakai, Lopez, Luiz Gustavo, Sanson, Ocampos, Germain, Thauvin.



Domžale: Milić, Širok, Klemenčič, Blažič, Balkovec, Husmani, Vetrih, Ibričić, Bizjak, Repas, Firer.

Sodnik: Grinfeld (Izrael)

Ob 18.00:

AEK LARNAKA - VIKTORIA PLZEN (1:3)



Ob 18.45:

DINAMO KIJEV - MARITIMO (0:0)



Ob 19.00:

ÖSTERSUND - PAOK SOLUN (1:3)

ŠERIF TIRASPOL - LEGIA VARŠAVA (1:1)

ZENIT - UTRECHT (0:1)

OLEKSANDRIJA (UKR) - BATE BORISOV (1:1)

SALZBURG - VIITORUL CONSTANTA (3:1)

MACCABI TEL AVIV - ALTACH (1:0)

Ob 19.30:

SÜDUVA (LIT) - LUDOGOREC (0:2)

FENERBAHČE - VARDAR (0:2)

Ob 20.00:

VIDEOTON - PARTIZAN BEOGRAD (0:0)

SKENDERBEU (ALB) - DINAMO ZAGREB (1:1)

MIDTJYLLAND - APOLLON LIMASSOL (2:3)

AEK ATENE - CLUB BRUGGE (0:0)

Ob 20.45:

ROSENBORG - AJAX AMSTERDAM (1:0)

BRAGA - HAFNARFJÖRDUR (2:1)

ATHLETIC BILBAO - PANATHINAIKOS (3:2)

SHKENDIJA (MAK) - MILAN (0:6)

Ob 21.00:

HAJDUK SPLIT - EVERTON (0:2)

CRVENA ZVEZDA - KRASNODAR (2:3)

Ob 21.05:

AUSTRIA DUNAJ - OSIJEK (2:1)

V oklepaju so izidi prvih tekem.

Robi Kaurin