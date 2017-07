Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Gorice gostujejo v Grčiji. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Goričani želijo presenetiti Panionios; Domžalčani na Islandijo po zmago Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Domžale pozno zvečer v Reykjaviku, Gorica uro prej v Atenah

Srebrnič: Skušali bomo pripraviti presenečenje

13. julij 2017 ob 13:23

Reykjavik/Atene - MMC RTV SLO

Na nastop v evropskih tekmovanjih danes čakata še dve slovenski ekipi - Domžale in Gorica. Obe v 2. predkrogu Evropske lige.

Oba slovenska prvoligaša danes gostujeta, Domžale bodo šele ob 22. uri začele obračun na Islandiji proti Valurju, zgolj uro prej bodo na zelenico v Atenah stopili nogometaši Gorice, ki bodo poskušali ugnati Panionios, za katerega igra tudi slovenski vratar Matic Kotnik.

Domžale ne želijo le ugodnega izida, želijo zmago. Trener Simon Rožman bo sicer zadovoljen tudi z remijem ob doseženem zadetku. V taboru Primorcev se zavedajo, da jih čaka precej težje delo, a verjamejo, da lahko pripravijo presenečenje.

Skušali bodo pripraviti presenečenje

"Igralci so v formi. Imam sladke skrbi," je pred odhodom povedal Rožman in dal jasno vedeti: "Na Islandijo gremo zmagati. To igralci vedo. Glavno je, da želimo zmagati. Vemo, kaj pomenita zmaga in poraz na Islandiji." Nekoliko bolj previden je trener Gorice Miran Srebrnič. "Gre za zelo kakovostno moštvo, ki ima dobre posameznike, tehnično zelo močne igralce. Z vsem spoštovanjem moramo iti nad njih in skušati pripraviti presenečenje," je povedal.

Domžalčani so v prvem krogu kvalifikacij izločili Floro iz Talina, Goričani pa armenski Širak Gjumri.

Evropska liga, 2. predkrog, prvi tekmi

Danes ob 21.00:

PANIONIOS - GORICA

Sodnik: Hugo Miguel (Portugalska)

Ob 22.00:

VALUR - DOMŽALE

Sodnik: Tore Hansen (Norveška)

M. L.