Domžale v prvenstvu prve letos ustavile Maribor

Robnik rešil Triglav v Celju

11. avgust 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 11. avgust 2017 ob 22:22

Celje,Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora in Domžal so se v derbiju petega kroga Prve lige Telekom Slovenije v Ljudskem vrtu razšli brez zmagovalca (0:0). Triglav je rešil točko proti Celju (1:1).

Čeprav sta mreži v Ljudskem vrtu obmirovali, so bili gledalci priča zelo dinamični igri moštev, ki letos navdušujeta slovenske sladokusce v evropskih tekmovanjih. Priložnosti so se na obeh straneh vrstile kot po tekočem traku, vratarja sta imela ves čas polne roke dela.

Ibričić zahteval 11-metrovko

V 12. minuti se je Amedej Vetrih odločil za strel z roba kazenskega prostora, žoga je letela pod prečko, a jo je Jasmin Handanović preusmeril v kot. Dve minuti pozneje so domači imeli prvo priložnost. Marcos Tavares je pred vrati našel Damjana Boharja, njegov strel pa je Dejan Milić uspešno ubranil. V 19. minuti se je Bohar ponovno znašel pred Milićem, a je bil njegov strel z bližine preslab za domžalskega vratarja, ki je žogo umiril. V 20. minuti so gostje zahtevali enajstmetrovko. Senijad Ibričić je preigral Marka Šulerja in ob trku z njim padel, glavni sodnik Dragoslav Perić pa je pokazal, naj se igra nadaljuje.

V 25. minuti se je ponovno izkazal Handanović, ko je Vetrih ponovno streljal z roba kazenskega prostora, izkušeni mariborski vratar pa je žogo, ki je šla v levi spodnji kot, odbil zunaj igrišča. Do konca polčasa je ritem nekoliko padel.

Viler zadel okvir gola

Igra se je spet razživela v uvodnih minutah drugega polčasa. V 49. minuti si je domača obramba privoščila spodrsljaj, a je Handanović rešil položaj po strelu Lovra Bizjaka s 15 metrov. Dve minuti pozneje je Handanović obranil strel Juretu Balkovcu z leve strani. Domžalčani so bili v napadu celo nevarnejši, z gibljivo igro v obrambi so domačim pustili malo prostora za pripravo nevarnih akcij. Trener Darko Milanič je z menjavama okrepil napad in pritisk preselil pred gostujoča vrata. V 73. minuti je Mitja Viler s strelom z 20 metrov zadel desno vratnico. Navijači vijoličastih so čakali na gol, a zaman. Viler je poskusil še v sodnikovem dodatku, toda Milić je njegov strel ustavil.

Robnik rešil Triglav v Celju

Nogometaši Triglava so na gostovanju v Celju remizirali z gostitelji (1:1). V prvem polčasu gledalci na Areni Z'dežele niso videli zadetkov. Nekoliko boljši nasprotnik so bili Celjani, ki so žogo več časa držali v svoji posesti, a si izrazitejših priložnosti niso priigrali. Drugače je bilo v drugem polčasu. V 50. minuti je za "božjo roko" poskrbel Filip Dangubić. 22-letni Hrvat je žogo z roko potisnil v mrežo, prislužil si je rumeni karton, zadetek pa je bil razveljavljen. Vseeno so Celjani povedli v 66. minuti, ko je po predložku s prostega strela z glavo iz neposredne bližine zadel Elvedin Džinić.

Vseeno to ni bilo dovolj za zmago, štiri minute pred koncem rednega dela srečanja je po odbitem strelu žogo iz obrata s petih metrov za hrbet celjskega vratarja Matjaža Rozmana poslal Dejan Robnik za končnih 1:1.

Prva liga Telekom Slovenije, 5. krog

CELJE - TRIGLAV 1:1 (0:0)

470: Džinić 66.; Robnik 86.

Celje: Rozman, Travner, Kelhar, Džinić, Brecl, Žinko, Cvek, Požeg Vancaš, Dangubić, Šauperl (74./Šušnjara), Lupeta.

Triglav: Džafić, Arh Česen, Gvardjančič, Bojić, Kuhar, Robnik, Udovič (81./Šmit), Gajič, Bukara (77./Suljević), Ovsenek (55./Mlakar), Poplatnik.

Sodnik: Dejan Balažić (Ljubljana)

MARIBOR - DOMŽALE 0:0

4.200 gledalcev

Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Šuler, Viler, Hotić (86./Ahmedi), Vrhovec, Pihler, Bohar (65./Kramarič), Tavares, Zahović (68./Mešanović).

Domžale: Milić, Rom, Klemenčič, Blažič, Balkovec, Husmani, Vetrih (80./Hebaj), Repas, Žužek, Ibričić (71./Hodžić), Bizjak (65./Firer).

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)

Sobota ob 18.00:

GORICA - ALUMINIJ



Ob 20.20:

OLIMPIJA - RUDAR

Nedelja ob 18.00:

KRŠKO - ANKARAN HRVATINI

Lestvica: MARIBOR 5 4 1 0 10:3 13 OLIMPIJA 4 3 1 0 9:1 10 DOMŽALE 5 2 2 1 9:4 8 KRŠKO 4 2 1 1 6:6 7 RUDAR 4 2 0 2 5:4 6 CELJE 5 1 2 2 5:10 5 TRIGLAV 5 0 4 1 4:5 4 ALUMINIJ 4 1 1 2 6:9 4 GORICA 4 0 1 3 2:6 1 ANKARAN HRVATINI 4 0 1 3 3:11 1

M. L.