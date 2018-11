Domžale z visoko zmago v Kranju na tretje mesto

Aluminij s tremi točkami iz Gorice

25. november 2018 ob 13:52,

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 17:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal so niz neporaženosti v Prvi ligi podaljšali na šest, v 17. krogu so v gosteh premagali Triglav s 4:1 in se na lestvici povzpeli na tretje mesto.

Vrsta Simona Rožmana se je na stadionu Staneta Mlakarja Triglavu oddolžila za poraz v prvem delu sezone. Gostje so bili na razmočenem igrišču v Kranju skozi celo tekmo boljši tekmec, domačo mrežo pa so načeli v 11. minuti, ko je Adam Gnezda Čerin z roba kazenskega prostora zadel vratnico, odbito žogo pa je v gol pospravil Dario Melnjak. Levi bočni branilec Domžal se je v 26. minuti izkazal še s podajo, ko je našel Senijada Ibričića, ta pa je iz neposredne bližine žogo poslal v desni spodnji kot vrat. Najbolj nevarno je bilo pred gostujočimi vrati v 20. minuti, ko je po kotu z roba kazenskega prostora silovito sprožil Egzon Kryeziu, a je odlično posredoval Ajdin Mulalić.

Do konca prvega dela so imeli Domžalčani sicer še nekaj priložnosti, a se izid ni spremenil. Tri minute po začetku drugega dela je do strela z glavo po predložku Ibričića iz kota prišel Gaber Dobrovoljc, a se je izkazal Luka Čadež. Kmalu zatem je imel lepo priložnost za nov zadetek še Tonči Mujan, ki se je po napaki Triglavove obrambe znašel ena na ena s Čadežom, a je streljal prek gola.

Gostje so prednost povišali v 72. minuti, ko je Gnezda Čerin po podaji Mujana spretno obšel branilca Triglava in se razveselil svojega drugega gola v letošnji sezoni. V 78. minuti so Kranjčani znižali zaostanek. Luka Majcen je streljal z desne strani v levi spodnji kot, žogo pa je v gol potisnil Dickson Afoakwa. Končni izid je z zadetkom v lastno mrežo v 89. minuti postavil Ermin Alić, ki je po strelu Andraža Kirma slabo posredoval in žogo preusmeril za hrbet Čadeža.

Tahiraj popeljal Aluminij na četrto mesto

Aluminij je v Novi Gorici v šestem poskusu sploh prvič prišel do zmage (0:1), s 24 točkami pa se je zdaj povzpel tik za Domžale na četrto mesto. Po desetih minutah igre se je Goričanom ponudila izjemna priložnost za vodstvo. Po kotu je ob Lucasu Mariu Horvatu v kazenskem prostoru padel Žiga Lipušček in Damir Skomina je dosodil enajstmetrovko. Žogo je na belo točko postavil Bede Osuji, a se je z obrambo izkazal Luka Janžekovič.

Po dobre pol ure igre so si gostje pripravili tri nevarne priložnosti. V 33. minuti je Francesco Tahiraj podal z desne strani, pred golom je bil za nekaj centimetrov prekratek Rok Kidrič. Ta je nato prišel do strela že v naslednji minuti, njegov poskus s kakšnih štirih metrov z leve strani je z golove črte odbil Lipušček. V naslednji minuti je z desne strani streljal Tahiraj, veselje pa mu je preprečil Sorčan.

Odločilno akcijo so gostje izpeljali v 57. minuti, ko je Horvati poslal globinsko podajo za hrbet goriški obrambi, kamor je pritekel Tahiraj. Sorčan je njegov prvi poskus odbil, pri drugem strelu pa je bil brez moči. Zatem je bil nevaren je bil poskus Jake Kolenca v 85. minuti, ko je žoga zletela čez prečko. Zadnji nevaren poskus Goričanov je v 90. minuti sprožil Mark Gulič, a je z glavo meril mimo gola.

Prva liga, 17. krog:

TRIGLAV - DOMŽALE 1:4 (0:2)

450; Afoakwa 78.; Melnjak 11., Ibričić 26., Gnezda Čerin 72., Alić 89./ag

Triglav: Čadež, D. Kryeziu ( 66./Križaj), Kumer, Alić, Arh Česen, Mlakar, Udovič, Tijanić, E. Kryeziu, Žurga ( 61./Afoakwa ), Majcen.

Domžale: Mulalić, Kirm, Dobrovoljc , Melnjak , Sikosek, Vetrih , Gnezda Čerin , Mujan ( 75./Belima), Ibričić ( 85./Hodžić), Lazarevič ( 67./Nicholson).

Sodnik: Vojko Goričan (Loče pri Poljčanah)

GORICA - ALUMINIJ 0:1 (0:0)

300; Tahiraj 57.

Janžekovič (Aluminij) je v 12. minuti Osujiju (Gorica) ubranil 11-m.

Gorica: Sorčan, Hodžić, T. Kavčič, Lipušček, Celcer, Humar , Kolenc, Jermol ( 58./Gulič), Osuji, Smajlagić ( 74./M. Kavčič), Filipović ( 67./Bužinel).

Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Martinović , Kontek , Gliha, Horvat ( 90./Ploj), Petrović, Muminović, Leko ( 87./Krajnc), Tahiraj , Kidrič ( 88./Trdina).

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Že odigrano:

OLIMPIJA - MURA 2:2 (1:0)

8.800; Vombergar 40., Savić 68.; Horvat 89., 93.



CELJE - RUDAR 2:0 (0:0)

250; Požeg Vancaš 56., Pungaršek 62.



MARIBOR - KRŠKO 3:0 (0:0)

2.500; Zahović 63., Tavares 65., Pihler 77.

Lestvica: MARIBOR 17 12 3 2 50:14 39 OLIMPIJA 17 9 6 2 36:21 33 DOMŽALE 17 6 6 5 32:25 24 ALUMINIJ 17 7 3 7 25:25 24 MURA 17 6 5 6 26:24 23 CELJE 17 5 8 4 20:24 23 GORICA 17 5 7 5 21:25 22 TRIGLAV 17 4 3 10 23:40 15 RUDAR 17 4 3 10 16:37 15 KRŠKO 17 2 6 9 12:26 12

S. J., T. J.