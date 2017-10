Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Bayerna še niso v šampionski formi, a s prihodom Juppa Heynckesa se je krivulja močno obrnila navzgor. Z zmago v Hamburgu z 1:0 so Bavarci na vrhu ujeli dortmundsko Borussio. Foto: Reuters V 52. minuti je David Alaba z leve strani podal pred vrata, kjer je Mergim Mavraj zgrešil žogo, Müller se je sijajno znašel in podal do Corentina Tolissoja, ki je s petih metrov zatresel mrežo. Foto: Reuters Črno-rumeni so povedli v 19. minuti, ko je Marc Bartra z desne strani podal v kazenski prostor, Nuri Sahin pa je s sedmih metrov z levo nogo zatresel mrežo. Eintracht je nato prevzel pobudo, a tudi iz najbolj ugodnih položajev ni uspel izenačiti. Foto: Reuters Izbranci Nika Kovača so po zaostanku močno pritisnili v drugem polčasu, v 64. minuti je vratar Borussie Roman Bürki podrl napadalca Anteja Rebića. Z bele točke je znižal francoski napadalec Sebastien Haller, ki blesti v dresu Eintrachta po prihodu iz Utrechta. Štiri minute zatem je Marius Wolf izenačil po podaji Mijata Gačinovića. Foto: Reuters Dodaj v

"Don Jupp" ekspresno ujel Borussio na vrhu

Eintracht po 0:2 do velike točke

21. oktober 2017 ob 22:20

Hamburg - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna še niso v šampionski formi, a s prihodom Juppa Heynckesa se je krivulja močno obrnila navzgor. Z zmago v Hamburgu z 1:0 so Bavarci na vrhu ujeli dortmundsko Borussio.

Vzdušje na razprodanem Volksparkstadionu tradicionalno še podžge uradni napovedovalec Karl König, sicer bolj znan kot Lotto King Karl. Pred navijaško tribuno vedno zapoje priljubljeno pesem Hamburg, meine Perle (Hamburg, moj biser). Proti Bayernu je besedilo seveda malce prirejeno in še bolj sočno.

Motivirani gostitelji so se borili kot levi, vsak dvoboj na sredini igrišča je bil ogorčen in favorizirani Bavarci v prvem polčasu niso niti enkrat resneje ogrozili Christiana Mathenie. Heynckes je premešal postavo, nekatere nosilce igre (Jerome Boateng, Joshua Kimmich in Thiago) je pustil na klopi.

Jung izključen še pred odmorom

Ključni trenutek srečanja se je zgodil pet minut pred odmorom. Gostitelji so izgubili žogo in Kingsley Coman je krenil v protinapad v polnem šprintu po desni strani. Gideon Jung ga je pokosil z drsečim štartom s strani. Igralci Bayerna so takoj obkrožili sodnika Marca Fritza, ki se je posvetoval s pomočnikom in nato pokazal rdeči karton.

Tolisso unovčil veliko napako Mavraja

Na začetku drugega polčasa je Heynckes v igro poslal Thomasa Müllerja, ki je zamenjal zelo slabega Jamesa Rodrigueza. Po odhodu Carla Ancelottija se Kolumbijcu obeta le stranska vloga v Münchnu.

V 52. minuti je David Alaba z leve strani podal pred vrata, kjer je Mergim Mavraj zgrešil žogo, Müller se je sijajno znašel in podal do Corentina Tolissoja, ki je s petih metrov zatresel mrežo. Müller je bil na zelenici le deset minut, zaradi bolečin v stegenski mišici ga je zamenjal Thiago.

HSV, ki je drugi polčas začel z "bunkerjem", se je takoj odprl. V 54. minuti je po lepem prodoru kapetana Gotokuja Sakaija do strela z 20 metrov z levico prišel Andre Hahn, vendar se je Sven Ulreich iztegnil in izbil žogo v kot.

Bavarci še dvakrat stresli vratnico

V zadnjih 20 minutah je drugi gol Bayerna visel v zraku. Thiago je v 71. minuti z roba kazenskega prostora z desno nogo zadel notranji del vratnice. Osem minut pred koncem se je Arjen Robben znašel popolnoma sam pred Mathenio, ki pa je odlično posredoval. V naslednji akciji je Tolisso z glavo zadel vratnico. Gostitelji z deseterico niso več resneje zapretili in ostajajo pri dnu lestvice.

Naslednji teden dva derbija z Leipzigom

"Hamburg je bil odličen, mi pa nismo igrali dovolj zbrano, podaje niso bile natančne. V drugem polčasu smo se izboljšali, dvignili smo ritem in si priigrali številne priložnosti. Žal smo unovčili le eno in s tem ne morem biti zadovoljen, saj smo se tresli za zmago do zadnje minute," je poudaril "Don Jupp", ki se zaveda, da težje tekme šele prihajajo. Bayern bo v sredo v 2. krogu pokala gostoval v Leipzigu, v soboto pa rdeči biki prihajajo na Allianz Areno.

Nov spodrsljaj Borussie

Dortmundska Borussia, ki je imela še pred dvema tednoma pet točk naskoka pred Bayernom, je osvojila le točko v Frankfurtu (2:2). Obe ekipi sta prikazali zelo napadalno igro, priložnosti so se vrstile in 51.500 gledalcev je uživalo v pravi poslastici Bundeslige.

Črno-rumeni so povedli v 19. minuti, ko je Marc Bartra z desne strani podal v kazenski prostor, Nuri Sahin pa je s sedmih metrov z levo nogo zatresel mrežo. Eintracht je nato prevzel pobudo, a tudi iz najbolj ugodnih položajev ni uspel izenačiti.

V 57. minuti je Mario Götze v protinapadu zaposlil Maximiliana Philippa, ki je z diagonalnim strelom s 15 metrov z levo nogo povišal na 0:2.

Izbranci Nika Kovača so nato še bolj pritisnili, v 64. minuti je vratar Borussie Roman Bürki podrl napadalca Anteja Rebića. Z bele točke je znižal francoski napadalec Sebastien Haller, ki blesti v dresu Eintrachta po prihodu iz Utrechta. Štiri minute zatem je Marius Wolf izenačil po podaji Mijata Gačinovića.

V končnici je Peter Bosz v igro poslal 17-letnega Jadona Sancha, ki velja za enega izmed največjih talentov angleškega nogometa. V zadnji minuti je nevarno zapretil, a je bil vratar Eintrachta Lukas Hradecky na pravem mestu. Do odbite žoge je prišel Sahin, njegov strel z osmih metrov pa je z golove črte čudežno odbil branilec Makoto Hasebe.

9. krog:

SCHALKE - MAINZ 2:0 (1:0)

Goretzka 13., Burgstaller 74.

RB LEIPZIG - STUTTGART 1:0 (1:0)

Sabitzer 23.

Kampl (Leipzig) je igral od 63. minute



BORUSSIA (M) - BAYER LEVERKUSEN 1:5 (1:0)

Johnson 7.; Bender 48., Bailey 59., Brandt 61., Volland 69., Pohjanpalo 81.

EINTRACHT - BORUSSIA (D) 2:2 (0:1)

Haller 64./11-m, Wolf 68.; Sahin 19., Philipp 57.



Eintracht: Hradecky, Russ (59./Hrgota), Hasebe, Abraham, Chandler (37./Salcedo), Gačinović, K.-P. Boateng, Willems, Wolf (76./Tawatha), Haller, Rebić.

Borussia (D): Bürki, Bartra, Weigl (59./Zagadou), Subotić, Toljan, Sahin, Castro (59./Kagava), Götze, Pulišić, Philipp (83./Sancho), Aubameyang.

Sodnik: Robert Hartmann



AUGSBURG - HANNOVER 1:2 (1:0)

Gregoritsch 33.; Fullkrug 77., 89.

HAMBURGER SV - BAYERN 0:1 (0:0)

Tolisso 52.

RK: Jung 38./Hamburg



Hamburger SV: Mathenia, Mavraj, Papadopoulos, van Drongelen (76./Ito), Diekmeier, Jung, Sakai, Douglas Santos, Hahn (76./Kostić), Wood, Hunt (62./Holtby).

Bayern: Ulreich, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Tolisso, Vidal, Robben, James Rodriguez (46./Müller; 55./Thiago), Coman (93./Kimmich), Lewandowski.

Sodnik: Marco Fritz



Nedelja ob 13.30:

KÖLN - WERDER

(Maroh)

Ob 15.30:

FREIBURG - HERTHA



Ob 18.00:

WOLFSBURG - HOFFENHEIM

Lestvica:

BORUSSIA (D) 9 6 2 1 25:7 20 BAYERN 9 6 2 1 22:7 20 LEIPZIG 9 6 1 2 16:10 19 SCHALKE 9 5 1 3 12:9 16 HOFFENHEIM 8 4 3 1 15:10 15 HANNOVER 9 4 3 2 10:7 15 EINTRACHT 9 4 2 3 10:9 14 BORUSSIA (M) 9 4 2 3 13:17 14 BAYER LEVERKUSEN 9 3 3 3 20:14 12 AUGSBURG 9 3 3 3 12:10 12 MAINZ 9 3 1 5 10:15 10 STUTTGART 9 3 1 5 6:11 10 HERTHA 8 2 3 3 8:10 9 WOLFSBURG 8 1 5 2 8:11 8 HAMBURGER SV 9 2 1 6 6:15 7 FREIBURG 8 1 4 3 5:16 7 WERDER 8 0 4 4 3:9 4 KÖLN 8 0 1 7 3:17 1

A. G.