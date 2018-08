Donald Trump tokrat z žaljivkami nad LeBrona Jamesa

Predsednik ZDA na Twitterju užalil košarkarskega zvezdnika

4. avgust 2018 ob 18:57

Washington - MMC RTV SLO

Donald Trump je znova udaril s svojimi tviti – tokrat je bil predsednikovih žaljivk deležen zvezdnik Lige NBA LeBron James.

"LeBrona Jamesa je pravkar intervjuval najbolj butast človek na televiziji, Don Lemon. Uspelo mu je, da je LeBron izpadel kot pameten, česar ni lahko narediti. Rad imam Mika!" je "čivknil" predsednik ZDA v seriji tvitov, ki jih je pisal pozno v noč.

Dopis "Rad imam Mika" se najverjetneje nanaša na Michaela Jordana, s čimer bi Trump skušal razgreti še razpravo, kdo je najboljši košarkar vseh časov, o čemer se tako radi prerekajo v ZDA in svetu Lige NBA.

Trumpov napad na Jamesa se je zgodil po tem, ko je 33-letni košarkarski zvezdnik, eden najboljših v zgodovini Lige NBA, v intervjuju za CNN z voditeljem Donom Lemonom obtožil Trumpa, da je razdiralen.

"Razdiralni" predsednik

James je v intervjuju povedal, da mu je šport dal priložnost, da spoznava ljudi različnih okolij in ras.

"Šport nikdar ni bil nekaj, kar deli ljudi, ampak vedno nekaj, kar ljudi poveže. Trump nas deli, to, kar sem opazil v zadnjih mesecih, je, da je izrabil šport za delanje razdora med nami. In s tem se ne morem poistovetiti, ker vem, da je bilo prvič, da sem bil v družbi belopoltih, ravno pri športu," je dejal James.

Trump je že pred časom zavzel strogo stališče glede igralcev v nogometni Ligi NFL, ki v znak protesta proti rasizmu in policijskemu nasilju nočejo vstati za ameriško himno. Predsednik je večkrat ponovil, da bi morali vsakogar, ki med himno protestno poklekne, izključiti.

Podobno radikalne nazore ima glede CNN-a in Dona Lemona, ki ju označuje za "lažne medije".

Odprl šolo za revne

James, novi igralec ekipe Los Angeles Lakers, je ob slovesu od domačega Clevelanda v rojstnem mestu Akron odprl javno šolo, ki jo financira njegov sklad. Že ob odprtju šole, ki ponuja učencem pretežno iz revnejših sosesk številne socialne ugodnosti, je James kritiziral Trumpa in dejal, da se z njim ne bi usedel za mizo.

O omenjeni šoli je beseda tekla tudi v CNN-ovem intervjuju, v katerem je James govoril tudi o podpori, ki je potrebna za uspeh in izkoriščenje talenta, ki ga imajo otroci v središčih ameriških mest, ki so večinoma getoizirana, v njih pa prevladujejo temnopolti in druge manjšine.

Trumpov zapis je že vzbudil številne odzive in žolčne razprave, številni športniki in športni novinarji ga obtožujejo rasizma, saj sta tako Lemon kot James temnopolta Američana.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!