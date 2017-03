Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 8 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić imel znova največji statistični indeks na tekmi (26). Foto: EPA Aleksej Nikolić je v Beogradu zadel tri trojke iz sedmih poskusov. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dončić blizu trojnega dvojčka - poraz Reala v Carigradu

Crvena zvezda odpravila tudi Brose iz Bamberga

2. marec 2017 ob 20:49

Carigrad, Beograd - MMC RTV SLO

Luka Dončić je blestel tudi v Abdi Ipekci Areni v Carigradu. Prispeval je 13 točk, osem skokov in osem podaj, a to ni bilo dovolj za zmago madridskega Reala. Galatasaray je bil v končnici bolj zbran (87:84).

Prvi polčas je bil zelo izenačen, Turki so si priigrali tri točke naskoka (49:46). V tretji četrtini so se gostitelji razigrali, z delnim izidom 13:2 so prevzeli pobudo, Austin Daye je zadel dve trojki in v 26. minuti je Galatasaray povedel s 65:50. Jon Diebler je prav tako zadel izza črte in minuto pred koncem tretje četrtine so imeli Turki že 18 točk prednosti (73:55).

Za velik preobrat najbolj zaslužen Dončić

Dončić je na začetku zadnje četrtine znižal na 73:62, nato pa je zadel za tri točke v 34. minuti (80:73). Odlično je vodil igro Reala in s podajami zaposlil soigralce. Gostiteljem se je popolnoma ustavilo v napadu, Real pa se je razletel po parketu. Rudy Fernandez, Anthony Randolph in Jaycee Carroll so zadeli izza črte in s serijo 0:14 je Real prišel do velikega preobrata. Dve minuti pred koncem je imel štiri točke prednosti (80:84).

Turki dosegli zadnjih sedem točk

V končnici je Galatasaray na krilih glasnih navijačev odigral sijajno. Diebler je zadel trojko, Alex Tyus pa je poskrbel za vodstvo s 85:84. Randolph je izgubil žogo, zmago Turkov pa je potrdil Daye z dvema prostima metoma enajst sekund pred koncem. Sergio Llull je devet sekund pred koncem zgrešil dva prosta meta, a je do odbite žoge prišel Dončić, ki pa je iz težkega položaja zgrešil met za tri točke. Galatasaray se je veselil najbolj odmevne zmage v sezoni, še vedno pa je daleč od mest, ki vodijo v četrtfinale.

Nova zmaga Crvene zvezde

Vse bližje preboju v četrtfinale je Crvena zvezda, ki je premagala Brose Bamberg s 74:60. Pri Nemcih, ki so se prebudili prepozno, je Aleksej Nikolić v 21 minutah dosegel 9 točk, zadel je tri trojke.

24. krog:

ŽALGIRIS - FENERBAHČE

67:76 (17:19, 14:11, 17:25, 19:21)

Jankunas 15; Udoh 16, Mahmutoglu in Bogdanović po 14.



GALATASARAY - REAL MADRID

87:84 (25:20, 24:26, 24:14, 14:24)

Daye 20, Diebler 17, Micov 12; Randolph 16, Dončić 13 (2/3 za dve, 3/4 za tri), 8 skokov in 8 podaj v 22 minutah.

CRVENA ZVEZDA - BROSE BAMBERG

74:60 (17:9, 26:20, 13:14, 18:17)

Jenkins 18, Simonović 13, Gudurić 12; Causeur 21 ... Nikolić 9 (3/7 za tri), dva skoka in podaja v 21 minutah.

Ob 20.05:

MACCABI - OLYMPIACOS



Ob 21.00:

BASKONIA - EMPORIO ARMANI

Petek ob 17.00:

UNICS KAZAN - ANADOLU EFES



Ob 18.15:

DARÜŠAFAKA - PANATHINAIKOS



Ob 21.00:

BARCELONA - CSKA MOSKVA

Lestvica: REAL MADRID 24 18 6 +164 42 CSKA MOSKVA 23 17 6 +189 40 FENERBAHČE 24 16 8 +33 40 OLYMPIACOS 23 16 7 +117 39 CRVENA ZVEZDA 24 14 10 +41 38 PANATHINAIKOS 23 14 9 +39 37 ANADOLU EFES 23 12 11 +17 35 BASKONIA 23 12 11 +16 35 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 23 11 12 -15 34 ŽALGIRIS 24 10 14 -58 34 BROSE BAMBERG 24 8 16 -27 32 BARCELONA 23 9 14 -73 32 GALATASARAY 24 8 16 -107 32 MACCABI 23 8 15 -115 31 UNICS KAZAN 23 7 16 -96 30 EMPORIO ARMANI 23 7 16 -125 30

A. G.