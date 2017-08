"Dončić in Dragić sta kot dva dobra glasbenika, ki rada igrata skupaj"

Konec tedna v Opatiji s Hrvaško in Ukrajino

7. avgust 2017 ob 10:26

Maribor - MMC RTV SLO

"Ne moremo biti še zadovoljni z igro, ampak napredujemo," je po tretji pripravljalni tekmi, ko je tudi sam dobil večjo minutažo, povedal kapetan slovenskih košarkarjev Goran Dragić.

Reprezentanca je vknjižila tretjo zmago (88:80), tretji tekmec pa je bila do zdaj na papirju najboljša ekipa. Češka je na zadnjem evropskem prvenstvu igrala zelo dobro. Prišla je celo do sedmega mesta in vstopnice za olimpijske kvalifikacije. Med drugim je nadigrala tudi naslednjega slovenskega tekmeca v pripravljalnem obdobju Hrvaško, a zdaj je ostala brez prvega moža pod obročema Jana Veselyja. Vseeno gre za neugodno moštvo, ki, kot izpostavljajo v slovenskem taboru, igra dokaj atipično košarko, kar naj varovancem Igorja Kokoškova ne bi ustrezalo.

"Za nami je težka in atipična tekma. Dobro smo poznali Čehe, ki igrajo čvrsto košarko, so fizično močni, imajo Satoranskyja, ki je agresiven v prodorih, dobre strelce z razdalje … Z igro ne moremo biti zadovoljni, ne iščemo pa nobenih izgovorov. Pozitivno je, da so fantje odigrali borbeno in z veliko energije ter da so si želeli zmage. Generalno pa ne morem biti zadovoljen. Takšni preizkusi so dobri, da vidimo, kje smo. Češka je atipična ekipa. Podobna bo Poljska. Igralci se veliko gibljejo, so fizično dobro pripravljeni in mečejo z razdalje. Mi imamo veliko prostora za napredek in delo, tega pa se fantje tudi zavedajo. Gremo v pravo smer, a še zdaleč nismo tam, kjer bomo morali biti. Še veliko stvari mora 'klikniti'," je tekmo opisal selektor.

Zadnja reprezentančna akcija Dragića

"Čehi so močni in specifična ekipa, ki nam morda najbolj ne ustreza s temi visokimi igralci ter 'pick and pop' igro. Vidmar je večino časa moral biti na trojki. Vendarle smo zaprli zadevo in zmagali. To je šele začetek. Ne moremo biti še zadovoljni z igro, ampak napredujemo. Na igrišču mora biti boljša komunikacija. Večkrat pademo v obrambi, a želja je tukaj, kar pomeni, da bomo postali samo še boljši. Dončić veliko pomeni tej ekipi in z njim se ni težko ujeti. Tudi akcije so pripravljene zanj, da zaključi oziroma igra 'pick and roll'. Zdaj se je treba samo dopolnjevati. Čakamo ostale igralce, da se malo dvignejo. Prepelič nam lahko še veliko da, enako velja za Blažiča, tu je še Randolph, ki ga zdaj ni z nami. Vidmar je imel res težko tekmo, saj je Češka nenavadna ekipa in so centri ves čas na trojki. Vidmar je bil praktično tokrat branilec," je dodal Dragić, ki je zdaj potrdil, da je to njegova zadnja reprezentančna akcija.

Slovenci še niso našli prave strelske forme. Tu izstopa Luka Dončić z neverjetno inspiracijo in vsestranskostjo, ki se je znova igral košarko. Še na tretji tekmi je bil najboljši strelec. Dosegel je 20 točk, ko ostane sam oziroma si pripravi met, pa zadene z razdalje. Tokrat je bil izza črte natančen štirikrat. Ob tem je ujel še osem odbitih žog. Konkretno minutažo je dobil Dragić in takoj pokazal, kaj pomeni tej reprezentanci. Prevzel je dirigentsko palico in vlogo nespornega vodje. Lepo je razigraval soigralce, jim podelil šest podaj, tekmo pa zaključil z 18 točkami. Oba sta ves čas tudi lepo kombinirala z Gašperjem Vidmarjem. Naveza Dragića in prvega slovenskega centra že dalj časa dobro deluje, zdaj pa se je "začutil" tudi z Dončićem. "Trener je težko nadušen, a zanju se vidi, da imata željo in entuziazem, da nosita slovenski dres. Ljubitelji košarke morajo biti ponosni na vse, kako predstavljajo reprezentanco. Dončić in Dragić pa sta dva kot dobra glasbenika, ki rada igrata skupaj," je o prvih dveh igralcih reprezentance povedal Kokoškov.

Čančar si je poškodoval gleženj

Težko se čaka Anthonyja Randolpha, ki se vrača za turnir v Opatiji, saj ostali v napadu še niso našli prave strelske forme. Še vedno pa je veliko težav tudi v obrambi. Tako kot Madžari so tudi Čehi prihajali do odprtih metov z razdalje, ki so jih dobri strelci znali zadevati. Že po dvoboju z Madžarsko se je govorilo o želeni hitri igri, ki je posledica agresivne in dobre defenzive, a je tudi tokrat niso Slovenci razvili. Recimo iz protinapadov so prispevali le štiri točke. Ob določenih luknjah v obrambi je bilo še bolj jasno, kako bo Slovenijo pogrešala Zorana Dragića, ki je tokrat tekmo spremljal ob igrišču. Vendar so na trenutke Kokoškovi varovanci dokazali, da, ko odigrajo pravo obrambo, ko "stisnejo", lahko tudi hitro naredijo manjšo serijo. Vseeno pa so še prisotne težave, ko pridejo prve menjave. Predvsem pod obročem in v skoku ni iste čvrstosti, kot je, ko so na parketu nosilci.

Za Dončićem in Dragićem je bil s 14 točkami tretji strelec Vlatko Čančar. Košarkar, ki ga je letos na naboru NBA-ja izbral Denver, kaže svoj velik potencial in postaja pomemben člen izbrane vrste, vendar pa se je mladi Primorec ob koncu srečanja poškodoval. Dodatni ponedeljkovi pregledi bodo pokazali, kako hudo je z gležnjem. "Mislim in upam, da ni nič resnega. Potrkati je treba na les, da ni nič hujšega. Čaka ga še pregled, zagotovo pa bo moral nekaj časa počivati. Čim manj, bolje bo za ekipo. Čančar je kakovosten igralec. Od njega pričakujem večjo energijo v obrambi. Je profil igralca kot Scottie Pippen, ki je dober atlet z velikim razponom rok. Prevzeti mora večjo odgovornost v obrambi in pokrivati vse, kjer nam kaj manjka. Potrebujemo to atletiko, ki jo Čančar ima."

Priprave nadaljuje 15 igralcev

Po turnirju v Mariboru, ki je v dvorano Tabor privabil kar lepo število gledalcev, Slovenija nadaljuje priprave v Zrečah, konec tedna pa se odpravlja v Opatijo, kjer se bo pomerila s Hrvaško in Ukrajino. Zatem sledi še turnir v Izraelu, tako da se bo domači publiki predstavila le še enkrat, v četrtek, 24. avgusta. Teden dni pred prvo tekmo na EuroBasketu bodo v Ljubljani tekmeci znova Hrvati. Po dvobojih z Madžarsko in Češko se je Kokoškov zahvalil še dvema. Erazem Lorbek vendarle fizično ni pripravljen za igro na taki ravni, poslovil pa se je tudi morda nekoliko presenetljivo Gregor Hrovat. Med 15 igralci ima Kokoškov še vedno kar štiri klasične organizatorje igre. Tokrat v ekipi ni bilo Matica Rebca, ki je zbolel.

"Zahvalil bi se obema za profesionalnost in entuziazem, s čimer sta pomagala ekipi, da dobro trenira. Fanta sta prava. Moramo biti vsi ponosni nanju, kako sta delala in predstavljala sebe ter dres, ki sta ga nosila. Erazem se vrača. Potrebuje ekipni trening. Počuti se dobro in je zdrav. Individualno sva se pogovorila. Upam, da čim prej najde klub, za katerega bo igral. V naslednjih akcijah bo zagotovo na spisku. Hrovat ima za sabo odlično sezono. Pomagal je ekipi, da dobro igra. Naredil je pritisk na nekatere igralce na tej poziciji, da bolje trenirajo. To je fant, ki ima glede na leta ter perspektivo pred sabo še mnoga leta igranja za reprezentance," je pristavil selektor.

Tilen Jamnik