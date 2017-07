Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić se bo predstavil slovenski javnosti. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dončić in Randolph prvič za Slovenijo

Začetek v Rogaški Slatini, zaključek v Stožicah

30. julij 2017 ob 11:33

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji bodo nocoj odigrali prvo od devetih prijateljskih tekem v pripravah na evropsko prvenstvo. V Rogaški Slatini se bodo ob 20. uri pomerili z univerzitetno reprezentanco Rusije.

Prvič bosta dres Slovenije oblekla mladi zvezdnik Luka Dončić in naturalizirani Američan Anthony Randolph. Nastopilo bo petnajst od sedemnajstih košarkarjev. Dva igralca bo selektor Igor Kokoškov pustil na tribunah, manjkala pa bosta tudi kapetan Goran Dragić in mladi Mark Žan Šiško, ki se bosta izbrani vrsti pridružila 1. avgusta.

Prvi tekmec Slovenije je precejšnja neznanka. Pri nas je sicer že nekaj časa na pripravah, ta teden pa je tudi odigral eno prijateljsko tekmo proti reprezentanci Gruzije in izgubil s 86:97.

"V naši reprezentanci je kar nekaj novih obrazov in ta obračun bo kot nalašč za dokazovanje in nabiranje izkušenj. Srečanje ne bo atraktivno, pomembno pa je, da začnemo uvajati ritem tekem, saj je to najboljši kazalnik trenutnega stanja v ekipi," je povedal Edo Murić.

Izbranci selektorja Kokoškova bodo v Sloveniji odigrali še tri tekme. V petek bodo v Mariboru igrali z Madžarsko, dva dni pozneje s Češko, priprave na evropsko prvenstvo pa bodo sklenili v Stožicah 24. avgusta proti Hrvaški. Evropsko prvenstvo se bo začelo 31. avgusta.

PRIPRAVLJALNE TEKME



Nedelja ob 20.00 (R. Slatina):

SLOVENIJA - RUSIJA (UNI)



Petek, 4. avgusta, ob 20.00 (Maribor):

SLOVENIJA - MADŽARSKA

Nedelja, 6. avgusta, ob 20.00 (Maribor)

SLOVENIJA - ČEŠKA



Sobota, 12. avgusta, ob 18.00 (Opatija)

HRVAŠKA - SLOVENIJA

Nedelja, 13. avgusta (Opatija):

SLOVENIJA - UKRAJINA



Petek, 18. avgusta (Tel Aviv):

IZRAEL - SLOVENIJA

Sobota, 19. avgusta (Tel Aviv):

SLOVENIJA - TURČIJA



Četrtek, 24. avgusta, ob 20.00 Stožice

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Petek, 25. avgusta (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

R. K.