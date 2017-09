Dončić: Kot kaže, me soigralci sploh niso več potrebovali

"V zadnjih petih minutah nisem mogel več teči, a se je videlo, da naše ekipe ne sestavljata samo igralec ali dva. Najpomembneje je, da smo osvojili zlato. To je nekaj, kar se ne pozabi," so bile prve besede Gorana Dragića za Val 202 po zmagi v finalu EP-ja.

Dejal je, da so ga v drugem polčasu mučili krči in dodal: "Klanjam se navijačem, soigralcem in strokovnemu štabu, vsem, ki so bili del tega. Imeli smo fenomenalne priprave, od prvega do zadnjega dne."



Tudi Luka Dončić, ki je moral zaradi poškodbe gležnja v tretji četrtini zapustiti parket, je poudaril, da so slavili zaradi izjemne sloge v moštvu: "Nenormalno dobro se razumemo v ekipi, to je bil eden izmed ključev do zmage. Nisem mogel več pomagati soigralcem, a kaže, da me sploh niso več potrebovali (smeh). Super fantje so! Neverjeten občutek je, da sem tudi v prvi peterki prvenstva. Hvala navijačem in vsej Sloveniji, ki nas je podpirala do konca! Ponosen sem, da sem Slovenec."

Edo Murić je povedal: "Umrli smo na parketu. Ob vseh težavah ob koncu finala smo vsi smo stopili na sceno in pokazali, da smo najboljši v Evropi. Da ne bo izgovorov ... Srbi niso bili popolni, a v finišu tudi mi nismo igrali popolni! Igrali smo najlepšo košarko, kar nas je nagradilo. Navijači so nam dali tak veter v hrbet, da si je težko predstavljati."

Klemen Prepelič je medaljo takoj izročil dekletu, bratu in očetu, doma pa jo bo najbrž postavil nad televizorjem v dnevni sobi: "Vsi smo se podredili ekipi, od prvega do zadnjega. Občutki so fenomenalni. Medalje so od vseh, tako od nas kot tudi od vseh navijačev, vseh dveh milijonov Slovencev in tudi tistih, ki so nas kritizirali na Facebooku in drugih družbenih omrežjih. To nas je delalo še močnejše. Gogija (Dragića, op. a.) sem prosil, naj pride na koncu spet v igro, a preprosto ni več mogel. Zdržali smo. Jaka (Blažič, op. a.) je odigral fenomenalno obrambo nad Bogdanovićem v zadnjih trenutkih, ni mu dovolil novih metov za tri. "

Pred radijski mikrofon je nato stopil tudi Jaka Blažič: "Pokazali smo veliko srce in veliko "jajc". Igralci s klopi smo v zadnjih treh, štirih minutah pokazali karakter, samozavest in pripeljali tekmo do konca. Vesel sem, da sem del te ekipe. Upam, da nismo rekli zadnje besede." Njegova sestra Pia je odbojkarica, članica reprezentance do 23 let, ki je nekaj ur prej v Stožicah izgubila finale SP-ja proti Turčiji (4:0): "Ima še veliko časa, da osvoji kakšno zlato medaljo. Upam, da je zadovoljna tudi s srebrom. Ko bom prišel domov, jo bom malo potolažil."

Vzhičen je bil tudi pomočnik trenerja Aleksander Sekulić: "Vzdušje je tako, kot da smo v Sloveniji. Fantastično, res hvala. Navijači so bili naš šesti igralec. Že zdaj se ščipam, da se prepričam, da ne sanjam. Kakovost naše ekipe je, da imamo 12 igralcev. Zasluženo smo osvojili naslov."

Presrečne trenutke je takoj po koncu finala doživljal še eden izmed pomočnikov Jaka Lakovič: "Trenutno sem brez besed, občutkov ne morem opisati. Verjetno bom vse prišlo še za nami. Ne zavedamo se še, kaj smo v teh 21 dneh naredili. Odigrali smo perfektno prvenstvo. Šli smo tekmo za tekmo, nikoli nismo preskakovali stopnic. V finalu smo uživali in odigrali še eno odlično srečanje. Ob koncu je tako kot proti Španiji v prvi plan prišla naša klop in pripeljala tekmo do konca. Neverjetno, kaj so nam za finale pripravili navijači! Verjetno Slovenija gori (smeh). Hvala! Kot igralec nisem dosegel tega, bili smo zelo blizu medalje, a nam ni uspelo. Kot trener sem še bolj utrujen, predvsem psihično, a zdaj je vse poplačano s to lepotico v roki (smeh). Medaljo bom doma postavil na vrh vitrine, kjer se bo najbolj svetila."



