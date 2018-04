Dončić na večni lestvici le še za de Colojem in Türkcanom

Pregled iger slovenskih košarkarjev

2. april 2018 ob 14:30

Beograd - MMC RTV SLO

Luka Dončić je zbiralec nazivov MVP. S petkovo predstavo proti Crveni zvezdi, ko je tudi zadel trojko za zmago Real Madrida (79:82), je bil že četrtič letos najboljši v krogu Evrolige.

"Dobrić je odigral na koncu dobro obrambo, ampak Luka Dončić je izjemen košarkar, saj zadene take mete. Celotno tekmo smo ga preganjali po igrišču in igrali čvrsto obrambo, da bi ga utrudili, a na koncu je imel še dovolj moči, da je zadel najpomembnejši met na tekmi. Misliš, da si ga delno ustavil, potem pa pogledaš statistiko in vidiš, da je dosegel 24 točk, imel devet skokov in izsilil deset osebnih napak. Vse čestitke mu," je z izbranimi besedami o 19-letnem mladeniču iz Ljubljane, ki vse bolj osvaja košarkarsko Evropo, govoril Zvezdin trener Dušan Alimpijević.

Glavne statistične stolpce Dončića je že izpostavil Alimpijević, z indeksom 35 – drugega najvišjega je v krogu imel slovenski center pri Zvezdi Alen Omić (30) – pa si je prislužil nov naziv najkoristnejšega posameznika kroga Evrolige. To mu je uspelo že četrtič v tej sezoni, trikrat je do zdaj naziv romal Alekseju Švedu. Ruski košarkar, ki blesti v dresu Himkija, je prvi strelec tekmovanja z več kot 21 točkami na tekmo. Dončić je s 17,1 tretji, pred njim pa je s 17,2 Nando de Colo, ki je glavni konkurent slovenskega reprezentanta v boju za naziv MVP-ja rednega dela. Glede na povprečen indeks je s 23,2 na prvem mestu in bo zagotovo še drugič v karieri prejel nagrado za najboljšega mladega košarkarja v Evroligi. De Colo, ki je prvi mož vodilnega CSKA-ja, je z 20,2 drugi, Šved pa z 20,0 tretji.

"Nagrado, kakršna je MVP sezone, si želi vsak, a zdaj sta res najpomembnejša četrto mesto in potem uvrstitev na Final Four," je dejal Dončić po zmagi v Beogradu. Povsem je osredotočen na to, da si z Realom na zadnji tekmi rednega dela proti Broseju zagotovi četrto mesto in s tem prednost domačega igrišča v četrtfinalni seriji, ko si bo skušal priboriti vozovnico za vrnitev v srbsko prestolnico, kjer bo maja Final Four. Dončić tedaj želi osvojiti naslov, ki mu v sicer kratki, a že zelo bogati karieri še manjka.

Nazive MVP kroga v Evroligi delijo od leta 2001. De Colo je na vrhu večne lestvice, saj je bil do zdaj to že 12-krat. Najbližje francoskemu branilcu je nekdanji odlični turški košarkar Mirsad Türkcan, ki je bil to desetkrat. Na tretjem mestu sta dva, ob grškem centru Janisu Burusisu že – glede na število tekem v Evroligi neverjetni – Dončić. Njima je to uspelo osemkrat. Tik za Luko so tako slovita imena, kot so Vasilis Spanulis, Rudy Fernandez, Anthony Parker, Ante Tomić, Andrej Kirilenko, Dimitris Diamantidis, Miloš Teodosić, Gregor Fučka …

Tilen Jamnik

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 23. krog DP: Tofaš - Gaziantep 109.107

22. krog DP: Gaziantep - Yešilgiresun 79:78 7

12 0

2 (1/2 za dve) 0

0 1

3 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 25. krog DP: Andorra - Zaragoza 100:77

24. krog DP: Gran Canaria - Andorra 99:95 20

20 6 (2/6 za dve)

14 (0/3 za dve, 3/5 za tri) 3

3 1

2 Vlatko Čančar, Burgos (ŠPA)

25. krog DP: Burgos - Obradorio 86:77

24. krog DP: Estudiantes - Burgos 100:76 16

12 6 (1/2 za dve, 1/3 za tri)

6 (3/5 za dve, 0/2 za tri) 3

3 0

1 Žiga Dimec, Krka (SLO)

5. krog DP Liga za prvaka: Šenčur - Krka 85:98

22. krog ABA 2:

Krka - Borac 84:79

4. krog DP Liga za prvaka: Krka - Rogaška 96:78

21. krog ABA 2: Ohrid - Krka 69:100 27 22

28

14 20 (9/11 za dve)

17 (7/11 za dve)

21 (7/8 za dve)

10 (4/8 za dve) 3 4

2

4 1

2

2

1 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA/NBA)



Miami - Brooklyn 109:110

Miami - Chicago 103:92

Miami - Cleveland 98:79

Indiana - Miami 113:107

Oklahoma City - Miami 105:99

Miami - New York 119:98

Miami - Denver 149:141 39

33

29

36

31

25

42 18 (5/13 za dve, 2/4 za tri)

17 (5/8 za dve, 1/3 za tri)

10 (2/4 za dve, 2/4 za tri)

9 (3/6 za dve, 1/3 za tri)

20 (5/12 za dve, 2/4 za tri)

14 (5/8 za dve, 0/3 za tri)

20 (5/12 za dve, 1/3 za tri) 8

5

3

4

4

2

5 2

5

5

6

5

5

8 Zoran Dragić, Anadolu Efes (TUR)

poškodovan Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 25. krog DP: Unicaja - Real 88:89

29. krog Evroliga: Crvena zvezda - Real 79:82 24. krog DP: Real - Valencia 83:71

28. krog Evroliga: Real Madrid - Žalgiris 88:81 32

31

26

23

10 (4/5 za dve, 0/3 za tri)

24 (4/5 za dve, 3/7 za tri)

10 (3/4 za dve, 0/3 za tri)

11 (1/2 za dve, 2/7 za tri) 5

9

4

1 9

4

2

7 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 5. krog DP Liga za prvaka: Olimpija - Primorska 85:56

22. krog ABA 2: Primorska - Ohrid 92:54

4. krog DP: Liga za prvaka: Primorska - Ilirija 89:78

21. krog ABA 2: Rogaška - Primorska 80:69 18

10

23

23 9 (0/2 za dve, 3/10 za tri)

15 (0/1 za dve, 5/7 za tri)

10 (4/4 za dve, 0/2 za tri)

10 (1/2 za dve, 2/8 za tri) 1

3

1

1 1

0

3

4 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 5. krog DP Liga za prvaka: Olimpija - Primorska 85:56 20 2 (1/5 za dve, 0/3 za tri) 2 2 Jaka Klobučar, Istanbul (TUR) 23. krog DP: Sakarya - Istanbul 86:95

22. krog DP: Istanbul - Bešiktaš 56.69 25

35 15 (2/4 za dve, 1/2 za tri)

12 (5/6 za dve, 0/3 za tri) 4

6 4

8 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) poškodovan Miha Lapornik, Cluj Napoca (ROM) 2. krog 2. dela DP: Cluj - timisoara 98:89 14 3 (1/3 za tri) 0 4 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 5. krog DP Liga za prvaka: Olimpija - Primorska 85:56

4. krog DP Liga za prvaka: Helios - Olimpija 87:73 22

26 14 (2/2 za dve, 3/6 za tri)

9 (3/6 za dve, 1/4 za tri) 4

4 1

0 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 5. krog DP Liga za prvaka - Rogaška - Helios 90:86

4. krog DP Liga za prvaka: Helios - Olimpija 87:73 40

28 16 (4/5 za dve, 1/3 za tri)

16 (4/7 za dve, 1/7 za tri) 9

4 3

3 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 24. krog DP: Brindisi - Sassari 105:98

23. krog DP: Virtus Bologna - Brindisi 94:85 13

26 7 (0/3 za dve, 1/1 za tri)

10 (1/5 za dve, 2/3 za tri) 1

1 0

0 Edo Murić, Zielona Gora (POL) 26. krog DP: Zielona Gora - TBV Start 94:72

25. krog DP: Zielona Gora - Asseco 86:93 27

9 13 (4/6 za dve, 1/2 za tri)

5 (1/2 za dve, 1/3 za tri) 5

1 3

1 Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 27. krog DP: Brose - Ludwigsburg 80:73

29. krog Evroliga: Brose - Milano 78:83

28. krog Evroliga: Brose - Malaga 93:88

27. krog DP: Baskonia - Brose 103:79 18

19

7

17 9 (1/2 za tri)

0 (0/2 za dve, 0/2 za tri)

0

5 (1/1 za dve, 1/3 za tri) 1

0

0

1 1

3

2

4 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 5. krog DP Liga za prvaka - Rogaška - Helios 90:86

22. krog ABA 2: Dynamic - Rogaška 78:86

4. krog DP Liga za prvaka: Krka - Rogaška 96:78

21. krog ABA 2: Rogaška - Primorska 80:69 15

27

23

30 12 (3/5 za dve, 2/3 za tri)

12 (5/8 za dve, 0/5 za tri)

14 (1/4 za dve, 3/5 za tri)

12 (2/4 za dve, 2/3 za tri) 5

5

2

8 2

2

4

2 Alen Omić, Crvena zvezda (SRB) 29. krog Evroliga: Crvena zvezda - Real 79:82

2. tekma polfinale Liga ABA: Mornar - Crvena zvezda 88:84

28. krog Evroliga: Crvena zvezda - Fenerbahče 63:80

27. krog Evroliga: Panathinaikos - Crvena zvezda 91:71 25

19

20

17 25 (11/13 za dve)

11 (4/6 za dve)

6 (2/5 za dve)

15 (6/8 za dve) 10

5

5

7 0

1

1

0 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 25. krog DP: Le Mans - Levallois 90:82 25 12 (2/4 za dve, 1/10 za tri) 5 3 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) 25. krog DP: Unicaja - Real 88:89

29. krog Evroliga: Crvena zvezda - Real 79:82

24. krog DP: Real - Valencia 83:71

28. krog Evroliga: Real Madrid - Žalgiris 88:81

27. krog Evroliga: Valencia - Real 96.88

24

20

21

17

27 13 (3/5 za dve, 2/3 za tri)

7 (2/5 za dve, 1/6 za tri) 13 (5/8 za dve, 0/1 za tri)

6 (2/5 za dve)

6 (2/5 za dve, 0/2 za tri) 2

5

7

3

9 3

0

2

0

2 Matic Rebec, Sixt Primorska (SLO) 5. krog DP Liga za prvaka: Olimpija - Primorska 85:56

22. krog ABA 2: Primorska - Ohrid 92:54

4. krog DP: Liga za prvaka: Primorska - Ilirija 89:78

21. krog ABA 2: Rogaška - Primorska 80:69 17

21

27

16 0 (0/2 za dve, 0/5 za tri)

10 (3/6 za dve, 1/7 za tri)

25 (2/4 za dve, 7/14 za tri)

4 (0/1 za dve, 1/4 za tri) 0

6

4

3 1

6

5

3 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 25. krog DP: Fuenlabrada - Betis 91:94

24. krog DP: Baskonia - Fuenlabrada 95:63 9

21 2

8 (1/2 za dve, 2/5 za tri) 0

3 0

3 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO)

4. krog DP: Liga za prvaka: Primorska - Ilirija 89:78 35 20 (6/8 za dve, 2/5 za tri) 4 10 Beno Udrih, Žalgiris Kaunas (LIT)

29. krog DP: Žalgiris - CSKA 85:73

243. krog DP: Žalgiris - Lietkabelis 85:72

28. krog Evroliga: Real Madrid - Žalgiris 88:81

27. krog Evroliga: Žalgiris - Milano 77:65 19

13

11

3 9 (3/4 za dve, 1/1 za tri)

2 (1/3 za dve, 0/1 za tri)

5 (1/1 za dve, 1/2 za tri)

1 3

1

1

2 0

2

1

1 Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 23. krog DP: Bešiktaš - Banvit 79:64

1. tekma četrtfinala LP: Banvit - Monaco 77:85

22. krog DP: Banvit - Ušak 71:58 31

28

29 6 (2/8 za dve)

13 (4/6 za dve)

8 (3/6 za dve) 10

7

7 1

1

1 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 24. krog DP: Torino - Pistoia 77:84

23. krog DP: Cantu - Torino 93:90 22

28 10 (1/2 za dve, 1/4 za tri)

15 (0/6 za dve, 5/9 za tri) 0

5 0

1 Saša Zagorac, Krka (SLO) 5. krog DP Liga za prvaka: Šenčur - Krka 85:98 23 7 (2/6 za dve, 0/6 za tri) 5 4

