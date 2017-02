Dončić ne le vzhajajoča zvezda, ampak celo kandidat za MVP-ja

Ljubljančan najboljši mladi igralec v Evroligi

17. februar 2017 ob 11:25

Madrid - MMC RTV SLO

Evroliga je Luko Dončića uvrstila med petnajst imen, ki letos najbolj izstopajo in so kandidati za laskavo nagrado najkoristnejšega posameznika najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja.

Luka, ki bo konec februarja postal polnoleten, je z naskokom najmlajši v druščini slovitih imen. Nagrado je lani dobil CSKA-jev izvrstni branilec Nando de Colo, ki je tudi tokrat na seznamu. Ob njima pa so še Derrick Brown iz Anadolu Efesa, Realova Sergio Llull in Antohny Randolph, Zvezdin Ognjen Kuzmić, Unicsov Keith Langford, Nicolo Melli iz Broseja, Olympiacosova Jorgos Printezis in Vasilis Spanulis, Chris Singleton iz Panathinaikosa, Ekpe Udoh in Fenerbahčeja, Johannes Voigtmann iz Baskonie in Brad Wanamaker iz Darüšafake.

Pri Evroligi so o mladem Ljubljančanu, ki so ga poimenovali najstniška senzacija, zapisali, da je v ekipi Reala, ki ima tako kakovostne košarkarje, morda glavno orožje postal prav 17-letni Dončić. Navdušuje z vsestranskostjo, se na mnogih tekmah celo spogleduje s trojnimi dvojčki, kar v Evroligi ni nobenemu uspelo že desetletje, prevzema odgovornost v ključnih trenutkih in je sposoben odločati tekme, so dodali. Poudarjeno je tudi, kakšen vpliv ima Dončić na Realovo igro, kar skozi statistične številke ni vidno. Luka je bil letos že dvakrat najkoristnejši igralec kroga, kar mu je uspelo kot najmlajšemu do zdaj. Obenem je bil še nekajkrat tik za najkoristnejšimi tistega kroga, na skoraj vsaki tekmi pa je najučinkovitejši posameznik velikega Reala.

Njegov statistični indeks preračunan v 40 minut znaša 29, s čimer je tretji najboljši med vsemi evroligaši. Uvrstitev med te kandidate je izjemno priznanje, je pa Dončić seveda z naskokom prvi kandidat, da prejme nagrado za najobetavnejšega košarkarja v ligi, da postane tako imenovana vzhajajoča zvezda. V to kategorijo sodijo igralci, ki so julija pred začetkom sezone mlajši od 22 let. Ob Dončiću so kandidati še 20-letni Ante Žižić, ki igra za Darüšafako, 21-letni Cedi Osman iz Efesa, 21-letni Marko Gudurić iz Zvezde in 21-letni Aleksander Vezenkov iz Barcelone. Zadnji trije bodo letos dopolnili 22 let. Prvi je leta 2005 to nagrado prejel Erazem Lorbek, ki je takrat igral za Fortitudo, lani pa je bil izbran Alex Abrines, tedaj še član Barcelone.