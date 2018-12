Luka Dončić je presegel pričakovanja v uvodnem mesecu in pol Lige NBA. Foto: EPA Dodaj v

Dončić novinec meseca na Zahodu

Na Vzhodu najboljši Trae Young

3. december 2018 ob 23:00

New York - MMC RTV SLO

Luka Dončić je s sijajnimi predstavami navdušil v uvodnem mesecu in pol Lige NBA. Postal je najboljši novinec na Zahodu. Na Vzhodu je prestižno priznanje pripadlo organizatorju igre Atlante Traeju Youngu.

19-letni Dončić je v povprečju prispeval 18,5 točke, 6,5 skoka, 4,3 podaje in 1,1 ukradene žoge na tekmo. Na parketu je bil 33 minut. Iz igre je metal 44-odstotno, izza črte pa 38-odstotno, s črte prostih metov je bil 79-odstotno natančen. Med novinci je prvi strelec, drugi podajalec in četrti skakalec lige. Odigral je največ minut, drugi pa je tudi med najboljšimi kradljivci žog.

Na prvih 15 tekmah kariere v Ligi NBA je zbral kar 292 točk, kar je največ med vsemi najstniki v zgodovini lige. Rekord je pred njim držal Kevin Durant iz sezone 2007/08 z 290 točkami. 29. oktobra je v San Antoniu z 31 točkami postal najmlajši košarkar Dallasa, ki je presegel magično mejo 30 točk. Edino slabšo predstavo je prikazal v petek v Staples Centru proti LA Lakersom (6 točk; 2/13 iz igre), v nedeljo pa zaradi poškodbe desnega kolka ni igral proti La Clippersom.

Postal je šesti košarkar Mavericksov, ki je prejel to priznanje. Mark Aguirre, Jay Vincent, Jason Kidd, Devin Harris in Yogi Ferrell so bili novinci meseca pred njim.

A. G.