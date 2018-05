Dončić piše zgodovinska poglavja: Trojni dvojček v 22 minutah!

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 12 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić bo po predvidevanjih prvi ali drugi izbor na letošnjem naboru Lige NBA. Foto: EPA Sorodne novice Dončiću pričakovano še eno laskavo priznanje

10. maj 2018 ob 08:11

Madrid - MMC RTV SLO

Luka Dončić je pred zaključnim turnirjem Evrolige, ki bo naslednji konec tedna v Beogradu, v izvrstni formi. Košarkar Real Madrida je na prvenstveni tekmi proti Betisu prišel do prvega trojnega dvojčka v članski karieri.

V zmagi Madridčanov nad Betisom s 104:89 je vknjižil 17 točk, 10 skokov in 10 podaj. Kar je še bolj navdušujoče, je, da je do novega mejnika v karieri prišel v zgolj 22 minutah in 34 sekundah. 19-letnik je bil nezgrešljiv. Zadel je vse tri poskuse za tri točke, enega za dve in vseh šest prostih metov. Njegov statistični indeks je bil 42.

Dončić je že dosegel 15 točk, 8 podaj in 6 skokov v 17 minutah, preden ga je trener Pablo Laso spet poslal na parket v sami končnici tekme.

To je bil šele sedmi trojni dvojček v zgodovini španskega prvenstva in prvi po enajstih letih. Dončić je seveda najmlajši igralec, ki ga je dosegel. Ob tem je za to potreboval najmanj časa. Zadnji, ki je prišel do trojnega dvojčka v Španiji, je bil center Fran Vasquez leta 2007 (12 blokad, 11 točk, 10 skokov). Dončić je bil nekajkrat blizu trojnega dvojčka v Evroligi, kjer je to od leta 2000 uspelo le hrvaškemu centru Nikoli Vujčiću.

Madridčani premočno vodijo v španskem prvenstvu. Z izkupičkom 29 zmag in 3 porazov so si že zagotovili najboljše izhodišče pred končnico.

Real se bo prihodnji petek ob 21. uri v polfinalu zaključnega turnirja Evrolige pomeril s Cskajem iz Moskve. Drugi polfinalni par je Fenerbahče - Žalgiris.

R. K.