Dončić ponoči z Dallasom v New Orleansu

Mavsi v eminentni družbi najboljših ekip

5. december 2018 ob 19:55

New Orlenas - MMC RTV SLO

Dallas, eno najbolj vročih moštev v Ligi NBA, bo manj kot 24 ur po zmagi nad Portlandom gostoval v New Orleansu. Tekma se bo začela ob 2. uri zjutraj.

Mavericksi imajo na zadnjih 13 tekmah razmerje zmag in porazov 10:3, kar jih na vrhu najbolj uspešnih postavlja ob bok LA Clippersom, Oklahomi, LA Lakersom in Philadelphii, ki imajo na zadnjih obračunih povsem enak izkupiček.

Dallas se v tej sezoni z New Orleansom še ni pomeril, lani so Pelikani dobili tri od štirih medsebojnih obračunov. A Mavericksi so s prihodom Luke Dončiča in DeAndrea Jordana v tej sezoni popolnoma drugačna ekipa. Še posebej navdušuje Dončić, ki je trenutno prvi kandidat za novinca leta. Slovenski biser je s povprečjem 18,6 točke prvi strelec Dallasa. Ob tem ima 6,6 skoka in 4,2 podaje na tekmo.

New Orleans je izvrstno začel sezono (4:0), nato pa je padel in je zdaj pod 50-odstotnim izkupičkom. Prvi zvezdnik ekipe je Anthony Davis, ki ima v tej sezoni povprečje 28 točk in 13 skokov na tekmo. Pod obročem ima odlična pomočnika v Juliusu Randlu in Nikoli Mirotiću, ki je zaradi bolezni izpustil zadnji dvoboj. Šibkejši so Pelikani na zunanjih položajih, kjer glavno nevarnost predstavlja Jrue Holiday (povprečje 20,6 točke, 9 podaj na tekmo). Močno se pozna odsotnost Elfrida Paytona, ki bo po operaciji manjkal vsaj še en mesec.

Zadnjo tekmo proti Clippersom, ki jo je New Orleans v noči na torek pred svojimi navijači izgubil z 129:126, je odigralo le osem košarkarjev.

Tekme 5. decembra:

CLEVELAND - GOLDEN STATE

ORLANDO - DENVER

ATLANTA - WASHINGTON

BROOKLYN - OKLAHOMA CITY

TORONTO - PHILADELPHIA

MEMPHIS - LA CLIPPERS

MILWAUKEE - DETROIT

MINNESOTA - CHARLOTTE

NEW ORLEANS - DALLAS

LA LAKERS - SAN ANTONIO

Vzhod: TORONTO RAPTORS 25 20 5 80,0 MILWAUKEE BUCKS 22 15 7 68,2 PHILADELPHIA 76ERS 25 17 8 68,0 DETROIT PISTONS 21 13 8 61,9 INDIANA PACERS 24 14 10 58,3 BOSTON CELTICS 23 13 10 56,5 ORLANDO MAGIC 24 12 12 50,0 CHARLOTTE HORNETS 23 11 12 47,8 --------------------------------------- WASHINGTON WIZARDS 24 10 14 41,7 MIAMI HEAT 23 9 14 39,1 BROOKLYN NETS 25 8 17 32,0 NEW YORK KNICKS 25 8 17 32,0 CLEVELAND CAVALIERS 23 5 18 21,7 ATLANTA HAWKS 24 5 19 20,8 CHICAGO BULLS 25 5 20 20,0 Zahod: DENVER NUGGETS 23 16 7 69,6 LOS ANGELES CLIPPERS 23 16 7 69,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 22 15 7 68,2 GOLDEN STATE WARRIORS 25 16 9 64,0 LOS ANGELES LAKERS 23 14 9 60,9 MEMPHIS GRIZZLIES 22 13 9 59,1 DALLAS MAVERICKS 22 12 10 54,5 PORTLAND TRAIL BLAZERS 24 13 11 54,2 --------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 23 12 11 52,2 MINNESOTA TIMBERWOLVES 24 12 12 50,0 UTAH JAZZ 25 12 13 48,0 NEW ORLEANS PELICANS 25 12 13 48,0 HOUSTON ROCKETS 23 11 12 47,8 SAN ANTONIO SPURS 24 11 13 45,8 PHOENIX SUNS 24 4 20 16,7

R. K.