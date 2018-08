Dončić premočno zmagal v anketi za novinca leta

Slovenski branilec zbral 126 točk, drugi Ayton 68

7. avgust 2018 ob 10:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Do začetka nove sezone v Lig NBA je še dobra dva meseca. Košarkarski strokovnjaki najbolj znane športne ameriške medijske hiše ESPN so napovedali, da bo Luka Dončić najboljši novinec sezone.

V ESPN-ovi napovedi so košarkarju Dallasa namenili 126 točk, na prvo mesto pa ga je postavilo 58 odstotkov vprašanih. V obrazložitvi so zapisali, da je Dončić med vsemi novinci najbolj pripravljen igralec za Ligo NBA in da je prišel v klub, ki ustreza njegovim odlikam.

Pri Mavericksih bo tvoril branilski par z organizatorjem igre Dennisom Smithom jr., strokovnjaki pa predvidevajo, da bo žoga veliko v njegovih rokah in da bodo njegove statistične kolone lepo popolnjene. Kljub 19 letom bo dobil ogromno priložnosti, pravijo, ne nazadnje so se Mavsi odrekli prvemu izboru nabora, da so ga prevzeli Atlanti.

Na drugo mesto se je z 68 točkami uvrstil prvi izbor nabora, center Phoenixa Deandre Ayton. Na prvo mesto ga je postavilo 24 odstotkov strokovnjakov. Sledijo krilni center Memphisa Jaren Jackson jr. (23 točk), branilec Clevelanda Collin Sexton (19 točk), center Chicaga Wendell Carter jr. (16 točk) in krilni center Sacramenta Marvin Bagley (15 točk), ki je bil izbran kot drugi. Z njim je na šestem mestu izenačen krilni košarkar New Yorka Kevin Knox.

Sedmi je branilec Atlante Trae Young (7 točk), vsi preostali pa so dobili skupaj osem točk.

R. K.