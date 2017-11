Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 14 glasov Ocenite to novico! Prvi mož Evrolige Jordi Bertomeu je pred tekmo Luki Dončiću izročil nagrado za najkoristnejšega posameznika tekmovanja v mesecu oktobru. Foto: EPA Luka Dončić je sijajno vodil igro Real Madrida in znova pokazal svoj bogat repertoar košarkarskega znanja. Foto: EPA Nick Calathes je bil tik pred tem, da doseže trojni dvojček, kar je od leta 1991 v Evroligi uspelo le petim košarkarjem, Nikoli Vujčiću dvakrat. Foto: EPA Baskonia je v razmiku dveh dni vknjižila dve izjemno visoki zmagi. V torek je za 30 nadigrala Real Madrid, zdaj pa je dosegla prvo gostujočo zmago, ko je za 20 v Kaunasu premagala Žalgiris. Foto: EPA Sorodne novice Težave Reala se nadaljujejo - Randolph znova poškodovan Baskonia odčitala lekcijo Realu Dodaj v

Dončić proti trojnemu dvojčku, a je zadnjo četrtino presedel

Calathes le za skok zgrešil trojni dvojček

16. november 2017 ob 20:59,

zadnji poseg: 16. november 2017 ob 22:40

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji Real Madrida so prekinili negativni niz, ko so v 8. krogu Evrolige zanesljivo premagali Unicajo iz Malage (89:57). Izvrsten je bil znova Luka Dončić.

18-letni Ljubljančan, ki je pred tekmo dobil nagrado za MVP-ja oktobra, je igral fantastično. V 25 minutah je prispeval 13 točk, ob tem pa v statistiko vpisal še deset skokov in šest podaj, podelil pa je tudi dve blokadi. Ob koncu tretje četrtine je z ujeto odbito žogo dopolnil dvojni dvojček, zatem pa ni več stopil na parket, čeprav se je celo spogledoval s trojnim dvojčkom. Srečanje je končal s statističnim indeksom 28.

Pred tem so Madridčani v enem tednu izgubili tri tekme, tudi v Evroligi pa so klonili na treh srečanjih zapored. Po pravi katastrofi v torek proti Baskonii, ko so izgubili za 30, je sledil pravi odziv. Čeprav imajo v španski prestolnici ogromno težav s poškodbami visokih igralcev – zdaj so ostali še brez slovenskega reprezentanta Anthonyja Randolpha –, pa so proti Andaluzijcem dobili skok (39:32).

Blancosi so hitro prevzeli pobudo, že v drugi četrtini, ko so gostitelji naredili delni izid 12:0, je razlika postala dvomestna, kmalu po odmoru, ko je bil neustavljiv Dončić, pa je prvič Real povedel za 20. Za 55:53 je slovenski košarkar mojstrsko prodrl in z levo roko zaključil ob osebni napaki. V zadnji četrtini se je razigral Jaycee Carroll, ki je v svojem slogu zadeval z razdalje (štiri trojke v zadnji četrtini), in prednost je narasla na več kot 30 točk. Carroll je bil s 17 točkami prvi strelec tekme. Točko več od Dončića pa je dal še Rudy Fernandez.

Calathesu skok zmanjkal do trojnega dvojčka

V Sinanu Erdemu sta izenačen dvoboj odigrala Anadolu Efes in Panathinaikos. Gostje so na krilih izjemnega Nicka Calathesa slavili z 82:81 in vknjižili tretjo zaporedno zmago. Grškemu branilcu je le skok zmanjkal do trojnega dvojčka. V Evroligi je od zadnjega, ki ga je zbral Nikola Vujčić, minilo že skoraj 11 let. Calathes je blestel z 29 točkami, do tega jih je kar 13 dal v zadnji četrtini, v statistiko pa je ob devetih skokih vpisal še deset podaj in zbral indeks 42.

Pao je sicer že v prvi četrtini povedel za deset, toda hitro so Carigrajčani ujeli korak in izničili zaostanek. V zadnji četrtini so gostitelji naredili serijo 12:0, ki jo je s trojko prekinil Nikos Papas. Nato je osem točk zapored dal Calathes. 48 sekund pred koncem je bil uspešen izza črte za gostujoče vodstvo z 82:79. Na drugi strani je zabil Bryant Dunston, Efes pa je bil nato uspešen v obrambi. 11 sekund je turškim pivovarjem ostalo za napad za zmago, a je James Gist blokiral met Erricka McColluma. Edo Murić je igral 24 minut, zgrešil je en met za dve in eno trojko, ujel je šest odbitih žog in enkrat podal.

8. krog:

REAL MADRID - UNICAJA MALAGA

89:57 (19:12, 21:15, 22:11, 27:19)

Carroll 17, Fernandez 14, Dončić 13 (6/11 iz igre), 10 skokov in 6 podaj v 25 min, Randolph je poškodovan; Diaz in Milosavljević po 10.

HIMKI MOSKVA - MACCABI

69:77 (19:28, 20:14, 16:20, 14:15)

Šved 21, Robinson 17; Jackson 19, Roll 14, Cole in Bolden po 10.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS

81:82 (21:28, 23:20, 16:14, 21:20)

Motum 21, McCollum 16 ... Murić 0 (0/2 iz igre), 6 skokov in podaja v 24 min; Calathes 29 in 10 podaj, Singleton in Gist po 11.

ŽALGIRIS - BASKONIA

77:97 (15:21, 17:33, 25:16, 20:27)

Jankunas 20, Micić 12; Beaubois in Šengelia po 19, Voigtmann 15.

Petek ob 18.00:

CSKA MOSKVA - FENERBAHČE



Ob 20.00:

OLYMPIACOS - CRVENA ZVEZDA



Ob 20.45:

OLIMPIA MILANO - BROSE BAMBERG



Ob 21.00:

BARCELONA - VALENCIA

Lestvica: CSKA MOSKVA 7 6 1 +88 13 REAL MADRID 8 5 3 +47 13 MACCABI 8 5 3 +25 13 PANATHINAIKOS 8 5 3 +3 13 HIMKI MOSKVA 8 5 3 -26 13 OLYMPIACOS 7 5 2 +11 12 ŽALGIRIS 8 4 4 -10 12 FENERBAHČE 7 4 3 +37 11 BASKONIA 8 3 5 +10 11 BROSE BAMBERG 7 4 3 -31 11 UNICAJA MALAGA 8 3 5 -57 11 VALENCIA 7 3 4 +12 10 ANADOLU EFES 8 2 6 -32 10 BARCELONA 7 2 5 +24 9 CRVENA ZVEZDA 7 2 5 -44 9 OLIMPIA MILANO 7 2 5 -53 9

Tilen Jamnik