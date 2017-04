Dončić s štirimi nazivi MVP-ja kroga že najuspešnejši Slovenec

Real Madrid bo v Carigradu naskakoval deseti evropski naslov

29. april 2017 ob 14:32,

zadnji poseg: 29. april 2017 ob 15:13

Carigrad - MMC RTV SLO

Zmanjkuje superlativov za opis iger Luke Dončića. 18-letni košarkarski biser je namreč drugič zapored izbran za najkoristnejšega posameznika kroga v Evroligi.

Ljubljančan je vodil veliki Real Madrid, rekorderja po številu evropskih naslovov, na zaključni turnir. Četrtfinalno serijo proti Darüšafaki je nekoliko slabše začel. Po dveh neprepričljivih predstavah, ko je bil tudi izid v zmagah izenačen na 1:1, pa je na zadnjih dveh tekmah v Carigradu mladenič zablestel. Ob obeh zmagah Reala je bil najboljši košarkar na parketu in je najzaslužnejši, da se bodo Madridčani čez tri tedne znova vrnili v turško velemesto, kjer bodo naskakovali deseti naslov evropskih prvakov.

Dončić, najstniška senzacija, kot so ga večkrat poimenovali na uradni strani Evrolige, je v petek, ko je kraljevi klub dosegel odločilno tretjo zmago (78:89), s katero si je zagotovil vstopnico za Final Four, v statistiko vpisal 11 točk (1/1 za dve, 1/4 za tri, 6/8 PM), sedem podaj, pet skokov, nad njim pa je bilo v slabe pol ure narejenih šest osebnih napak. Njegov statistični indeks je znašal 21, kar je bilo največ na dveh četrtih tekmah četrtfinalnih serij. "Počutimo se odlično. To je bil naš cilj na začetku sezone in izpolnili smo ga, vendar se zavedamo, da nismo naredili še nič. Gremo na final four, kjer se bomo borili za končno zmago," je po tekmi povedal veliki up slovenske košarke.

Nobenemu Slovencu še ni to uspelo štirikrat

Četrtič v tej sezoni je Luka MVP kroga v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Večkrat je to v tej sezoni uspelo le CSKA-jevemu Nandu de Coloju, lanskemu najkoristnejšemu posamezniku rednega dela, ki je bil letos petkrat najučinkovitejši v krogu. Dončić je bil prvič MVP v 13. krogu, ko je 20. decembra ob zmagi nad Brosejem prispeval 16 točk, šest skokov in pet podaj. Drugič v 17. krogu, ko je 13. januarja k zmagi nad Maccabijem vpisal deset točk, 11 skokov, osem podaj, indeks je znašal 32. Zdaj je bil MVP dvakrat v manj kot 48 urah, saj je bil tudi najkoristnejši posameznik tretjih tekem četrtfinalnih serij. Ob zmagi z 81:88 je zbral 13 točk, osem skokov in dve podaji ter indeks 23. V tej sezoni je bil dvakrat zapored MVP kroga le Keith Langford iz Unicsa, ki mu je to uspelo v 14. in 15. krogu.

Luka, ki ga slovenski ljubitelji košarke tako nestrpno letos pričakujejo v reprezentančni majici, je s štirimi nazivi tudi najboljši med slovenskimi košarkarji. Od sezone 2000/2001, odkar poteka Evroliga pod okriljem Uleba, so po trikrat MVP-ji kroga postali Jaka Lakovič (enkrat s Krko in dvakrat Panathinaikosom), Matjaž Smodiš (enkrat z Virtusom iz Bologne in dvakrat CSKA-jem) in Erazem Lorbek (enkrat z Virtusom iz Rima in dvakrat Barcelono), a nihče med njimi dvakrat v isti sezoni.

Tilen Jamnik