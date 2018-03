Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 24 glasov Ocenite to novico! Alenu Omiću je ob bleščečem metu iz igre uspel prvi dvojni dvojček v Evroligi (25 točk in 10 skokov), Luka Dončić pa se je izkazal s 24 točkami in 9 skoki, predvsem pa je na koncu zadel trojko za zmago Reala. Foto: MMC RTV SLO/Tilen Jamnik Dončića so po tekmi pričakali tudi številni slovenski novinarji. Foto: MMC RTV SLO/Tina Hacler VIDEO Omić blestel, a Dončić še... Dodaj v

Dončić s trojko ob izteku tekme izničil izjemen prispevek Omića

Omić in Dončić blestela z dvojnim dvojčkom

30. marec 2018 ob 19:00,

zadnji poseg: 30. marec 2018 ob 21:09

Beograd - MMC RTV SLO

Luka Dončić je s 24 točkami, statističnim indeksom 35 in predvsem trojko v zadnji sekundi spet navdušil košarkarsko Evropo, njegov Real pa je v Beogradu z 79:82 ugnal Crveno zvezdo.

V izjemni tekmi 29. kroga Evrolige so v dvorani Aleksandra Nikolića uživali predvsem številni slovenski ljubitelji košarke. Zdelo se je celo, da bi lahko Dončiću nepričakovano šov ukradel center Crvene zvezde in nekdanji slovenski reprezentant Alen Omić, saj je šest sekund pred koncem izenačil na 79 in dosegel že svojo 25. točko. Ob tem je imel še 10 skokov, kar je njegov prvi dvojni dvojček v Evroligi.

Spet MVP kroga

Toda zadnjo besedo je imel Dončić, ki je iz ritma vrgel Ognjena Dobrića in v svojem slogu zadel trojko. Dončić je tako spet MVP kroga, Real pa je še bližje mestu med najboljšo četverico, ki prinaša prednost domačega igrišča v četrtfinalu. V zadnjem krogu predtekmovanja bo Real igral proti Brose Bambergu.

Edina črna pika: izgubljene žoge

Real je tekmo odprl z delnim izidom 0:10 (Dončić 5 točk v tem nizu) in dolgo držal rahlo prednost. Slovenski as je posebej izstopal v prvi četrtini, ko je dosegel 12 točk (iz igre 4/5, prosti meti 3/5) in temu dodal štiri skoke. V 32. minuti je Dončić po svoji šesti izgubljeni žogi naredil nešportno osebno napako, Crvena zvezda je to izkoristila in po akciji Omića povedla s 66:64.

Crveni zvezdi uspel delni izid 13:0

Real kar ni mogel zadihati, saj v prvih štirih minutah zadnje četrtine ni dosegel nobene točke, Crvena zvezda pa je naredila delni izid 13:0 in povedla s 70:64. Vseeno je v zadnjo minuto Real krenil s prednostjo. Ko je 40 sekund pred koncem izigral obrambo Crvene zvezde, pod košem pa je neovirano zadel Trey Thompson, je bila prednost 75:79. James Feldeine in Alen Omić sta poskrbela za izenačenje, toda Realu oziroma Dončiću je tudi šest sekund dolg zadnji napad zadostoval za novo zmago.

Video zadnje akcije si lahko ogledate spodaj.



EVROLIGA - 29. krog:

CRVENA ZVEZDA - REAL MADRID

79:82 (20:27, 19:16, 18:21, 22:18)

5.750; Omić 25 (11/13 za dve) in 10 skokov v 25 min, Feldeine 18, Dobrić 12; Dončić 24 (4/5 za dve, 3/7 za tri), 9 skokov, 4 podaje, 3 ukradene žoge in 7 izgubljenih žog v 31 minutah, Reyes 14, Thompkins 11, Tavares 8, Randolph 7.

UNICAJA MALAGA - OLYMPIACOS

87:85 (19:22, 29:11, 7:23, 20:18) po podaljšku

Nedović 17, McCallum 13; Spanoulis 15, Milutinov 10 točk in 12 skokov.

ŽALGIRIS - CSKA MOSKVA

85:73 (23:18, 25:24, 16:18, 21:13)

Davies 17, Pangos 15 ... Udrih 9 (3/4 za dve, 1/1 za tri) in 3 skoki v 19 minutah; De Colo 18, Hines 12.

PANATHINAIKOS - VALENCIA

75:56 (23:13, 17:18, 17:16, 18:9)

Calathes 17 točk in 10 podaj; Green 10.

BASKONIA - MACCABI

83:72 (22:18, 16:16, 18:19, 27:19)

Voigtmann 14, Garino 11, Beaubois 10; Jackson 14, Thomas in Parakhouski 12.

HIMKI - FENERBAHČE

64:73 (18:20, 20:17, 15:22, 11:14)

Šved 19; Wanamaker 14, Melli in Nunnally po 12.

ANADOLU EFES - BARCELONA

83:107 (19:23, 15:32, 33:26, 16:26)

Motum 19, Weems 17; Heurtel 20, Claver 16 (4/4 za tri), Tomić 15.

BROSE BAMBERG - OLIMPIA MILANO

78:83 (23:28, 20:15, 21:17, 14:23)

Hackett 17, Radošević 13 ... Nikolić 0 (0/2 za dve, 0/2 za tri) in 3 podaje v 20 minutah; Micov 14, M'Baye 13, Cinciarini in Gudaitis po 12.

Lestvica: CSKA MOSKVA * 29 23 6 +287 52 FENERBAHČE * 29 21 8 +173 50 OLYMPIACOS * 29 19 10 +18 48 REAL MADRID * 29 18 11 +181 47 PANATHINAIKOS * 29 18 11 +43 47 ŽALGIRIS * 29 17 12 +28 46 BASKONIA * 29 16 13 +116 45 HIMKI MOSKVA * 29 16 13 -10 45 ------------------------------------ MACCABI 29 13 16 -87 42 UNICAJA MALAGA 29 12 17 -88 41 VALENCIA 29 11 18 -87 40 BROSE BAMBERG 29 11 18 -117 40 CRVENA ZVEZDA 29 11 18 -171 40 BARCELONA 29 10 19 +48 39 OLIMPIA MILANO 29 10 19 -123 39 ANADOLU EFES 29 6 23 -211 35

.@luka7doncic ob predstavitvi @RMBaloncesto v Beogradu dobil aplavz domačih navijačev, med katerimi je tudi veliko Slovencev #Euroleague pic.twitter.com/45p4XnwfvW — Tilen Jamnik (@Tilen_Jamnik) March 30, 2018

Vzdušje ob začetku tekme v Beogradu med Realom in Crveno Zvezdo pic.twitter.com/Yr1dJE0fZz — Tina Hacler (@TinaHacler) March 30, 2018

Slovenski dresi v Beogradu. Vsak navijač, ki ga vprašamo, odgovori enako: "Prišli smo, da bi videli igrati Luko Dončiča!" @RMBaloncesto @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/BguEOAveAj — Tina Hacler (@TinaHacler) March 30, 2018

T. O.