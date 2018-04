Dončić se je prijavil na nabor za Ligo NBA

Luka Dončić in Goran Dragić sta septembra Slovenijo popeljala do evropskega zlata. Foto: EPA

Nabor bo 21. junija

21. april 2018

zadnji poseg: 21. april 2018 ob 19:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

19-letni slovenski košarkarski biser Luka Dončić se je uradno prijavil na nabor za Ligo NBA. Tam bo po napovedih eden izmed prvih izborov.

Slovenski reprezentant in branilec Reala iz Madrida se je prijavil dan pred iztekom predvidenega roka, 22. aprila, poroča spletna stran Sportando.basketball.

Nabor bo 21. junija v Barclays Centru v Brooklynu v New Yorku, Dončić pa bo težko na njem navzoč, saj se bo tedaj ravno končevalo špansko prvenstvo.

Dončić v četrtek po evroligaški tekmi sicer ni želel komentirati nabora v pogovoru za Val 202: "Trenutno sem skoncentriran le na Evroligo. O naboru se bom odločil po koncu sezone."

"Luka pripravljen na Ligo NBA"

Lani se je uveljavil v Evroligi, septembra navdušil kot nosilec na evropskem prvenstvu, ko je s Slovenijo osvojil zlato medaljo, v tej sezoni pa dokazal, da je lahko glavni igralec v evropskem velikanu. Naslednja stopnica je torej Liga NBA. Pa zmore že zdaj igrati v najmočnejši ligi na svetu, smo pred kratkim povprašali ESPN-jevega analitika Mikeja Schmitza: "Brez dvoma. O tem res ni vprašanj. Mislim, da že jutri lahko začne tekmo v Ligi NBA. Po mojem mnenju je eden najbolj, če ne celo najbolj pripravljen košarkar letošnjega nabora."

Dodal je, da verjame, da je Dončić resen kandidat, da ga izberejo prvega, a je, kot je dodal, trenutno za to mesto prvi favorit 216 centimetrov visoki center z Bahamov Deandre Ayton, ki je leto dni starejši od Luke. Je pa Schmitz prepričan, da bo Luka izbran vsaj med prvimi tremi: "Mislim, da obstaja možnost, da Dončića izberejo prvega, vendar mislim, da je prvi favorit v tem trenutku Deandre Ayton, ki igra pri Arizoni, saj je oglednikom bolj poznan. Gledali so ga 35 tekem na kolidžu in vsi ga spremljajo že, odkar je bil zelo mlad. Vendar sem prepričan, da mnogi tudi Luko vidijo kot prvega in ga marsikdo postavlja na to mesto. Bom pa zelo presenečen, če ne bo izbran med prvimi tremi."