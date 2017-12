Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 30 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić se je vrnil v mesto, kjer je letos s slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu postal prvak stare celine. Tudi tokrat je slavil. Čeprav mu met iz igre ni stekel (4/10; 1/7 za tri točke), je zelo natančno izvajal proste mete (11/12). Foto: EPA Žoga je dobro krožila od igralca do igralca, dobro smo igrali v obrambi, zelo pomemben je bil skok. Zmagali smo četrtič zapored, zdaj moramo tako le še nadaljevati. Luka Dončić Dvoboj Jeffreyja Taylorja in Luigija Datomeja. Foto: EPA Felipe Reyes je dosegel 13 točk in bil skupaj s Treyem Thompkinsom drugi strelec Reala. Foto: EPA Realov trener Pablo Laso, ki Dončića ni uvrstil v začetno peterko, je 18-letnemu Ljubljančanu na začetku zadnje četrtine namenil nekaj počitka. Foto: EPA Dodaj v

Dončić spet slavil v Carigradu, tokrat je padel Fenerbahče

Valencia ugnala Panathinaikos

28. december 2017 ob 18:45,

zadnji poseg: 28. december 2017 ob 21:03

Carigrad - MMC RTV SLO

Košarkarji madridskega Reala so v Carigradu premagali aktualnega evropskega prvaka Fenerbahče (77:79). Znova je blestel Luka Dončić.

Dončić je bil daleč najboljši posameznik na tekmi, bil je zgolj dva skoka oddaljen od trojnega dvojčka. V dobrih 30 minutah je 20 točkam dodal še 10 podaj, dvakrat je ukradel žogo, dosegel je statistični indeks 37.

"To je bila zelo težka tekma, na koncu smo zelo trpeli, kajti nasprotnik je imel zadnji met," je takoj po tekmi dejal najkoristnejši igralec obračuna Dončić. "Žoga je dobro krožila od igralca do igralca, dobro smo igrali v obrambi, zelo pomemben je bil skok. Zmagali smo četrtič zapored, zdaj moramo tako le še nadaljevati."

Pred četrtkovim obračunom v Carigradu so Madridčani v gosteh premagali Bamberg (66:81), doma Valencio z 91:72, 14. decembra so bili v derbiju kroga boljši še od večnega tekmeca Barcelone (87:75).

Real onemogočen s čvrsto obrambo

Gostitelji so tekmo začeli odlično, s kompaktno obrambo so onemogočili pripravo napadov nasprotnika, organizator igre gostujoče ekipe Facundo Campazzo je imel silne težave. Turki so čvrsti obrambi dodali še učinkovit napad, z zadetim metom za tri točke (13:6) je James Nunnally trenerja Reala Pabla Lasa prisilil v minuto odmora. Luka Dončić je s prihodom malce izboljšal igro svoje ekipe, predvsem v obrambi, a prva meta za tri točke je zgrešil, po prvi četrtini pa je Fenerbahče vodil s 17:10.

Madridčani so se začeli vračati

Varovanci Željka Obradovića v uvodnih minutah druge četrtine niso popustili niti za ped. Še naprej so uspešno iskali luknje v obrambi nasprotnika, ki pa se je po kljub vsemu žilavo upiral, ob izidu 25:20 je Obradović po štirih zaporednih prejetih točkah želel z minuto odmora pomiriti svoje igralce, ki so zgrešili vrsto (neizdelanih) metov. Slabe štiri minute pred polčasom je imel Dončić priložnost, da s polaganjem izenači izid na 27, a je storil osebno napako v napadu.

Neumnost Tavaresa in - izključitev

V zaključku prvega polčasa so košarkarji iz španske prestolnice ostali brez Walterja Tavaresa, ki si je po Dončićevem slabem izvajanju avta privoščil kar dve nešportni osebni napaki nad Janom Veselyjem, zaradi česar je bil upravičeno izključen. Odhod centra v slačilnico njegovih soigralcev ni pretirano zmotil, Felipe Reyes je minuto in pol pred koncem polčasa izenačil na 32:32, na odmor so po Dončićevi podaji in trojki Treya Thompkinsa Španci odšli s prednostjo +1 (36:37).

Dončić blestel v tretji četrtini

Tretja četrtina je bila zelo izenačena. Dončić je vodil napade svoje ekipe, s podajami je zaposloval svoje soigralce, prispeval je tudi pomembne točke, ob izteku četrtine je svoji ekipi z dvema zadetima prostima metoma prinesel minimalno vodstvo (61:62). Po treh četrtinah je bil daleč najpomembnejši člen svoje ekipe, ob dvojnem dvojčku (15 točk in 10 podaj) je dosegel statistični indeks 29. Na začetku zadnje četrtine je Laso Dončiću namenil nekaj počitka, na parket ga je znova poslal ob izidu 70:69 sedem minut pred koncem rednega dela srečanja. Njegova navzočnost se je v igri Reala hitro poznala, zlasti v obrambi, kjer je ekipi pomagal s pomembnimi skoki.

Wanamaker zgrešil met za izenačenje

Zmagovalec se je odločal v zaključku tekme. Dončić je dobri dve minuti in pol pred koncem ukradel žogo in povišal prednost na +4 (72:76), a je Datome s trojko vrnil udarec. Dončić je nato po nešportni osebni napaki Veselyja zgrešil deveti prosti met, naslednje tri je mirno zadel za 75:79. Turki so se prek Niccola Melija približali na koš razlike, imeli so napad za izenačenje, a je Wanamaker zgrešil odprt met s polrazdalje.

15. krog:

FENERBAHČE - REAL MADRID

77:79 (17:10, 19:27, 25:25, 16:17)

Wanamaker 20, Datome 12, Nunnally 11; Dončić 20, 10 podaj, 8 skokov in 2 ukradeni žogi v 30 minutah, Reyes in Thompkins po 13, Carroll 11.

ŽALGIRIS - OLYMPIACOS

74:68 (22:19, 14:19, 12:15, 26:15)

Pangos in Milaknis po 14; Papapetrou 13 ... Udriha ni bilo v kadru.

MACCABI - UNICAJA MALAGA

78:89 (22:19, 25:20, 11:22, 20:28)

Cole 16, Papkhouski 15, Jackson 14; Nedović 20, Brooks 18.

VALENCIA - PANATHINAIKOS

67:63 (12:17, 20:15, 16:16, 19:15)

Green 21, Pleiss 13, Dubljević 11; Lojeski 17, Denmon 10.

Petek ob 18.00:

HIMKI - BARCELONA

Ob 18.30:

ANADOLU EFES - BROSE BAMBERG

(Dragić; Nikolić)

Ob 20.30:

BASKONIA - CSKA MOSKVA

Ob 20.45:

OLIMPIA MILANO - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: OLYMPIACOS 15 11 4 +36 26 CSKA MOSKVA 14 11 3 +151 25 PANATHINAIKOS 15 10 5 +33 25 ŽALGIRIS 15 10 5 +14 25 FENERBAHČE 15 9 6 +92 24 REAL MADRID 15 9 6 +89 24 MACCABI 15 8 7 -18 23 HIMKI MOSKVA 14 8 6 -17 22 ------------------------------------ UNICAJA MALAGA 15 7 8 -55 22 BASKONIA 14 7 7 +3 21 BROSE BAMBERG 14 6 8 -81 20 VALENCIA 15 4 11 -40 19 CRVENA ZVEZDA 14 5 9 -79 19 BARCELONA 14 4 10 +13 18 OLIMPIA MILANO 14 4 10 -65 18 ANADOLU EFES 14 3 11 -76 17

