Dončić v idealni peterki Evrolige

Od lani med peterico ostal le Nando De Colo

10. maj 2018 ob 11:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Priznanja za Luko Dončića kar dežujejo. Po razglasitvi za vzhajajočo zvezdo in trojnem dvojčku v španskem prvenstvu je bil 19-letnik izbran tudi v idealno peterko letošnje evroligaške sezone.

Slovenskemu reprezentantu družbo delajo Nick Calathes (Panathianikos), Nando De Colo (CSKA), Tornike Šengelia (Baskonia) in Jan Veselý (Fenerbahče). Med omenjeno peterico se skriva tudi najkoristnejši igralec (MVP) Evrolige v sezoni 2017/18, ki ga bodo razglasili prihodnji teden na zaključnem turnirju v Beogradu.

Pri glasovanju za prvo peterko Evrolige je bilo upoštevanih 75 odstotkov glasov novinarjev in 25 odstokov navijačev. Edini, ki je bil v idealni peterki tudi lani, je De Colo. Veselý je bil že med peterico, medtem ko so Dončić, Calathes in Šengelia to čast doživeli prvič.

Dončić je bil že v torek soglasno izbran za najboljšo vzhajajočo zvezdo lige, priznanje, ki ga dobi najboljši košarkar do 22 let. Branilec Reala Madrid je imel najboljši povprečni statistični indeks med vsemi (21,8). Petkrat je imel indeks 35 ali več. Nobenemu od preostalih košarkarjev to ni uspelo več kot dvakrat.

