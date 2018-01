Dončić v novo leto z novo nagrado in novim rekordom

Leto 2017 je bilo leto košarkarske reprezentance in njenega bisera Luke Dončića, ki je v 2018 vstopil z nagrado za MVP-ja meseca v španskem prvenstvu, kar mu je uspelo kot najmlajšemu do zdaj.

Najboljši mladi igralec v Evropi je koledarsko leto sklenil z dvema sijajnima predstavama. Ko je v Evroligi ob zmagi nad Fenerjem (77:79) zbral statistični indeks 37, je postal MVP kroga v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, 24 točk, osem skokov in pet podaj ter statistični izračun 33, ko je v ACB ligi Real na kolena spravil mestnega tekmeca Estudiantes (96:89), pa je bilo pika na i decembrskim predstavam v španskem prvenstvu, kjer si je prislužil naziv najkoristnejšega posameznika meseca.

To mu je oktobra kot najmlajšemu do zdaj že uspelo v Evroligi, zdaj pa je postal tudi najmlajši z laskavim nazivom v ACB ligi, najmočnejšem državnem prvenstvu v Evropi. Luka je z 18 leti in desetimi meseci izboljšal rekord Rudyja Fernandeza iz leta 2007. Zdajšnji Dončićev soigralec je bil tedaj, ko je igral za Joventut, star 22 let. Čudežni deček slovenske košarke je decembra na tekmo v povprečju dosegel 16,7 točke, šest skokov, 4,7 podaje, 1,2 ukradeni žogi in imel povprečni indeks 24 v prav toliko minutah, ki jih je povprečno preživel na igrišču.

Izjemno leto 2017

Sicer pa je za njim fantastično leto. Februarja, ko si je že izboril svoje mesto v prvi ekipi Reala in je s predstavami v Evroligi že dodobra opozoril nase, je nekoliko sramežljivo prvič odgovarjal na vprašanja slovenskih medijev, a nič zadržan ni bil pri napovedih. Že tedaj je govoril o želji po zlati medalji na evropskem prvenstvu. Če se je to takrat marsikomu zdelo utopija, pa je že čez dobrega pol leta postalo resničnost. Luka je bil ob Goranu Dragiću najboljši posameznik slovenskega pohoda na vrh Evrope.

Hkrati je blestel tudi v Evroligi, kjer je bil lani prepričljivo izbran za najboljšega mladega košarkarja. V novo sezono je vstopil z imenitnimi predstavami, s čimer si je, kot rečeno, kot najmlajši do zdaj priboril naziv MVP-ja meseca v Evroligi. Ob poškodbi Sergia Llulla je postal glavni nosilec igre Real Madrida, ob tem pa celo najboljši posameznik Evrolige. Trenutno je z indeksom skoraj 26 krepko na prvem mestu. Drugi Nando de Colo v povprečju dosega indeks 20. Dončić je hkrati za Aleksejem Švedom tudi drugi strelec tekmovanja.

Letos številka ena nabora Lige NBA?

Kaj prinaša leto 2018? Slovenski navijači zagotovo stiskajo pesti, da bi Luko čim prej lahko znova videli v reprezentančni majici. Če ne na februarskih kvalifikacijskih tekmah – če ne bo dogovora med Fibo in Eco –, pa vsaj junija in v drugem delu bojev za vstopnice za svetovno prvenstvo. Dončić je večkrat kot veliki cilj izpostavil tudi evropski klubski naslov. Zaključni turnir Evrolige bo maja v Beogradu. Še pred tem pa bo februarja dopolnil 19 let in z letom 2018 se Luka tudi lahko prijavi na nabor Lige NBA, kjer bo glavni kandidat za izbor številka ena. Nedvomno bo najviše izbrani Slovenec do zdaj. To mesto (za zdaj) še vedno pripada Boštjanu Nacbharju, ki je bil pred 16 leti izbran kot 15.

Luka Dončić MVP meseca v Ligi ACB

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 13. krog DP: Banvit - Gaziantep 86:76 8 0 (0/1 za dve, 0/1 za tri) 1 0 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 14. krog DP: Obradorio - Andorra 65:77

10. krog Evropski pokal: Andorra - Darušafaka 68:69 30

22 17 (1/4 za dve, 2/5 za tri)

18 (5/7 za dve, 1/4 za tri) 5

3 0

1 Vlatko Čančar, Mega Leks (SRB)

14. krog ABA: Mornar - Mega 87:83 13. krog ABA: Mega - Zvezda 85:90 32

30 14 (2/8 za dve, 3/6 za tri)

9 (2/5 za dve, 0/2 za tri) 4

6 1

1 Žiga Dimec, Krka (SLO)

1. krog DP: Šenčur - Krka 74:95



11. krog ABA 2: Borac - Krka 95:80 26

23 19 (5/9 za dve, 1/1 za tri)

13 (4/6 za dve) 9

4 1

2 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA/NBA) Orlando - Miami 111:117

Miami - Brooklyn 87:111

Miami - Orlando 107:89 38

23

30 25 (9/18 za dve, 2/4 za tri)

11 (3/9 za dve, 0/3 za tri)

14 (5/13 za dve, 1/5 za tri) 4

4

4 8

5

6 Zoran Dragić, Anadolu Efes (TUR)

13. krog DP: Efes - Darušafaka 73:69



15. krog Evroliga: Efes - Brose 69:58

12. krog DP: Efes - Banvit 77:99 15

34

29 0 (0/3 za dve, 0/2 za tri)

2 (1/3 za dve, 0/4 za tri)

5 (0/4 za dve, 1/4 za tri) 0

3

0 1

5

3 Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 14. krog DP: Real - Estudiantes 96:89

15. krog Evroliga: Fenerbahče - Real 77:79 22 30 24 (6/10 za dve, 1/5 za tri)

20 (3/3 za dve, 1/7 za tri) 8

8 5

10 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 1. krog DP: Primorska - Hopsi 71:64

11. krog ABA 2: Ohrid - Primorska 58:94 31

19 18 (1/3 za dve, 4/6 za tri)

18 (2/3 za dve, 4/7 za tri) 2

0 1

1 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 1. krog DP: Olimpija - Ilirija 81:86

11. krog DP: Olimpija - Krka 81:85 32

34 19 (3/6 za dve, 3/6 za tri)

9 (4/8 za dve, 0/2 za tri) 6

2 7

5 Jaka Klobučar, Istanbul (TUR) 13. krog DP: Istanbul - Galatasaray 74:67 22 4 (1/7 za dve, 0/1 za tri) 1 4 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 1. krog DP: Primorska - Hopsi 71:64

11. krog ABA 2: Ohrid - Primorska 58:94 13

18 8 (1/4 za dve, 1/1 za tri)

12 (5/9 za dve) 1 4 0 2 Miha Lapornik, Zlatorog (SLO) ni igral Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) ni igral 11. krog DP: Olimpija - Krka 81:85

17

8 (1/1 za dve, 1/3 za tri)

0

2 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 1. krog DP: Rogaška - Helios 57:62 40 22 (2/10 za dve, 2/6 za tri) 5 2 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 12. krog DP: Cremona - Brindisi 92:83 17 4 (1/1 za dve, 0/2 za tri) 2 0 Edo Murić, Zielona Gora (POL) Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 15. krog Evroliga: Efes - Brose 69:58

15. krog DP: Brose - MBC 103:66

14

26 2 (1/2 za dve)

11 (3/5 za tri) 3

1 1

3 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 1. krog DP: Rogaška - Helios 57:62

11. krog ABA 2: Rogaška - Dynamic 82:77 33

34 20 (5/7 za dve, 2/5 za tri)

15 (4/9 za dve, 2/9 za tri) 13 8 3 4 Alen Omić, Hapoel Jeruzalem (IZR) 10. krog Evropski pokal: Galatasaray - Hapoel 87:68 8 2 (1/5 za dve) 3 0 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 10. krog Evropski pokal: Cedevita - Levallois 94:79 28 26 (4/5 za dve, 3/7 za tri) 2 2 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) poškodovan Matic Rebec, Jenisey Krasnojarsk (RUS) ni igral Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 14. krog DP: Barcelona - Fuenlabrada 101:74 7 7 (2/2 za dve, 1/1 za tri) 1 0 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO)

1. krog DP: Olimpija - Ilirija 81:86

33 21 (5/8 za dve, 5/8 za tri) 7 7 Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR)

13. krog DP: Banvit - Gaziantep 86:76

12. krog DP: Efes - Banvit 77:99 23

30 11 (5/6 za dve)

11 (5/7 za dve) 3

6 1

1 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 10. krog Evropski pokal: Torino - Unics 72:79 27 9 (2/5 za dve, 1/4 za tri) 3 1 Saša Zagorac, Sopron (MAD) ni igral

