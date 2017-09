Dončić: Verjamem, da je dva milijona Slovencev stalo za nami

18-letnik se je znova "spogledoval" s trojnim dvojčkom

15. september 2017 ob 10:01

Carigrad - MMC RTV SLO

"Poetry in motion (poezija v gibanju, op. a.)," pravijo v Ligi NBA, kjer bodo kmalu spoznali tudi slovensko definicijo teh besed, Luko Dončića, ki je bil izvrsten tudi ob polfinalni zmagi nad Španijo.

Najmlajši med slovenskimi junaki si je že od začetka prvenstva želel obračun z evropskimi prvaki. Od 13. leta živi v Španiji, kjer nosi dres kraljevega kluba Real Madrida. Proti veliki furii je najbolj nadarjeni mladi košarkar v Evropi znova zablestel, ko sta mu samo dve podaji zmanjkali do trojnega dvojčka, kar je do zdaj uspelo le trem košarkarjem (Stojko Vranković, Toni Kukoč in Andrei Mandache), a nobenemu kot najstniku. V statistiko je 18-letni Ljubljančan vpisal 11 točk, 12 skokov in osem podaj.

"Nisem še popolnoma zbral misli. Še vedno kar ne morem verjeti, kaj smo naredili. Premagali smo Španijo za 20. To je neverjetno. Čestitam vsej ekipi. Ne le igralcem in trenerjem, tudi drugim, ki so v senci in se jih ne vidi. Vsi so pripomogli k tej zmagi. Ponosen sem na vso reprezentanco," so bile prve besede čudežnega dečka slovenske košarke, ki je s svojo prefinjenostjo in vestranskostjo, za kar je že preprosto zmanjkalo superlativov, znova navduševal na parketu.

"Lepo je tekla žoga, in to je bilo ključno"

Na parketu je prebil skoraj 36 minut. Čeprav ni bil pri metu (iz igre 3/10), pa je bil s statističnim indeksom 23 znova najboljši posameznik tekme: "Skrivnost te reprezentance je obramba. Ko začnemo igrati pravo našo obrambo, smo lahko nepremagljivi. Še ena stvar je, ki bi jo poudaril: pet igralcev je doseglo dvomestno število točk in toliko se nas je vpisalo med strelce. Bili smo nesebični, lepo je tekla žoga, in to je bilo ključno."

Pred tekmo pred španskimi novinarji je selektor branilcev naslova Sergio Scariolo posvaril pred tem, da bodo težko branili "pick and roll" Slovenije z izvrstnima kreatorjema Dončićem in Goranom Dragićem, in to se je uresničilo. Lepo je mladenič preigraval, "obračal" španske branilce in prebijal prvo defenzivno linijo pirenejske reprezentance in nato natančno podajal prostim soigralcem, ki so, predvsem s strani, zadevali po njegovih akcijah.

Dončić dobil španske čestitke

"Mislim, da smo ves čas imeli nadzor nad tekmo. Toda v naših glavah tekma ni bila končana do zadnje minute. Vedeli smo, da se Španija lahko vedno vrne. Nismo popuščali. Ves čas smo igrali, kot da je izenačen rezultat. Zato smo tudi zmagali," je povedal Donka, ki se dobro pozna s številnimi španskimi košarkarji. Sergio Rodriguez, ki mu je že pred časom napovedal svetlo prihodnost tudi v Ligi NBA, je bil eden izmed mentorjev pri Realu, z bratoma Willyjem in Juanchom Hernangomezom pa je letos celo dopustoval. "Španci so mi čestitali in rekli, naj zmagamo še v finalu. Bili so zelo spoštljivi," je dodal Dončić.

Tudi debitanta na velikih tekmovanjih, ki tako izvrstno igra na Finskem in v Turčiji, so navdušili navijači, ki se jih je v Sinan Erdemu zbralo skoraj tisoč, v nedeljo pa košarkarji upajo lahko še na številčnejše spodbude s tribun: "Seveda, vsa čast vsem navijačem, ki so prišli, in tudi vsa čast, ki so gledali po televiziji in nas podpirali. Zelo sem ponosen na vse Slovence. Verjamem, da jih je dva milijona stalo za nami in nas spremljalo. Ponosen sem na vse. Naj na finale pridejo vsi, ki lahko. Naj pride cela Slovenija!"

Iz Carigrada

Tilen Jamnik