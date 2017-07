Dončić: Verjamem, da s to ekipo lahko pridemo zelo daleč

Igranje za reprezentanco nov korak v karieri

20. julij 2017 ob 07:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na zboru reprezentance je bil v središču pozornosti razumljivo Luka Dončić, najboljši mladi košarkar v Evropi, ki je prvič član slovenske izbrane vrste.

18-letni biser evropske košarke je končno del slovenske reprezentance. Potem ko je o njegovem vpoklicu pred dvema letoma razmišljal že Jure Zdovc in zatem ko je lani odpovedal sodelovanje v kvalifikacijah, saj bi bil tako edini košarkar Reala, ki bi manjkal na uvodu priprav, kar se je glede na minulo sezono in vlogo, ki jo je odigral v dresu kraljevega kluba, izkazalo za dobro odločitev, je zdaj tu in pripravljen, da Sloveniji pomaga po najboljših močeh.

Pri starosti, ko se praktično vsi šele spoznavajo s člansko košarko, Luka igra že na najvišji evropski ravni. Nosi dres devetkratnega evropskega prvaka Real Madrida, ki ima vedno in povsod najvišje cilje. S takimi mladi Ljubljančan vstopa tudi v svojo prvo reprezentančno akcijo. "Moja osebna želja je medalja," je z nasmehom zatrdil na zboru.

Dončić je letos skozi celo sezono razkazoval svoj izjemen talent. Košarkarske privržence, ki so ga označili kar za čudežnega dečka, je navduševal z atraktivnimi potezami, obenem pa tudi z zelo učinkovitimi predstavami, saj je še nepolnoleten postal nosilec igre madridskega velikana. Štirikrat je bil najučinkovitejši posameznik kroga v Evroligi in bil izbran za najbolj obetavnega košarkarja tekmovanja. Sposoben je igrati na več položajih, lahko kreira igro, domiselno prodira in podaja, ima izjemen pregled nad igro, zadeva praktično z vseh položajev, zaradi višine in moči pa je sposoben igrati tudi s hrbtom proti obroču ter v obrambi pokrivati praktično vse pozicije od ena do tri. Ob vsem tem je dokazal tudi, da zna in upa prevzeti odgovornost v ključnih trenutkih ter je sposoben tudi odločati tekme.

Igranje za reprezentanco nov korak v karieri

Prihod Dončića je res velika okrepitev za Slovenijo. Na parketu ob najstniški igrivosti izžareva tudi samozavest prekaljenega košarkarskega mačka. To samozaupanje je nedvomno okrepil s svojimi predstavami: "Ta sezona je bila res pomembna, ko začneš igrati več in prevzemati pomembnejšo vlogo. Samozavest je najbolj pomembna in letos sem jo res okrepil." Dokazal se je v španski prestolnici na največjem evropskem odru, zdaj ga čaka, da se še v domovini in v slovenskem dresu. "Res sem vesel, da sem lahko tu. Že od začetka poletja razmišljam o reprezentanci in druženju s soigralci. Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Igranje za reprezentanco pomeni nov korak ali pa kar nekaj korakov naprej v moji karieri. Upam, da bo dober in uspešen. Pred mano sta dva lepa meseca."

Po sezoni si je vzel nekaj oddiha, dopust pa je preživel v družbi prijateljev, kjer se je, kot pravi, dobro spočil in je zdaj pripravljen na trdo delo. Toda tudi na dopustu je vadil po posebnem programu, ki so mu ga dali v klubu: "Mislim, da sem dobro pripravljen. Po programu Reala sem delal pred pripravami, predvsem na fizični pripravljenosti, zdaj pa bom treniral pod vodstvom zelo dobrega trenerja, tako da ni problemov."

S to ekipo lahko dosežemo veliko

"Pripravljen sem in dal bom vse od sebe, da že na pripravljalnih tekmah pokažemo, kaj zmoremo, in upam ter verjamem, da bomo na EuroBasketu naredili dober rezultat. S to ekipo lahko dosežemo veliko. Če bo prava kemija, lahko pridemo zelo daleč. Veselim se igranja z vsemi novimi soigralci in sodelovanja z njimi na ter izven igrišča. O svoji vlogi nisem nič razmišljal. Verjamem, da dam lahko veliko reprezentanci in vem, da imamo dobro ekipo. Moram si izboriti svoje mesto. Kdor bo pokazal več in se bo izkazal, bo imel večjo vlogo. Čaka nas zahtevna skupina, kjer sta najmočnejši Francija in Grčija, a verjamem, da lahko marsikoga premagamo. Ključno bo pa v Carigradu, kjer te lahko ena tekma pošlje domov. Takrat moramo biti najboljši," je povedal Dončić.

Kot novinca ga v reprezentanci čaka krst. V preteklosti so novinci večkrat morali peti, na vprašanje, katero slovensko pesem zna najbolje, pa je odvrnil da himno. Obenem je še enkrat zatrdil, da sploh ni bilo nobenih dvomov, ko so se v javnosti pojavile bojazni, da bi zaigral za katero drugo reprezentanco: "Sploh ni bilo ugibanj. Vedno sem bil odločen, da bom igral za Slovenijo. Vedno sem to tudi govoril. To je pomemben dan v moji karieri, da sem tu. Nov korak in to je velika čast, da lahko zastopam domovino."

Randolph nam bo v veliko pomoč

V reprezentanci bo imel tudi klubskega soigralca, saj je naturalizirano mesto zasedel Anthony Randolph. "Gre za izjemnega igralca, ki nam bo veliko dal in nam bo v veliko pomoč. Sploh nisem vedel, da se je dogovoril s KZS-jem. Nič mi ni rekel, sem pa potem videl na spletu in sva se malce pošalila. Sezono že igrava skupaj in se dobro poznava. Vesel je, da bo lahko igral za Slovenijo. Rekel mi je, da je že prej vedel veliko o Sloveniji, čeprav mu tega ne verjamem, verjamem pa, da mu bo tu všeč," je o ameriški okrepitvi slovenske izbrane vrste dejal Dončić in dodal, da tako kot vsi kletvice že pozna, ostale besede pa se bo Randolph zdaj naučil.

Kot je zatrdil, o Ligi NBA ni še veliko razmišljal, tudi glede vseh napovedi o naboru prihodnje leto mu povedo prijatelji. Osredotočen je na Real Madrid, s katerim ima še štiriletno pogodbo, z zadnjo sezono pa sicer ni najbolj zadovoljen, saj je Real klonil v finalu španskega prvenstva, Final Four Evrolige pa je končal na četrtem mestu: "Sezona ni bila ravno najbolj uspešna, saj smo dobili le eno lovoriko. Lahko bi naredili več, a to je košarka, enkrat zmagaš, drugič izgubiš, a se lahko od tega veliko naučiš. Real je trenutno zame najboljša opcija. Super se počutim v klubu in vsi lepo ravnajo z mano. Ne more biti boljše."

Tilen Jamnik