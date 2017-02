Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 10 glasov Ocenite to novico! Statistični izračun Luke Dončića je bil tokrat 18. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dončić z 11 podajami odlično vodil igro za osmo zmago Reala zapored

Danes na parketu vsi Slovenci, ki igrajo v Evroligi

9. februar 2017 ob 18:56,

zadnji poseg: 9. februar 2017 ob 18:57

Kazan - MMC RTV SLO

Luka Dončić je v Evroligi znova igral izvrstno. Tokrat je blestel v vlogi podajalca, saj je v 22. krogu ob zmagi Real Madrida nad Unicsom (77:81) zbral kar enajst podaj.

Real je z osmo zaporedno zmago zadržal prvo mesto na lestvici. 17-letni Ljubljančan je ob 11 podajah, kar je njegov evroligaški rekord, v statistiko vpisal še pet točk, ujel pa je tudi sedem odbitih žog. Na parketu je prebil 24 minut. Prvič je v igro vstopil ob koncu prve četrtine, ko so gostitelji v Kazanu vodili z 18:17. Dončić je prevzel organizacijo igre kraljevega kluba in hitro so pobudo prevzeli gostje. Če so Kazančani v prvih desetih minutah dobro zaustavili tranzicijsko igro Reala, pa so imeli veliko težav na postavljene napade in igro pick'n'roll, ki jo je vodil Dončić. V drugi četrtini je prednost Madridčanov narasla na deset točk.

Drugi del je Dončić začel na klopi. Unics je potreboval dobrih šest minut, da je ujel Real. Tik pred izenačenjem tatarskih košarkarjev se je Luka vrnil na parket. Znova je večino napadov potekalo prek njega. V 37. minuti, ko je po podaji Dončića izza črte zadel Anthony Randolph, je prednost narasla na 77:70, v naslednjem napadu pa je bil Američan, ki je bil z 19 točkami prvi Realov strelec, zadel še po skoku v napadu in tekma je bila odločena. 14 točk je pri gostih dodal Othello Hunter, ki je večino košev dal po podajah Dončića. Prvi strelec tekme je bil z 20 koši domači ostrostrelec Keith Langford.

22. krog:

UNICS KAZAN - REAL MADRID

77:81 (18:17, 18:26, 23:14, 18:24)

Langford 20; Randolph 19, Hunter 14 ... Dončić 5 (2/3 za dve, 0/2 za tri), 7 skokov in 11 podaj v 24 minutah.



Danes ob 18.30:

ANADOLU EFES - EMPORIO ARMANI (Z. Dragić)



Ob 19.00:

CSKA MOSKVA - CRVENA ZVEZDA



Ob 20.05:

MACCABI - BASKONIA (Blažič)



Ob 20.15:

PANATHINAIKOS - BROSE BAMBERG (Nikolić)

Petek ob 18.00:

DARÜŠAFAKA - FENERBAHČE



Ob 20.00:

OLYMPIACOS - ŽALGIRIS



Ob 21.00:

BARCELONA - GALATASARAY

Lestvica REAL MADRID 22 17 5 +149 39 CSKA MOSKVA 21 15 6 +155 36 OLYMPIACOS 21 15 6 +111 36 FENERBAHČE 21 14 7 +28 35 CRVENA ZVEZDA 21 12 9 +30 33 PANATHINAIKOS 21 12 9 +29 33 BASKONIA 21 12 9 +28 33 ANADOLU EFES 21 10 11 +2 31 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 21 10 11 -4 31 ŽALGIRIS 21 9 12 -45 30 BROSE BAMBERG 21 8 13 +1 29 BARCELONA 21 8 13 -71 29 UNICS KAZAN 22 7 15 -95 29 MACCABI 21 7 14 -104 28 EMPORIO ARMANI 21 7 14 -116 28 GALATASARAY 21 6 15 -98 27