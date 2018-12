Dončić: Za Slovenijo vedno, ko bom imel možnost in bom zdrav

Evropski naslov najbolj neverjetna stvar v življenju

8. december 2018 ob 17:15

Dallas - MMC RTV SLO, STA

"Olimpijske igre, naslednje evropsko prvenstvo, naslednje svetovno prvenstvo. Hočem igrati za Slovenijo vedno, ko bom imel možnost in bom zdrav," je za New York Times dejal Luka Dončić.

Priznani košarkarski novinar Marc Stein je v newyorškem časopisu pisal o novem Fibinem sistemu kvalifikacij za velika tekmovanja, zaradi katerega svojim reprezentancam na dveh tretjinah tekem ne morejo pomagati košarkarji, ki igrajo v Ligi NBA. Ker se Fibini neposrečeni inovaciji ni uklonila niti Evroliga, so nekatere izbrane vrste prikrajšane za skoraj vse nosilce igre. To velja tudi za Slovenijo, ki nima velikega košarkarskega bazena kakovostnih posameznikov.

V najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju igra četverica s slovenskimi potnimi listi, največji udarec pa je seveda odsotnost Luke Dončića, ki navdušuje v NBA-ju. Reprezentančno pot je sicer končal tudi drugi Slovenec, ki igra na največjem košarkarskem odru, Goran Dragić. Zaradi spremenjenega sistema, kot dodaja Stein, pa je morala Slovenija narediti tudi spremembo na selektorskem stolčku, ko je Igorja Kokoškova, prvega Evropejca v vlogi glavnega trenerja v NBA-ju, ki na 15 uradnih tekmah s Slovenijo ni doživel poraza, zamenjal Rado Trifunović.

"Zelo sem razočaran. Smo evropski prvaki in morali bi igrati na svetovnem prvenstvu," je za New York Times povedal Dončić, ki je bil lani ob Dragiću in Kokoškovu glavni pisec slovenske pravljice v Carigradu. Po starem sistemu, ko bi svetovno prvenstvo bilo že letos, bi Slovenija kot kontinentalni prvak seveda dobila neposredno vozovnico za košarkarski mundial na Kitajskem. A Trifunovićeva vrsta je v kvalifikacijah doživela hladen tuš in na desetih tekmah slavila le dvakrat, po sedmih zaporednih porazih pa je, ko sta do konca ostali še dve srečanji, brez možnosti za preboj na svetovno prvenstvo.

"Smo evropski prvaki, a nas ne bo na svetovnem prvenstvu. Hudo mi je. Res ne razumem, zakaj so spremenili sistem," je spodrsljaj reprezentančnih kolegov komentiral Dončić, na Steinovo vprašanje, kako na položaj gledajo košarkarski privrženci v Sloveniji, pa je odgovoril: "Saj ste videli finale v Carigradu. Živeli in dihali so z nami." Z odsotnostjo zvezdnika in tako kakovostnega posameznika, kot je Dončić, ne izgubljajo le slovenski navijači, ampak tudi ostali ljubitelji košarke in prvenstvo nasploh.

19-letni Ljubljančan, ki v svoji prvi sezoni v NBA-ju navdušuje in je trenutno prvi kandidat za naziv novinca leta, je pot z reprezentanco na vrh Evrope opisal kot "najbolj neverjetno stvar, ki se mu je zgodila v življenju", zato je ob tem še dodal: "Olimpijske igre, naslednje evropsko prvenstvo, naslednje svetovno prvenstvo. Hočem igrati za Slovenijo vedno, ko bom imel možnost in bom zdrav."

KZS razmišlja o kvalifikacijskem turnirju

Nastop z izbrano vrsto na olimpijskih igrah ni le želja Dončića, ampak je kar (za zdaj neuresničljiva) želja reprezentančnih generacij. Olimpijske igre so za vsakega športnika nekaj posebnega, nastop na največjem športnem dogodku pa so košarkarske sanje izbrane vrste, kot je bila do lanskega septembra medalja na velikem tekmovanju.

Tokio 2020 kljub velikemu spodrsljaju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo za evropske prvake vendarle še ni povsem izgubljen. Prvenstvo na Kitajskem bo sicer kvalifikacija za olimpijske igre in tudi za kvalifikacijske turnirje za nastop v Tokiu, za katere pa bo Fiba po kontinentih razdelila še po dve posebni povabili. Pred dnevi je generalni sekretar KZS Rašo Nesterović v pogovoru za STA povedal, da si KZS prizadeva, da bi bila Slovenija ena od gostiteljic teh turnirjev, kar bi pomenilo, da bi imeli Dončić in druščina pred svojimi gledalci v Stožicah možnost za premierno uvrstitev na olimpijski turnir.

Tilen Jamnik