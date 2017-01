Dončić za Val 202: Na evropskem prvenstvu gremo po medaljo

Intervju Luke Dončića za Val 202

30. januar 2017 ob 21:10

Madrid - MMC RTV SLO

Nestrpno smo čakali, da bo Luka Dončić prvič spregovoril za slovenske medije. Mesec pred 18. rojstnim dnevom se je z nadarjenim košarkarjem Reala v Madridu prvi pogovarjal Franci Pavšer.

17-leti Ljubljančan, ki navdušuje celotno košarkarsko Evropo, je lani prek Twitterja potrdil, da bo igral za Slovenijo. Kot je povedal za Val 202, je vedno želel igrati le za slovensko reprezentanco in ni razmišljal o španski, srbski ali kateri koli drugi. Če bo zdrav, bo igral že na letošnjem evropskem prvenstvu. Na Finskem in v Turčiji pa nima želje le po nastopu, ampak ima višje ambicije, razmišlja celo o naskoku na medaljo.

Ponedeljek je bil za vas dolg dan, pogosto rečemo "dolg kot ponedeljek". Dopoldne teorija za izpit za avtomobil, popoldne trening, kaj vam je bolj ostalo v spominu?

Mislim, da mi bo tokrat bolj ostala v spominu teorija za vozniški izpit, res mi je odleglo.

To je bilo verjetno celo noč učenja?

Ja, že zadnja dva tedna sem se učil in videti je, da se je izplačalo.

Vam to gre tudi v španščini?

Ja, zdaj ko sem tu že peto leto, španščino že obvladam. To danes ni bila težava, težava se je bila naučiti.

Številni mladi sanjajo, da bi igrali v Realu, vi pa, da bi imel izpit za avtomobil, kajne?

Ja, zato ker že igram v Realu. Sicer sem si že od malega želel zaigrati v Realu, tako da so to sanje, ki jih že živim. Zdaj pa si želim izpit za avtomobil, ja. Vožnja bo lažja, težka je bila teorija.

Soigralcem v Realu ste enakovredni na parketu, na parkirišču pa ne. Kako se počutite, ko po treningu ali tekmi poskačejo v svoje limuzine, vi pa pogledate, kje vas čaka mama?

Oni so že stari, 30 let ali kaj takega, oni bi radi imeli nekoga, ki bi jih vozil na treninge in tekme, jaz pa si želim voziti sam.

Se pravi vam po svoje zavidajo?

Ja, jaz njim, oni pa meni.

Llullov in vaš dres sta najbolj prodajana …

Tega ne povedo, ampak mislim, da drži. Bolje kot igraš, več dresov se proda. Čez praznike so prodali zelo veliko dresov. Veliko ljudi me ustavlja, predvsem najstniki mojih let.

Kakšen je vajin odnos s trenerjem Pablom Lasom?

Pablo je eden izmed najboljših trenerjev v Evropi. Najin odnos je super. Med tekmo se mu opravičim, ko naredim kakšno napako, predvsem v obrambi. Glede napada pa mislim, da moraš vreči na koš, ko imaš priložnost za dober met. Če je met dober, trener nič ne reče.

Na YouTubu ste zelo prepoznavni, snemalci so iskali samo vas … Kdo to objavlja?

Ne vem, ne poznam nikogar, ki bi to objavljal. Kot mladinec sem malo več gledal te posnetke, zdaj se poskušam temu izogibati.

Po španskih pravilih mladoletni košarkarji ne dajejo intervjujev. Dolgo smo čakali na to priložnost in dočakali smo jo en mesec pred polnoletnostjo. Vam je bilo všeč, da imate mir, ali ste že komaj čakali, da malo nastopite in kaj poveste?

Mislim, da kar oboje. Po eni strani sem bil malce nestrpen, da dam kakšen intervju, ko sem gledal druge, ko so jih dajali. Po drugi strani pa mi je bilo tudi všeč, ker sem imel mir. Zdaj sem zadovoljen, da dajem intervjuje.

Sploh pa vas je verjetno skrbelo, da bi kaj povedali, ko je bilo toliko javnih ugibanj, za katero reprezentanco boste igrali - slovensko, špansko, srbsko, črnogorsko, ne vem, kaj vse je bilo slišati.

O tem sploh ni bilo debate. Zaradi tega nisem bil nervozen, ker sem vedno hotel igrati le za Slovenijo in vedno bom igral za Slovenijo.

Pravzaprav je bilo kar nekaj negotovosti, čeprav so denimo na košarkarski zvezi rekli, da imajo vašo obljubo. Septembra ste imeli dovolj vsega skupaj in ste kar sami tvitnili, da boste igrali le za Slovenijo. Zdaj lahko prvič poveste, kako je s tem.

Kot sem rekel, vedno sem hotel igrati le za Slovenijo. Košarkarska zveza je imela mojo obljubo, da bom igral, in to obljubo bom izpolnil.

Vsako poletje pa je nekaj prišlo vmes, od poškodbe do boja za mesto v ekipi in podobno, kajne?

Ja, letos, če bom zdrav in bo vse v redu, bom seveda nastopil na evropskem prvenstvu.

Vas je bolelo, ko so vas razglasili za igralca, ki noče igrati za Slovenijo?

Ja, v bistvu me je malce zabolelo. Mislim, da je to normalno, ker so se ustrašili, da bom zaigral za drugo reprezentanco, a sem bil miren, zato ker sem vedel, da bom igral za Slovenijo.

Tudi v Španiji vas medna sprašujejo, ali boste igral za Španijo? Menda je to pogosto vprašanje na novinarskih konferencah.

Je pogosto vprašanje, a do mene, do mojih agentov ali do moje družine ni nikoli prišlo povabilo, da bi igral za Španijo. Samo Jorge Garbajosa kot direktor reprezentance je enkrat rekel, da imam odprta vrata, a to ni bilo nobeno povabilo.

Kaj pričakujete od evropskega prvenstva? Kakšne imate tekmovalne ambicije, zagotovo ne samo revijalnega nastopa?

Mislim, da na tem evropskem prvenstvu, z Goranom, Zoranom in vsemi drugimi, ki jih je preveč, da bi jih našteval, želimo dobiti medaljo.

Igrali boste skupaj z Goranom Dragićem, NBA-zvezdo. Kako to pričakujete?

Ravno sem razmišljal o tem. Gogi je eden najboljših organizatorjev igre v NBA-ju in zelo se veselim tega.

Imate še veliko načrtov izboljšati svojo igro?

Seveda, imam veliko načrtov. Vse se da izboljšati in zelo veliko moram še izboljšati.

T. J.