Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Dvoboj slovenskih reprezentantov Luke Dončića in Alekseja Nikolića je pripadel Donćiću, ki je glede na statistični indeks (23,19) tudi najboljši igralec rednega dela Evrolige. Dončić je tako na dobri poti, da postane tudi najkoristnejši igralec (MVP) Evrolige. Foto: EPA Anthony Randolph je bil s 23 točkami prvo ime srečanja v Madridu. Foto: EPA Sorodne novice CSKA za konec rednega dela Evrolige porazil še Zvezdo Podaja Luka Dončić, zabijanje Jan Oblak Dodaj v

Dončićev Real v četrtfinalu s Panathinaikosom

Anthony Randolph MVP 30. kroga

6. april 2018 ob 21:28,

zadnji poseg: 6. april 2018 ob 22:25

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji madridskega Reala so v zadnjem, 30., krogu rednega dela Evrolige s 106:86 premagali Brose Bamberg, kar pomeni, da so zasedli peto mesto, tako da se bodo v četrtfinalu na tri zmage pomerili s Panathinaikosom.

Real je redni del končal z izkupičkom 19 zmag in 11 porazov – tako kot tudi Olympiacos in Panathinaikos, a imata grška kluba v krogu treh ekip boljši izkupiček na medsebojnih tekmah: Olympiacos 3:1, Panathinaikos 2:2 in Real 1:3.

Tokrat je Bamberg korak z Realom držal do začetka drugega polčasa, ko je Nikos Zisis še zadel za vodstvo gostov s 54:53. Luka Dončić je nato dosegel koš in zadel še prosti met za 56:54. Po štirih točkah Gustava Ayona pa je Real ušel na +6 (60:54).

23 točk Randolpha, 12 Dončića, tri Nikolića

Madridčani v nadaljevanju vodstva niso več izpustili iz rok. Do konca je prednost le še naraščala. Prvi strelec tekme je bil slovenski reprezentant Anthony Randolph, ki je dosegel prvih 11 točk za Real, na koncu pa se je ustavil pri 23 (iz igre 8/10). S statističnim indeksom 38 je bil tudi najkoristnejši (MVP) igralec zadnjega kroga. Dončić je tokrat dosegel 12 točk (iz igre 4/11) v 21 minutah. Za Brose je Aleksej Nikolić v statistiko vpisal tri točke (met iz igre 1/7) v 22 minutah.

V petek zvečer je bil na delu še en Slovenec Beno Udrih, ki je ob zmagi Žalgirisa nad Olympiacosom (86:85) dosegel šest točk.

EVROLIGA, 30. krog

Petkove tekme

REAL MADRID - BROSE BAMBERG

106:86 (27:28, 26:22, 29:19, 24:17)

Randolph 23 (iz igre 8/10), Carroll 19, Aayon 14, Dončić 12 (iz igre 4/11) v 21 minutah; Hackett 17, Musli 16, Nikolić 3 (1/7) v 23 minutah.

VALENCIA - MACCABI

87:84 (24:18, 28:21, 9:18, 26:27)

Dubljević 15, Green 12; Cole 22.

OLYMPIACOS - ŽALGIRIS

* 85:86 (25:10, 18:21, 16:25, 21:24)

Spanoulis 16, Milutinov 15; Davies 18, Jankunas 15, Ulanovas 11, Beno Udrih 6 (3/7) in 8 podaj v 26 minutah.

* - po podaljšku

Lestvica: CSKA MOSKVA * 30 24 6 +298 54 FENERBAHČE * 30 21 9 +173 51 OLYMPIACOS * 30 19 11 +17 49 PANATHINAIKOS * 30 19 11 +44 49 REAL MADRID * 30 19 11 +201 49 ŽALGIRIS * 30 18 12 +29 48 BASKONIA * 30 16 14 +114 46 HIMKI MOSKVA * 30 16 14 -14 46 ------------------------------------ UNICAJA MALAGA 30 13 17 -88 43 MACCABI 30 13 17 -90 43 VALENCIA 30 12 18 -84 42 BROSE BAMBERG 30 11 19 -137 41 BARCELONA 30 11 19 +52 41 CRVENA ZVEZDA 30 11 19 -182 41 OLIMPIA MILANO 30 10 20 -123 40 ANADOLU EFES 30 7 23 -209 37

Četrtfinale:

CSKA MOSKVA - HIMKI MOSKVA



PANATHINAIKOS - REAL MADRID



FENERBAHČE - BASKONIA



OLYMPIACOS - ŽALGIRIS



Prve tekme bodo 17. aprila. Igra se na tri zmage po sistemu 2-2-1. Zaključni turnir najboljše četverice bo med 18. in 20. majem v Beogradu.

A. V.