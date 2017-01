Dončićev šov se nadaljuje: znova najboljši igralec tekme

CSKA za tri točke ugnal Anadolu Efes

27. januar 2017 ob 23:34

Madrid - MMC RTV SLO

Luka Dončić je tretjič v tej sezoni dosegel 17 točk na tekmi Evrolige, kolikor znaša njegov strelski rekord v tem tekmovanju. Real Madrid je bil v 20. krogu doma s 94:89 boljši od Emporia Armanija.

Dončić, ki je v sredo zaradi manjše poškodbe izpustil gostovanje v Bambergu, je bil na igrišču 19 minut in zgrešil samo en met. Zbral je še tri skoke in eno podajo ter bil s statističnim indeksom 23 najboljši igralec tekme. Največ točk pri Realu je sicer dosegel Sergio Llull, 20. Pri Milančanih je bil najučinkovitejši Krunoslav Simon z 20 točkami, Zoran Dragić pa je bil drugi strelec svoje ekipe s 13.

Emporio Armani, ki je pri dnu lestvice, se je dolgo upiral Realu. Ob polčasu je vodil s 46:49, po tretji četrtini pa z 69:73. Na začetku zadnje je Dončić s trojko znižal na 72:73, nato pa še na 74:76 in s svojim zadnjim košem na tekmi slabo minuto pred koncem potrdil zmago gostiteljev, ko je zadel za 91:85. Vmes je Llull prispeval trojko, s katero je Real prišel v vodstvo z 81:79.

Madridčani so zmagali šestič zapored in so na vrhu lestvice s 15 zmagami in petimi porazi izenačeni z moskovskim CSKA-jem, ki je z 80:77 ugnal Anadolu Efes.

20. krog, petkove tekme:

CSKA MOSKVA - ANADOLU EFES

80:77 (25:24, 17:11, 23:17, 15:25)

De Colo 14, Hines 13; Heurtel 24.

DARÜŠAFAKA - ŽALGIRIS

66:69 (14:16, 17:22, 18:17, 17:14)

Wanamaker 17; Pangos 14, Lima 11.

BARCELONA - BASKONIA

79:93 (20:21, 23:32, 20:30, 16:10)

Rice 15; Larkin 18, Budinger 15 ... Blažič brez točk (0/0 za dve, 0/1 za tri) v 12 minutah.

OLYMPIACOS - BROSE BAMBERG

83:77 (24:13, 17:19, 24:24, 18:21)

Birch in Spanoulis po 15; Melli 14, Nikolića ni bilo v ekipi.

REAL MADRID - EMPORIO ARMANI

94:89 (22:18, 24:31, 23:24, 25:16)

Llull 20 in 9 podaj, Dončić 17 (2/3 za dve, 3/3 za tri, 4/4 prosti meti), 3 skoki in podaja v 19 minutah, Carroll 16; Simon 20, Z. Dragić 13 (5/7 za dve, 0/3 za tri, 3/4 prosti meti) v 24 minutah.

Lestvica:

REAL MADRID 20 15 5 +137 35 CSKA MOSKVA 20 15 5 +161 35 OLYMPIACOS 20 14 6 +96 34 FENERBAHČE 20 13 7 +22 33 CRVENA ZVEZDA 20 12 8 +44 32 BASKONIA 20 12 8 +36 32 PANATHINAIKOS 20 11 9 +24 31 DARÜŠAFAKA 20 10 10 -2 30 ------------------------------------- ANADOLU EFES 20 9 11 -12 29 ŽALGIRIS 20 8 12 -49 28 BARCELONA 20 8 12 -67 28 BROSE BAMBERG 20 7 13 -14 27 UNICS KAZAN 20 7 13 -76 27 MACCABI 20 7 13 -89 27 EMPORIO ARMANI 20 6 14 -118 26 GALATASARAY 20 6 14 -93 26

