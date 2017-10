Dončićev teden - od rekorda do "spogledovanja" s trojnim dvojčkom

Pregled iger slovenskih košarkarjev

16. oktober 2017 ob 11:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Real Madrid je v enem tednu premagal dva evroligaša, obakrat na krilih Luke Dončića, ki že na uvodu sezone postavlja nove mejnike in je najboljši posameznik španskega velikana.

Rekorder po številu evropskih naslovov se je v uvodnem krogu Evrolige najprej pomeril z Anadolu Efesom (74:88). V dvorani Sinan Erdem, kjer je Slovenija pred mesecem postala evropski prvak, je Dončić postavil strelski rekord v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, ko se je ustavil pri 27 točkah, hkrati pa je z 32 izenačil svoj najboljši statistični indeks. Statistično je bil v prvem krogu Evrolige učinkovitejši le Maccabijev Američan Pierre Jackson, ki je bil neustavljiv v Bambergu, ko je zbral kar 41 statističnih točk.

AS: Kot Jordan ali Bryant

S predstavo v Carigradu je 18-letni čudežni deček znova osvojil naslovnice medijskih vsebin, namenjenih košarki. Za trojko v zadnji četrtini, ko je zrežiral odločujočo serijo Reala in ko je v zanj zdaj že značilnem metu iz preigravanja zadel (za to je ogromno delal med sezonami), so pri španskem AS-u slikovito zapisali, da je spomnil na legendarna Michaela Jordana in Kobeja Bryanta.

Po četrtkovi sijajni igri je navdušil tudi v nedeljo v španskem prvenstvu, ko je Real slavil v La Fonteti, kjer je bil kraljevi klub podobno kot na Final Fouru v Sinan Erdemu lansko sezono nemočen tudi v finalu ACB lige. Valencia je presenetila z državnim naslovom, ko je bila v finalu s 3:1 v zmagah boljša od Reala, v ponovitvi finala pa je bil tokrat madridski klub uspešnejši s 86:82. Luki so le trije skoki zmanjkali do trojnega dvojčka, saj je v statistiko ob 16 točkah vpisal še deset podaj. Skoraj deset let v španskem prvenstvu ni noben košarkar na podoben način napolnil statistike (nazadnje v sezoni 2007/08 Pepe Sanchez), kot jo je tokrat slovenski mladenič, le šestkrat pa je bil do zdaj dosežen trojni dvojček, nazadnje je to januarja 2007 uspelo Franu Vazquezu.

"Rojen za igranje košarke"

Tako kot proti Efesu je tudi proti Valencii že takoj po prihodu v igro preobrnil potek srečanja. Ko ga ni bilo na parketu, je Valencia prevzela pobudo, ob vrnitvi s klopi je bila ta znova na strani gostov. Z reprezentančnim kolegom Anthonyjem Randolphom, ki je prav tako v imenitni formi in je bil z 18 točkami prvi strelec srečanja, sta poskrbela, da Real po štirih krogih ostaja neporažen. Štiri zmage imata še Barcelona in Feunlabrada Luke Rupnika, Andorra z znova razigranim Jako Blažičem je z eno na 13. mestu.

Dončić se je lani še boril za minute v belem dresu velikega Reala. Ko je dobival konkretno minutažo, je navduševal tudi v Evroligi, ko je bil štirikrat MVP kroga in na koncu tudi najboljši mladi košarkar. Zdaj je že glavni nosilec in najboljši posameznik Madridčanov. Morda igra zadnjo sezono na stari celini, kar je tudi namignil v pogovoru za AS, saj se naslednje leto lahko že prijavi na nabor Lige NBA, kjer bodo prav tako hitro spoznali, da je bil "rojen za igranje košarke ", kot je o sebi povedal za Evroligo.

Predstava Luke Dončića v Valencii

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 2. krog DP: Gaziantep - Pinar Karšiyaka 74:73

1. krog Fiba LP: Gaziantep - Capo d'Orlando 82:77

27

22 11 (1/1 za dve, 3/7 za tri)

23 (3/3 za dve, 5/8 za tri) 2

6 4

1 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 4. krog DP: Andorra - Gran Canaria 78:76

1. krog Evropski pokal: Andorra - Unics 68:76 31

5 19 (5/12 za dve, 2/3 za tri)

11 (4/4 za dve, 0/1 za tri) 8

5 2

0 Tomaž Bolčina, Šentjur (SLO) 2. krog DP: Šentjur - Helios 79:76 18 6 (2/7 za dve, 0/1 za tri) 11 1 Vlatko Čančar, Mega Bemax (SRB) 4. krog ABA: Mega - Olimpija 77:86 32 11 (3/7 za dve, 1/7 za tri) 5 1 Žiga Dimec, Krka (SLO) 2. krog DP: Krka - Olimpija 74:96

1. krog ABA 2: Krka - Lovćen 89:76 21

23 6 (3/5 za dve)

12 (5/8 za dve) 5

7 0

0 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA) / / / / / Zoran Dragić, Olimpia Milano (ITA) 3. krog DP: Capo d'Orlando - Olimpia 62:68

1. krog Evroliga: CSKA - Olimpia 93:84 ni bil v postavi / / / Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 4. krog DP: Valencia - Real 82:86

1. krog Evroliga: Efes - Real 74:88 27

26 16 (6/10 za dve, 1/4 za tri)

27 (6/8 za dve, 3/6 za tri) 7

4 10

4 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 4. krog ABA: Mega - Olimpija 77:86



2. krog DP: Krka - Olimpija 74:96



1. krog Fiba LP: Strasbourg - Olimpija 83:69 30

23

31 14 (3/3 za dve, 1/5 za tri)

10 (2/2 za dve, 2/4 za tri)

13 (3/7 za dve, 2/5 za tri) 7

2

0 5

4

5 Jaka Klobučar, Istanbul BB (TUR) 2. krog DP: Istanbul BB - Demir IBB 82:70 26 15 (2/6 za dve, 2/3 za tri) 3 8 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 2. krog DP: Zlatorog - Primorska 76:81

1. krog ABA 2: Dynamic - Primorska 90:101 ni igral

7 /

2 (1/3 za dve) /

1 /

0 Luka Lapornik, Steaua (ROM) 2. krog DP: Sibiu - Steaua 88:74 25 9 (2/2 za dve, 0/1 za tri) 0 1 Miha Lapornik, Zlatorog Laško (SLO) 2. krog DP: Zlatorog - Primorska 76:81 38 16 (3/7 za dve, 2/6 za tri) 4 4 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 4. krog ABA: Mega - Olimpija 77:86



2. krog DP: Krka - Olimpija 74:96



1. krog Fiba LP: Strasbourg - Olimpija 83:69

23

13

18 15 (0/1 za dve, 5/5 za tri)

10 (2/2 za dve, 2/2 za tri)

6 (2/4 za tri) 1

0

2 2

0

0 Erazem Lorbek / / / / / Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 2. krog DP: Šentjur - Helios 79:76 32 13 (4/9 za dve, 0/6 za tri) 6 1 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 3. krog DP: Brindisi - Venezia 74:77

2. krog DP: Pistoia - Brindisi 83:77 23

29 4 (1/3 za dve, 0/1 za tri)

13 (3/5 za dve, 2/3 za tri) 4

3 3

4 Edo Murić, Anadolu Efes (TUR) 2. krog DP: Efes - Fenerbahče 84:80

1. krog Evroliga: Efes - Real 74:88 ni bil v postavi

12 /

3 (0/1 za dve, 1/2 za tri) /

2 /

1 Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 1. krog Evrolige: Brose - Maccabi 71:88 ni igral / / / Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 2. krog DP: Ilirija - Rogaška 95:98

1. krog ABA 2: Teodo - Rogaška 78:69 38

25 16 (2/4 za dve, 3/10 za tri)

3 (0/1 za dve, 1/4 za tri) 7

1 4

2 Alen Omić, Hapoel Jeruzalem (IZR) 2. krog DP: Hapoel Jeruzalem - Maccabi Rišon 90:85

1. krog Evropski pokal: Lietkabelis - Hapoel 86:73 16

14 8 (3/4 za dve)

5 (1/6 za dve) 4

6 1

1 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 5. krog DP: Hyeres Toulon - Levallois 78:72

1. krog Evropski pokal: Levallois - Darušafaka 64:69 32

27 11 (375 za dve, 1/9 za tri)

20 (3/4 za dve, 2/7 za tri) 2

1 2

0 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) 4. krog DP: Valencia - Real 82:86



1. krog Evroliga: Efes - Real 74:88

26

26 18 (4/7 za dve, 3/4 za tri)

12 (2/4 za dve, 2/4 za tri) 6

8 1

3 Matic Rebec, Jenisej Krasnojarsk (RUS) VTB: Avtodor - Jenisej 102:83

1. krog Fiba LP: EWE - Jenisej 86:89 21

13 12 (1/1 za dve, 2/5 za tri)

6 (0/3 za dve, 2/5 za tri) 3

0 3

2 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 4. krog DP: Fuenlabrada - Baskonia 80:75 12 4 (2/2 za dve, 0/2 za tri) 1 1 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO) 2. krog DP: Ilirija - Rogaška 95:98 40 24 (5/11 za dve, 4/9 za tri) 1 7 Beno Udrih / / / / / Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 2. krog DP: Banvit - Eskišehir 55:58

1. krog Fiba LP: Venezia - Banvit 108:101 22

23 6 (3/8 za dve)

13 (4/6 za dve) 6

6 1

2 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 3. krog DP: Avellino - Torino 72:63

1. krog Evropski pokal: Cedevita - Torino 83:86 30

32 5 (1/4 za dve, 1/4 za tri)

9 (1/4 za dve, 1/6 za tri) 4

3 3

2 Saša Zagorac, Sopron (MAD) 4. krog DP: KTE Duna- Sopron 72:76 36 18 (3/6 za dve, 2/9 za tri) 4 3





Tilen Jamnik