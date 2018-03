Dončićeva mama: Luka letos na nabor Lige NBA

Dončić ena izmed glavnih zvezd na naboru

30. marec 2018 ob 18:30

Beograd - MMC RTV SLO

19-letni košarkarski biser Luka Dončić bo zagotovo sodeloval na naboru za Ligo NBA. Novico je potrdila njegova mati.

Mirjam Poterbin, ki za sina skupaj z mamo stiska pesti v Beogradu, kjer se bo domača Crvena zvezda pomerila z Realom iz Madrida, je povedala slovenskim novinarjem, zbranim v srbski prestolnici: "Prijavil se bo na nabor, a ga v ZDA verjetno ne bo."

Pojasnila je, da je takrat na sporedu ravno finalna serija državnega prvenstva v Španiji. Če bi bil finale odločen že po treh tekmah, bo Luka navzoč na naboru. Poterbinova je dodala še, da Luka nima nikakršnih želja, ko gre za izbiro kluba.

Nabor Lige NBA bo 21. junija v New Yorku. Dončić bo ena izmed glavnih zvezd tega dogodka. Po vseh napovedih naj bi bil izbran vsaj med prvimi petimi, morda tremi, če ne bo celo prvi izbor. Kot glavni konkurenti so izpostavljeni DeAndre Ayton, Michael Porter, Marvin Bagley, Jaren Jackson in Mohamed Bamba, ki vsi igrajo univerzitetno košarko. Luka pa je že zdaj eden najboljših v drugem najmočnejšem tekmovanju na svetu, Evroligi.

Dončić pred Nachbarjem

Kateri koli izbor bo Dončić, bo zagotovo podrl slovenski rekord. Leta 2002 je bil kot najvišje izbrani Slovenec do zdaj Boštjan Nachbar, ki so ga Houston Rocketsi izbrali kot 15. po vrsti. Do zdaj je bilo na naboru izbranih 11 Slovencev, nazadnje lani Vlatko Čančar kot 49., izbrali so ga Denver Nuggets. Pred Čančarjem je bila kar devetletna suša, saj je bil pred tem zadnji Goran Dragić. Organizatorja igre, ki je do zdaj od Slovencev v NBA-ju pustil največji pečat, so kot 45. izbrali San Antonio Spursi.



Še preden odide na nabor, pa Luko in Real čakajo boji v Evroligi. Danes igra v tem tekmovanju prav posebno tekmo, proti Crveni zvezdi. Luka, ki je znan kot navijač beograjskega kluba, je veselje delil tudi na družbenih omrežjih.

D. S.