Dončićeva predstava za naziv MVP kroga

Dragićev Emporio Armani in Omićev Anadolu Efes izgubila

13. januar 2017 ob 23:07

Madrid - MMC RTV SLO

Luka Dončić je znova blestel v Evroligi. Ob zmagi Reala nad Maccabijem z 80:75 je zbral 10 točk, 11 skokov in 8 podaj, s čimer je s statističnim indeksom 32 najkoristnejši košarkar (MVP) 17. kroga.

17. krog, petkove tekme:

CSKA MOSKVA - EMPORIO ARMANI

101:64 (27:9, 29:16, 22:21, 23:18)

De Colo 22, Voroncevič 18; Mačvan 19 ... Z. Dragić brez točk (0/1 za dve, 0/2 za tri) v 16 minutah.

GALATASARAY - ŽALGIRIS

87:79 (17:17, 23:17, 25:23, 22:22)

Fitipaldo 21, Pleiss 17; Motum 18.

REAL MADRID - MACCABI

80:75 (16:21, 21:15, 16:20, 27:19)

Fernandez in Ayon po 14, Llull 13, Dončić 10 (2/2 za dve, 1/3 za tri, 3/4 prosti meti), 11 skokov in 8 podaj v 26 minutah; Goudelock in Rudd po 18.

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES

92:81 (21:13, 17:19, 12:18, 20:20) - po podaljšku

Rivers 23, Gentile 15; Heurtel 15 ... Omić 2 (1/3 za dve) v 10 minutah.

Lestvica:

CSKA MOSKVA 17 13 4 +142 30 REAL MADRID 17 12 5 +115 29 OLYMPIACOS 17 12 5 +76 29 BASKONIA 17 11 6 +70 28 PANATHINAIKOS 17 10 7 +56 27 FENERBAHČE 17 10 7 -9 27 CRVENA ZVEZDA 17 9 8 +16 26 DARÜŠAFAKA 17 9 8 +6 26 ------------------------------------- ANADOLU EFES 17 8 9 -21 25 BROSE BAMBERG 17 7 10 +15 24 UNICS KAZAN 17 7 10 -56 24 BARCELONA 17 7 10 -58 24 ŽALGIRIS 17 6 11 -42 23 MACCABI 17 6 11 -54 23 GALATASARAY 17 5 12 -122 22 EMPORIO ARMANI 17 4 13 -134 21

M. R.